Certains fans d’Arsenal perdent le temps de savoir qui a été repéré à l’entraînement – .

Photo de David Price / Arsenal FC via Getty Images

Cette année a évidemment été horrible pour de nombreuses raisons, mais c’est encore pire pour les fans d’Arsenal qui ont manqué Gabriel Martinelli.

Le prodige brésilien – qualifié de talent du siècle par le patron de Liverpool Jurgen Klopp en 2019 – n’a pas botté un ballon pour les Gunners depuis mars en raison d’une blessure.

L’absence de Martinelli est encore plus décevante car sa blessure est survenue un mois seulement après avoir marqué un superbe but pour Arsenal à Chelsea, soulignant son potentiel en tant que l’un des jeunes joueurs les plus excitants du football anglais.

Et étant donné que l’équipe de Mikel Arteta n’a marqué que neuf buts en Premier League en autant de matchs cette saison, on pourrait affirmer que l’Espagnol a besoin de toute la puissance de feu qu’il peut obtenir.

Mais il semble qu’il y ait de bonnes nouvelles sur ce front puisque Martinelli a assisté à la séance d’entraînement d’Arteta à London Colney aujourd’hui.

La visite de demain des loups arrive presque certainement trop tôt pour le joueur de 19 ans.

Mais ce qui est important, c’est qu’il est sur la bonne voie et voici comment certains fans d’Arsenal ont réagi sur Twitter à son apparition à l’entraînement aujourd’hui:

Les larmes aux yeux, notre star boy est presque de retour. – Bhavs (@ bhavss14) 28 novembre 2020

Cette belle brésilienne ne peut pas revenir plus tôt 😫 – 🔴⚪️ (@TylerAFC_) 28 novembre 2020

Julian Finney / Getty Images

