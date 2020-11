Le PSG laisse à nouveau des points

Le champion de France Paris Saint-Germain a de nouveau perdu des points en Ligue 1. Quatre jours après la victoire en Ligue des champions au RB Leipzig (1: 0), l’équipe de l’entraîneur Thomas Tuchel n’a pas obtenu plus de 2: 2 (2: 1) contre les Girondins de Bordeaux, mais n’a initialement réclamé aucune victoire malgré deux matches de championnat consécutifs. la tête du championnat.

Après le but précoce contre son camp du défenseur du PSG Timothee Pembele (10e), qui a fait ses débuts professionnels, les hôtes ont inversé la donne avec une double frappe.

Tout d’abord, la superstar brésilienne Neymar a converti un penalty qu’il avait lui-même retiré (27e), peu après la relance, l’Italien Moise Kean (28e) a inscrit la tête parisienne. Yacine Adli (60 ans) a égalisé les invités après le redémarrage.

Les joueurs nationaux allemands Julian Draxler et Thilo Kehrer étaient absents du PSG pour cause de blessure. La semaine dernière, le tenant du titre avait perdu 3-2 à l’AS Monaco, entraînée par Niko Kovac, grâce à deux buts de l’ancien joueur national Kevin Volland, et a reçu sa troisième défaite de la saison.

Ligue 1: Le tableau actuel