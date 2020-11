Avis ViewSonic TD1655: L’écran tactile portable déclenche la productivité

Parfois, un écran ne suffit tout simplement pas. Lorsqu’il s’agit d’accomplir le travail, plus de biens immobiliers d’affichage conduit souvent à une plus grande productivité. Le moniteur portable ViewSonic TD1655 est un moyen abordable d’ajouter cet espace d’écran supplémentaire à votre poste de travail.

À propos de cet examen ViewSonic TD1655: Nous avons passé une semaine avec l’unité d’examen ViewSonic TD1655 et l’avons associée à une variété de produits informatiques. ViewSonic a fourni l’unité d’examen à Autorité Android aux fins de cet article.

Avis ViewSonic TD1655: Qu’est-ce que c’est?

Le ViewSonic TD1655 est un moniteur portable qui vous suit partout, aussi facilement que n’importe quel ordinateur portable ou tablette. Il a été conçu principalement pour les professionnels mobiles, les travailleurs à distance et d’autres personnes qui ont besoin d’un vaste espace d’écran en dehors du bureau. Il se connecte aux ordinateurs portables Windows et Mac, ainsi qu’aux téléphones, tablettes et équipements de jeu.

L’ensemble mince comprend un écran tactile de 15,6 pouces avec une résolution Full HD, un stylet et une béquille intégrée. Il mesure moins d’un pouce d’épaisseur et ne pèse que deux livres. Cela signifie qu’il peut se glisser dans n’importe quel sac à dos, sac d’ordinateur portable ou mallette avec votre appareil principal. Avec de multiples options de connectivité et d’alimentation, le ViewSonic TD1655 pourrait être la solution de productivité dont vous avez besoin.

Le moniteur portable ViewSonic TD1655 est un matériel important. Il est plus ou moins comparable à n’importe quel ordinateur portable de 15 pouces – et nettement plus grand qu’un ordinateur portable de 13 pouces. Il mesure 355,6 x 232,5 x 15,24 mm (14 x 8,8 x 0,6 pouces) et pèse 0,95 kg (2,1 lb). Il est suffisamment léger pour que le poids supplémentaire dans votre sac vaille la peine d’être transporté.

Le châssis est en plastique, bien que le support pliable soit en métal. Tous les moniteurs portables ne l’incluent pas, mais le support du TD1655 est excellent. Il offre une plage de mouvement de 45 degrés, ce qui signifie que vous pouvez régler l’affichage à presque n’importe quel angle tout en travaillant ou en regardant.

ViewSonic expédie le moniteur avec une housse souple et pliable pour protéger l’écran lorsqu’il est dans votre sac. Le couvercle s’enclenche magnétiquement et se drape facilement à l’arrière du moniteur lorsqu’il est utilisé. Vous seriez fou de ne pas l’utiliser.

Le moniteur et ses paramètres peuvent être contrôlés via un joystick à cinq directions situé sur le panneau arrière, près du bord droit. Ce petit joystick sert de bouton d’alimentation, ainsi que d’outil pour naviguer dans le menu des paramètres à l’écran. Cela fonctionne parfaitement. Le système de menus à l’écran est intuitif et facile à maîtriser. Vous pouvez ajuster la plupart des aspects des performances de l’écran en un tournemain.

Il y a une poignée de ports sur le bord gauche du moniteur. Ceux-ci incluent deux ports USB-C, un port mini-HDMI et une prise casque. Les ports vous permettent de connecter le TD1655 à une gamme d’appareils source en fonction de ce avec quoi vous travaillez. Par exemple, j’ai utilisé le câble HDMI inclus pour connecter le TD1655 à mon MacBook Pro et le câble USB-C pour le coupler avec un Lenovo ThinkPad.

Les ports USB-C prennent en charge jusqu’à 60 W de puissance, ce qui signifie que vous pouvez soit alimenter votre ordinateur portable via l’écran, soit alimenter l’écran via votre ordinateur portable. Cela est pratique car le câble d’alimentation de la brique de charge incluse ne mesure que 1 m de long.

Les haut-parleurs stéréo à l’arrière vous permettent d’utiliser l’écran pour regarder des vidéos avec du son.

Dans l’ensemble, le ViewSonic TD1655 est facile à utiliser, se combine bien avec d’autres appareils et comprend des fonctionnalités intéressantes telles qu’une prise casque.

Mesurant 15,6 pouces sur la diagonale, avec une résolution Full HD, le TD1655 fournit une grande toile riche en pixels sur laquelle travailler. L’espace de travail éclipse les ordinateurs portables 13 pouces que j’ai sous la main et permet facilement à plusieurs fenêtres / applications de fonctionner à la fois. L’écran a un rapport hauteur / largeur de 16: 9, ce qui est assez typique pour un écran moderne. Les machines Mac et Windows vous permettent de désigner l’écran principal ainsi que la position du ViewSonic par rapport à l’écran de l’ordinateur portable.

ViewSonic a opté pour un écran LCD IPS pour fournir un éclairage. Il offre de larges angles de vision de 178 degrés. Nous avons constaté que l’écran conservait sa luminosité et ses couleurs même lorsqu’il était vu sous des angles extrêmes. ViewSonic indique que l’écran émet 250 nits de luminosité avec un rapport de contraste de 1000: 1. Cependant, il n’était pas aussi lumineux que l’écran de l’un ou l’autre des ordinateurs portables auxquels je l’ai connecté, ni aussi contrasté. J’aurais préféré voir plus de luminance de l’écran.

Le plus gros problème avec l’écran est la couleur. Les rouges, les verts et les violets ne sont tout simplement pas précis. Il était facile de repérer les différences en tenant le moniteur portable côte à côte avec mes ordinateurs portables. Les rouges sur le Lenovo semblaient profonds et riches, alors qu’ils semblaient presque oranges sur le TD1655. Cela affecte certains utilisateurs, mais pas tous. Je dirais que l’écran n’est pas assez précis si vous êtes photographe ou vidéaste, ou même un concepteur Web qui cherche à modifier, définir ou assortir les couleurs. Cependant, si vous travaillez sur des feuilles de calcul ou des documents toute la journée, la précision des couleurs n’aura pas autant d’importance.

Mis à part la précision des couleurs et la luminosité, la taille et la résolution fonctionnent vraiment bien. J’ai trouvé le TD1655 une aubaine pour ma productivité, car il m’a permis d’étendre mon espace de travail sur une plus grande surface.

Ce que j’aime du ViewSonic TD1655

Les ports – Pourquoi ne pas aimer un mini HDMI et deux ports USB-C de 60 W? C’est tout ce dont vous avez besoin.

Pourquoi ne pas aimer un mini HDMI et deux ports USB-C de 60 W? C’est tout ce dont vous avez besoin. Béquille – Le support en métal est facile à utiliser, règle l’écran sous plusieurs angles et tient fermement.

Le support en métal est facile à utiliser, règle l’écran sous plusieurs angles et tient fermement. Couverture souple – Le couvercle inclus maintient la vitre de l’écran en sécurité (et propre) lorsque vous le déplacez.

Le couvercle inclus maintient la vitre de l’écran en sécurité (et propre) lorsque vous le déplacez. Manette – Le simple joystick à cinq directions à l’arrière aide vraiment quand vient le temps d’ajuster les paramètres.

Le simple joystick à cinq directions à l’arrière aide vraiment quand vient le temps d’ajuster les paramètres. Écran tactile – L’écran tactile capacitif à 10 points fonctionne bien et inclut la prise en charge du stylet.

Ce que je n’aime pas

Haut-parleurs – Les haut-parleurs de 0,8 watts à l’arrière valent à peine la peine d’être utilisés.

Les haut-parleurs de 0,8 watts à l’arrière valent à peine la peine d’être utilisés. Couleur – La représentation des couleurs n’est pas assez précise pour ceux qui manipulent des photos ou des vidéos.

La représentation des couleurs n’est pas assez précise pour ceux qui manipulent des photos ou des vidéos. Pas de batterie – Il n’y a pas de batterie dans le TD1655, ce qui signifie qu’il doit toujours être branché sur une source d’alimentation quelconque.

Il n’y a pas de batterie dans le TD1655, ce qui signifie qu’il doit toujours être branché sur une source d’alimentation quelconque. Support Mac limité – L’écran tactile fonctionne nativement avec Windows mais nécessite un logiciel supplémentaire lorsqu’il est connecté à un Mac.

ViewSonic TD1655: Spécifications

ViewSonic TD1655 Afficher 15,6 pouces Résolution Full HD

1 920 x 1 080 Technologie LCD IPS

60 Hz Luminosité 250 nits Contraste 800: 1 Les ports HDMI mini

USB-C x 2

Prise casque Supporter Oui Couverture Oui Contrôle Manette Dimensions 355,6 x 232,5 x 15,24 mm

(14 x 8,8 x 0,6 pouces) Poids 0,95 kg

2,1 livres

Avis ViewSonic TD1655: Devriez-vous l’acheter?

ViewSonic TD1655 ViewSonic TD1655 Le moniteur portable ViewSonic TD1655 est un bon choix pour ceux qui ont besoin d’un écran supplémentaire lors de leurs déplacements.

Il ne fait aucun doute que l’expansion de votre espace d’écran améliore la productivité. L’ajout d’un deuxième écran à votre ordinateur portable offre un coup de pouce majeur. Alors que les écrans portables existent depuis un certain temps, peu ont offert autant de pros que le ViewSonic TD1655.

Ce moniteur est fin et léger, ce qui signifie qu’il se glisse facilement dans votre sac. Il possède un grand écran Full HD avec de larges angles de vision et une béquille flexible qui vous permet de personnaliser l’angle auquel il se tient. La sélection de port solide garantit que vous pouvez connecter le TD1655 à presque tout. Enfin, le petit joystick permet d’ajuster les paramètres pour répondre à vos besoins un jeu d’enfant.

Le ViewSonic TD1655 est une bonne affaire à son prix normal de 250 $, bien qu’il soit maintenant en vente pour 230 $. Si vous n’avez pas besoin d’écran tactile, pensez au cousin proche du TD1655, le VG1655, qui offre toutes les mêmes fonctionnalités, à l’exception de l’écran tactile au prix avantageux de 180 $.

