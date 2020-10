La meilleure série d’horreur Netflix à regarder en frénésie à Halloween

Il y a des émissions vraiment effrayantes sur Netflix que vous pouvez diffuser pendant le week-end d’Halloween. Nous avons des zombies, des vampires, des tueurs en série, des sorcières, des maisons hantées et bien plus encore. Dans ce guide, nous examinons certaines des meilleures séries à regarder pendant le week-end.

Vous cherchez plutôt des films? Nous avons un guide pour cela.

La meilleure série d’horreur Netflix

Note de l’éditeur: Nous mettrons à jour cette liste à mesure que de nouvelles séries d’horreur Netflix tomberont sur le service.

1. The Walking Dead

Basé sur la bande dessinée la plus vendue, The Walking Dead est arrivé au bon moment. Les zombies étaient déjà énormes dans les films et les émissions, mais la création d’une émission télévisée en série combinant l’horreur de l’apocalypse des morts-vivants et le conflit humain a fait de The Walking Dead un succès instantané. Si vous n’avez jamais vu la série, sachez que le statu quo de cette émission change rapidement. En d’autres termes, ne vous attachez pas trop aux personnages. C’est certainement l’une des meilleures séries d’horreur Netflix.

2. Les aventures effrayantes de Sabrina

Un spin-off (en quelque sorte) de la série Riverdale basée sur Archie de CW, cette série combine l’angoisse des adolescents avec la véritable horreur. Depuis Buffy The Vampire Slayer, un spectacle n’a pas réussi à combiner les épreuves et les tribulations du lycée avec des démons, des sorcières et bien plus encore. Il est dommage que le dernier lot de nouveaux épisodes arrive après Halloween le 31 décembre, mais c’est toujours l’une des meilleures émissions effrayantes sur Netflix à regarder ce 31 octobre.

3. La hantise de Hill House

Basée vaguement sur le roman d’horreur gothique de Shirley Jackson, cette série limitée se concentre sur une maison et une famille qui y vivaient il y a de nombreuses années. Le spectacle se divise régulièrement entre deux chronologies. L’un présente la famille, y compris plusieurs jeunes enfants, qui doivent faire face à une tragédie dans cette maison hantée. L’autre présente les enfants comme des adultes car ils sont toujours aux prises avec les effets de la maison. Ce n’est pas seulement une grande horreur, mais aussi un grand drame humain. Vous pouvez également regarder la suite spirituelle de cette série, The Haunting of Bly Manor, sur Netflix.

4. Hannibal

Cette entrée montre que les préquels à de grands romans et émissions de télévision peuvent réellement fonctionner. Hannibal, comme vous l’avez peut-être deviné par son nom, est une préquelle des romans de Thomas Harris mettant en vedette le tueur en série fictif le plus célèbre de tous les temps, Hannibal Lector. La série voit Lector avant qu’il ne soit enfermé, et nous voyons à quel point il est intelligent et méchant. Mads Mikkelsen est parfait dans le rôle titulaire, et Hugh Dancy est également excellent en tant que profileur du FBI Will Graham.

5. Dracula

Cette série de trois épisodes, coproduite avec la BBC, est une autre interprétation de l’histoire de Dracula. Le personnage de Bram Stoker est vu dans son habitat naturel du XIXe siècle, mais ce n’est pas la version super sexy que nous avons vue dans de nombreux films. C’est plutôt un vrai monstre qui voit les humains comme de la nourriture. La fin du deuxième épisode prend cette émission dans une nouvelle direction, ce qui peut ou non plaire aux téléspectateurs, mais c’est toujours l’une des meilleures séries d’horreur Netflix que vous pouvez regarder cet Halloween.

6. Surnaturel

Cette longue émission de CW sur deux frères qui chassent des monstres partout en Amérique du Nord est restée populaire pour de nombreuses raisons. Les performances de Jared Padalecki et Jensen Ackles en tant que frères Winchester en sont une des raisons. Un autre est la façon dont Supernatural a évolué, créant sa propre mythologie en empruntant à de nombreuses sources différentes. Les nombreux acteurs de la série, en particulier Misha Collins dans le rôle de l’ange déchu Castiel, contribuent également à remplir l’univers de la série. Vous pouvez regarder les 14 premières (oui, 14) saisons de l’émission sur Netflix maintenant, et la 15e et dernière saison devrait tomber à la fin du mois de novembre.

7. Été noir

Cette série est encore plus effrayante que The Walking Dead quand il s’agit de dépeindre une apocalypse zombie. Contrairement à The Walking Dead, nous avons la chance de voir les premiers jours de cette épidémie, où les zombies sont frais et la peur est grande. Recherchez la deuxième saison de l’une des meilleures émissions effrayantes sur Netflix en 2021.

8. Choses étranges

Stranger Things est-il une série d’horreur? Certaines personnes pourraient contester cela, mais nous pensons que toute émission présentant un univers alternatif effrayant avec des monstres mortels est considérée comme une émission d’horreur. Bien sûr, c’est aussi plus que cela. Situé dans une petite ville dans les années 1980, le spectacle parle aussi de grandir et de faire face à l’inattendu. Son atmosphère, son humour et sa grande distribution font de Stranger Things l’une des meilleures émissions effrayantes de Netflix.

9. Ash vs Evil Dead

Que diriez-vous d’une comédie avec votre horreur? Cette série, basée sur la trilogie d’horreur classique Evil Dead, ramène Bruce Campbell dans le rôle d’Ash Williams. Après avoir combattu les «Deadites» deux fois dans les années 1980, et une fois en voyageant dans le temps au Moyen Âge, Ash est maintenant un peu dans les décharges, se demandant quoi faire de lui-même. Les choses reviennent à des vitesses de tronçonneuse lorsque les Deadites recommencent à réapparaître. Ce n’est pas seulement l’une des meilleures séries d’horreur Netflix, mais aussi l’une des plus drôles.

10. Ensemble mort

Quoi, un autre spectacle de zombies? Oui, mais celui-ci est différent et cool pour plusieurs raisons. Tout d’abord, il se déroule au Royaume-Uni. Deuxièmement, l’apocalypse zombie se produit alors que les concurrents de l’émission de téléréalité Big Brother sont sous clé. Comment vous sentiriez-vous si la fin du monde arrivait alors que vous étiez piégé dans la maison de Big Brother? La série a été écrite par Charlie Brooker, qui a ensuite créé la série d’anthologie de science-fiction à succès Black Mirror. Vous pouvez voir quelque chose de cette émission dans Dead Set, avec également des commentaires intéressants sur les médias.

C’est notre regard sur la meilleure série d’horreur Netflix. Nous mettrons à jour cet article au fur et à mesure que des émissions plus effrayantes feront leurs débuts sur Netflix.