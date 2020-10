Tout ce que vous devez savoir sur le gameplay de Call of Duty Black Ops Cold War Zombies

À seulement deux semaines du lancement de Call of Duty: Black Ops Cold War, le battage médiatique entourant le prochain titre FPS atteint de nouveaux niveaux. Les fans de la franchise COD de longue date sont plus enthousiasmés par le retour du mode Zombies que par les autres modes multijoueurs du jeu.

La révélation officielle des Zombies en septembre a présenté les éléments de gameplay classiques des Zombies et les nouvelles fonctionnalités à venir dans Black Ops Cold War. Maintenant, Treyarch a publié un guide pour le gameplay de Zombies pour le prochain titre de Call of Duty. Le blog détaille comment les innovations de gameplay fonctionnent de manière transparente dans le jeu pour offrir l’expérience Zombies la plus fascinante à ce jour.

Avantages et niveaux de compétence dans les zombies de la guerre froide Black Ops

Avantages

Le jour du lancement, les joueurs auront six avantages Zombies différents à collecter et à utiliser, y compris un tout nouvel avantage. De plus, pour la première fois dans l’histoire de Zombies, les joueurs peuvent améliorer ces avantages en permanence. Voici les descriptions de chaque avantage de base disponible au lancement:

Vous aurez six avantages #Zombies à ouvrir au lancement: • Jugger-Nog • Quick Revive • Speed ​​Cola • Stamin-Up • Deadshot Daiquiri • Elemental Pop + d’autres à venir après le lancement! https: //t.co/7IrfFqXvQ8 #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/tfYkXuDcvh – Treyarch Studios (@Treyarch) 30 octobre 2020

Jugger-Nog: Augmente la santé maximale de 50.

Revive rapide: réduit de 50% le temps de régénération à pleine santé. Réduisez de 50% le temps nécessaire pour faire revivre un allié.

Speed ​​Cola: augmente la vitesse de rechargement de 15%.

Stamin-Up: Augmentez la vitesse de course et de sprint.

Deadshot Daiquiri: viser vers le bas se déplace vers l’emplacement critique de l’ennemi. Supprimer le balancement de la lunette.

Pop élémentaire: chaque balle a une petite chance d’appliquer un effet de base de munitions aléatoire.

Alors que la plupart des fans connaissent peut-être la plupart des avantages de départ, Elemental Pop fera ses débuts dans Black Ops Cold War. Ce nouvel avantage est entièrement différent et est basé sur des mods de munitions. Tant que Elemental Pop est actif, chaque coup tiré donne aux joueurs une légère chance pour qu’un module de munitions de base affecte leur cible.

Niveaux de compétence

Plus important encore, le joueur peut améliorer en permanence chaque avantage à trois niveaux, avec de tout nouveaux niveaux de compétence entrant en vigueur. Pour améliorer leurs avantages, les joueurs doivent gagner des cristaux d’étherium bruts en atteignant des rondes importantes dans le jeu ou en réussissant une exfiltration. En outre, les joueurs peuvent améliorer leurs compétences liées aux améliorations de terrain, aux mods de munitions et aux classes d’armes, ce qui les aide à rester en vie plus longtemps alors qu’ils collectent et investissent plus de cristaux d’étherium.

Vous pouvez * définitivement * améliorer les avantages à trois niveaux dans #Zombies, ainsi que les compétences liées aux mises à niveau de terrain, aux mods de munitions et aux classes d’armes pour vous aider à survivre à des rounds de plus en plus élevés.https: //t.co/7IrfFqXvQ8 #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/fb20eqYj0L – Treyarch Studios (@Treyarch) 30 octobre 2020

Par exemple, l’amélioration des niveaux de compétence de l’Avantage élémentaire Pop confère les effets suivants:

Niveau I – Les dégâts d’équipement ont également une petite chance d’appliquer un effet de base de munitions aléatoire.

Niveau II – Réduit le temps de recharge des modules de munitions de 20%.

Niveau III – Lorsqu’un mod de munitions aléatoire est appliqué, il utilise votre niveau de compétence actuel au lieu de la base.

Pendant ce temps, Treyarch a assuré qu’ils introduiraient plus d’avantages tout au long des saisons post-lancement.

Lire aussi La bande-annonce PC de Black Ops Cold War présente les capacités 4K, la configuration système requise et plus

Rarités des armes

Le nouveau système de rareté des armes permet aux joueurs de déterminer les armes de premier niveau dans n’importe quelle situation donnée. Dans Black Ops Cold War Zombies, les armes se déclinent en cinq niveaux de rareté: commune / équipement, rare, rare, épique et légendaire. Les dégâts infligés par ces armes augmentent avec chaque niveau. En plus de cela, les niveaux déterminent le nombre de pièces jointes aléatoires que les armes auront.

Les armes sont disponibles en cinq niveaux de rareté dans #Zombies: • Commun / Équipement • Peu fréquent • Rare • Épique • Légendaire Chaque niveau augmente les dégâts infligés et détermine le nombre de pièces jointes aléatoires incluses.https: //t.co/O1pAwFclG2 #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/K39iAHbpov – Treyarch Studios (@Treyarch) 30 octobre 2020

Treyarch dit qu’une arme peu commune aura une augmentation des dégâts d’environ 50% par rapport à sa version Loadout et est livrée avec deux pièces jointes. Pendant ce temps, la version légendaire augmente les dégâts jusqu’à environ 300% et est livrée avec huit pièces jointes.

Ce système de rareté d’armes donne non seulement à chaque arme un chemin vers la grandeur, mais il rend également les achats muraux et la boîte mystère plus précieux. Les accessoires d’arme aléatoires jetés dans le mélange rendent l’achat d’armes préférées sur le mur différent à chaque fois. D’autre part, Mystery Box a plus de chances de déployer des armes de haute rareté à mesure que les rounds progressent. De plus, la Mystery Box comprend désormais des éléments de support pratiques, tels que la tourelle sentinelle et la machine de guerre.

Chargements personnalisés dans les zombies de la guerre froide Black Ops

Un système de progression unifié en multijoueur et zombies dans Black Ops Cold War a permis à Treyarch de proposer des chargements personnalisés dans Zombies. Les joueurs sont habilités à apporter tous les produits débloqués et cosmétiques dans les zombies. Après avoir soigneusement examiné comment les chargements affecteraient le gameplay de progression des armes, l’équipe de conception a simplifié les chargements dans le mode Zombies par rapport aux modes multijoueurs.

Les chargements de #Zombies n’incluent qu’une seule arme à la rareté la plus faible (commune) et une mise à niveau de champ, vous devrez donc toujours trouver de meilleures armes à mesure que les tours augmentent. Vous voulez commencer avec un pistolet classique 1911? Allez-y! Https: //t.co/13c6ScwMeJ #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/TBvaHFTvb3 – Treyarch Studios (@Treyarch) 30 octobre 2020

Les joueurs peuvent apporter une seule arme et une mise à niveau de terrain dans le cadre de leur chargement de zombies. De plus, cette arme spécifique aura ses accessoires et ses produits cosmétiques, mais ce sera la plus faible rareté disponible, commune. Cela implique que les joueurs devront toujours trouver rapidement d’autres armes, car l’arme de départ sera inefficace pour tuer les zombies après une poignée de premiers tours. Les joueurs peuvent également améliorer la rareté de leur arme de chargement et d’autres armes dans le jeu, conservant ainsi leur arme de chargement personnalisée pour les tours supérieurs.

Mises à niveau sur le terrain

Entièrement différents des outils disponibles en multijoueur, les mises à niveau de champ dans Zombies sont conçues pour s’adapter au récit de l’histoire de Dark Aether. Les mises à niveau Zombies Field disponibles au lancement incluent:

Coordonnez-vous avec votre équipe #Zombies pour un bon équilibre entre les améliorations de terrain offensives, défensives et de soutien, notamment: • Explosion de givre • Aura de guérison • Mine d’énergie • Cercle de feu • Linceul d’étherhttps: //t.co/CzXPAzyiLN #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/3IDTW7Qput – Treyarch Studios (@Treyarch) 30 octobre 2020

Frost Blast – Créez une rafale de vent glacial qui inflige des dégâts de gel et ralentit les ennemis pris à l’intérieur. Les ennemis ralentis subissent des dégâts supplémentaires.

Healing Aura – Invoquez des faisceaux d’énergie sur vous-même et vos alliés pour récupérer instantanément votre santé.

Mine d’énergie – Créez une mine d’énergie pure qui explose à proximité d’ennemis, infligeant des dégâts explosifs.

Anneau de feu – Créez un anneau de feu éthéré qui augmente les dégâts pour vous et vos alliés. Les ennemis normaux qui entrent gagnent un effet de brûlure qui inflige des dégâts de feu. Dure 15 secondes.

Aether Shroud – Passez en phase dans l’éther sombre pendant 5 secondes, devenant caché de la détection ennemie.

Treyarch a équilibré chaque mise à niveau déposée avec un nombre approprié de zombies nécessaires pour la charger. Par exemple, par exemple, Healing Aura a la capacité améliorée de faire revivre les joueurs sur la carte à distance. Cependant, il faut deux fois plus de victimes pour charger qu’une mise à niveau de terrain offensive, telle que la mine d’énergie.

Armure et récupération

Dans Black Ops Cold War, Armure remplace le bouclier fabriqué des expériences précédentes des zombies. Il fournit une couche de protection à 360 degrés contre les armées de morts-vivants. Lorsqu’il est porté, l’armure atténuera une partie des dégâts entrants, bien que des limitations à sa durabilité. Les joueurs peuvent trouver l’armure en tant que butin rare auprès des ennemis ou l’acheter en utilisant la récupération.

Les joueurs peuvent réparer partiellement l’armure en récupérant un éclat d’armure largué par certains ennemis. Cependant, étant une ressource limitée, les joueurs se retrouveront à nouveau vulnérables après avoir finalement manqué de récupération pour la réparer. Pendant ce temps, ramasser un Power-Up Carpenter le réparera complètement. En plus de cela, Armor peut être amélioré de deux niveaux supplémentaires, augmentant son atténuation des dégâts et sa durabilité à mesure que les zombies deviennent plus forts à chaque tour.

Support / Scorestreaks dans Black Ops Cold War Zombies

Maintenant que Treyarch a unifié la progression entre les modes, les Scorestreaks sont arrivés dans Zombies. Les joueurs peuvent avoir besoin d’un peu de puissance supplémentaire pour échapper à une situation difficile. C’est là que le support entre en jeu. La section Assistance disponible au lancement comprendra:

Gardez un œil sur l’un de ces objets de soutien à la Mystery Box dans #Zombies: • Arc de combat • Tourelle de sentinelle • Machine de guerre • Chopper Gunner • Auto-relancehttps: //t.co/r8Li5pnJm7 #BlackOpsColdWar pic.twitter.com/940pkPP5kw – Treyarch Studios (@Treyarch) 30 octobre 2020

Arc de combat

Tourelle sentinelle

Machine de guerre

Artilleur hachoir

Se ressourcer

Les objets de support sortiront également de la Mystery Box, comme mentionné précédemment. Treyarch mentionne également que tous les objets de soutien qui détournent la perspective du personnage du joueur le rendront temporairement immunisé contre les dégâts et ignoré par les ennemis lorsqu’ils sont déployés. Cela ouvre également la possibilité d’utiliser ces éléments dans les jeux en solo.

Butin, fabrication et exfil facultatif

Dans Black Ops Cold War Zombies, les ennemis les plus coriaces auront un meilleur butin. Chaque zombie a une petite chance de perdre des ressources, y compris de la récupération, de l’armure et même de l’équipement mortel et tactique, ce qui permet aux joueurs de rester ingénieux lors d’une invasion de morts-vivants.

Lors du déverrouillage de l’équipement et des Scorestreaks grâce à la progression standard du joueur, ce contenu sera disponible à la table de fabrication dans le jeu. Les joueurs peuvent le fabriquer en utilisant des ressources. La rareté du butin sera également attribuée, en fonction de son efficacité. Par exemple, une grenade à fragmentation est un butin rare, tandis que le singe cymbale est un butin rare.

Pendant ce temps, à partir de la fin du tour 10 et tous les cinq tours suivants, les joueurs auront la possibilité d’utiliser une radio dans la zone de départ de la carte pour appeler Exfil. Cependant, la majorité des joueurs doivent voter pour lancer l’exfiltration dans un jeu coopératif.

À partir de la fin du tour 10 et tous les cinq tours par la suite, votre équipe peut voter pour appeler Exfil. Essayez d’échapper au site exfil grouillant de zombies hyper-agressifs dans le délai imparti pour des récompenses supplémentaires! Https: //t.co/uDOYpshjRH #BlackOpsColdWar #Zombies pic.twitter.com/HkVPvctUkx – Treyarch Studios (@Treyarch) 30 octobre 2020

Lors du déclenchement de l’option, le tour normal se terminera et les joueurs recevront un nouvel objectif pour atteindre le site d’exfil dans un délai imparti. C’est à ce moment que les zombies commenceront à inonder la zone dans un ultime effort pour arrêter l’équipe sur ses traces. Un hélicoptère volera et survolera jusqu’à ce que la zone soit débarrassée des zombies avant de pouvoir atterrir après avoir atteint le site. Si les joueurs arrivent sur l’hélicoptère, ils s’échapperont avec un bonus d’EXP et la possibilité de gagner des cristaux d’étherium bruts.

Système de ping dans les zombies de la guerre froide Black Ops

Pour la première fois, les joueurs de Zombies disposent d’un système de ping de localisation, fonctionnant de la même manière qu’en mode multijoueur. Il s’active en appuyant sur D-pad gauche sur les contrôleurs et [Z] sur les claviers par défaut. Dans l’ensemble, cette fonctionnalité devrait constituer une grande amélioration de la qualité de vie des joueurs.

Le blog de Treyarch a également détaillé quelques goodies Zombies que les joueurs peuvent mettre la main. Pour une description détaillée du processus de réflexion de Treyarch et de la manière dont toutes ces fonctionnalités fonctionneront ensemble dans le jeu, vous pouvez consulter le guide de jeu officiel Black Ops Cold War Zombies.

Les fans de Zombies du monde entier peuvent mettre la main sur le premier chapitre de l’histoire de Dark Aether dans «Die Maschine» lorsque Call of Duty: Black Ops Cold War sortira le 13 novembre.

Partager : Tweet