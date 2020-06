Le genre masculin : 50 faits curieux à lire aujourd’hui

À cet âge, la plupart des hommes accusent la société d’être quelque peu préoccupée par les femmes et personne ne s’en soucie. Devine quoi? Ils ont raison dans une certaine mesure. Nous ne célébrons pas la Journée internationale des hommes comme nous célébrons la Journée internationale des femmes – c’est un traitement si injuste que nous les traitons par inadvertance. Nous avons écrit sur les faits des femmes à l’occasion de la journée des femmes et aujourd’hui pour égaler les choses, nous sommes avec notre article sur les faits des merveilles. Après tout, pourquoi les femmes devraient-elles avoir toute l’attention?

Faits sur les hommes : 1 à 10

1. Les hommes sont plus susceptibles d’être daltoniens que les femmes. Cependant, ils sont extrêmement bons pour détecter le mouvement.

2. Les hommes doivent avoir une peau 25% plus épaisse que les femmes. Ils ont également plus de collagène dans leur peau que les femmes.

3. Les hommes ont des os, des ligaments, des tendons, etc. plus denses que les femmes.

4. Les annulaires des hommes sont plus longs que leurs index.

5. Les hommes ont plus de masse musculaire que les femmes. Les muscles squelettiques sont plus rapides et plus puissants chez les hommes. Les mêmes muscles sont plus rapides à récupérer et résistent mieux à la fatigue que les muscles squelettiques des hommes.

6. Les hommes ont un odorat et un goût un peu plus faibles. Ils tolèrent mieux les températures plus froides que les femmes.

7. Le zinc est stocké dans les os chez les hommes et les femmes. Le zinc est stocké même dans la prostate chez l’homme.

8. Les hommes ne vont généralement pas pour des examens médicaux et même lorsqu’ils y vont, ils se cachent ou mentent généralement sur leurs problèmes et symptômes.

9. Les hommes ont une pression artérielle plus élevée que les femmes, quelle que soit leur origine ethnique, leur race ou leur région.

dix. Les hommes ont plus de globules rouges que les femmes. Ils ont environ 4,7 à 6,1 millions de cellules par microlitre.

Faits sur les hommes : 11 à 20

11. En général, les hommes ont besoin d’une alimentation plus riche en protéines que les femmes.

12. La graisse se dépose autour de l’estomac chez les hommes et des dépôts de graisse sont visibles dans les cuisses et les hanches des femmes.

13. Quand les hommes font de l’exercice, ils brûlent des glucides et quand les femmes font de l’exercice, ils brûlent les graisses!

14. Les hommes ont plus de matière grise dans leur cerveau et les femmes ont plus de matière blanche. Les hommes ont de petits centres de mémoire que les femmes.

15. La plupart des hommes sont probablement des oiseaux de nuit.

16. Les hommes ont environ 270 à 1070 nanogrammes par décilitre de testostérone dans le sang. Une fois qu’ils atteignent 30 ans, ils perdent 1% des niveaux de testostérone dans leur sang.

17. Les hommes ont de loin prononcé la pomme d’Adam en raison de leur grande boîte vocale qui pousse la pomme d’Adam plus loin.

18. Les hommes ont une masse osseuse maximale à l’âge de 30 ans. À partir de 40 ans, la perte osseuse est observée chez les hommes. Ils perdent environ 1000 mg de calcium chaque jour!

19. En raison du taux métabolique basal plus élevé, de la masse musculaire plus élevée, etc., les besoins caloriques quotidiens des hommes sont plus élevés que ceux des femmes.

20. Les hommes n’utilisent qu’une partie de leur cerveau et se concentrent sur la tâche à accomplir tandis que les femmes utilisent les deux parties de leur cerveau et peuvent effectuer plusieurs tâches à la fois.

Faits sur les hommes : 21 à 30

21. Sur les 151 millions d’hommes vivant aux États-Unis, 64,3 millions d’hommes sont pères.

22. Dans le monde, l’espérance de vie des hommes est d’environ 64,52 ans alors que celle des femmes est d’environ 68,76 ans.

23. Les hommes sont deux fois plus sensibles à la perte auditive que les femmes.

24. Les garçons sont trois fois plus sensibles au TDA (trouble déficitaire de l’attention) ou au TDAH (trouble déficitaire de l’attention et hyperactivité) que les filles.

25. Grâce aux niveaux de testostérone plus élevés dans le corps des hommes, ils ont des niveaux plus élevés d’autosuffisance, d’affirmation de soi, d’agressivité, de compétition, etc.

26. Les filles sont trois à quatre fois moins sensibles aux troubles du spectre autistique que les garçons.

27. 56% des garçons nés aux États-Unis sont circoncis à la naissance. Dans le monde, 1/3rd des hommes sont circoncis.

28. Il y a 25% de chances élevées de décès infantiles des garçons que des filles.

29. 80% des lésions de la colonne vertébrale surviennent chez les jeunes hommes.

30. La deuxième plus importante demande de prestations d’invalidité chez les hommes concerne les blessures au dos.

Faits sur les hommes : 31 à 40

31. Les hommes sont deux fois plus suspectés de décès prématurés dus au diabète que les femmes.

32. Les hommes qui fument risquent de perdre 12 dents lorsqu’ils atteindront 72 ans.

33. Les hommes représentent environ 55% de la main-d’œuvre, mais ils représentent également 92% des décès au travail!

34. 90 hommes américains meurent chaque jour en se suicidant.

35. Les hommes sont plus susceptibles de consommer de l’alcool et des drogues comme la marijuana, la cocaïne, etc. que les femmes.

36. L’activité physique régulière est importante pour les hommes. Les hommes qui restent inactifs sont 60% plus susceptibles de souffrir de dépression.

37. Environ 230 000 hommes reçoivent un diagnostic de cancer de la prostate chaque année et 30 000 d’entre eux succombent à la mort chaque année.

38. Quand la petite Sondra a entendu parler de la fête des mères, elle voulait une fête des pères pour son père. Grâce à elle, la première fête des pères a été célébrée le 19 juin 1910 à Spokane à Washington. La fête nationale des pères est célébrée le troisième dimanche de juin 1972.

39. Le mot «papa» tire son origine du mot gallois «tad» qui signifie père. Le vieux mot anglais «faeder» est le mot d’origine pour père. Il a été utilisé pour la première fois dans les années 1500.

40. Dans presque tous les pays du monde, les hommes se suicident plus que les femmes.

Faits sur les hommes : 41 à 50

41. Selon le Département américain de la justice, les hommes sont dix fois plus susceptibles de tuer quelqu’un et quatre fois plus susceptibles de se faire tuer.

42. Avant les années 1900, les infirmières étaient beaucoup plus courantes que les infirmières dans presque tous les pays. Mais maintenant, le domaine des soins infirmiers est dominé par les femmes.

43. Il y a environ 140 000 pères au foyer qui s’occupent du ménage et des enfants pendant que leurs femmes sortent et travaillent.

44. Le cerveau des mâles adultes est 10% plus gros que celui des femelles.

45. Selon une enquête, les hommes passent près d’un an à regarder les femmes. Ils passent environ 6 mois à se raser.

46. Les hommes sont frappés par l’éclairage cinq fois plus que les femmes.

47. Les hommes marchent près de 7% plus lentement lorsqu’ils marchent avec leur petite amie ou leur femme. Ils augmentent leur rythme lorsqu’ils marchent avec d’autres hommes.

48. La bonne supposition si votre homme vous est fidèle ou non est de regarder son QI (Quotient d’Intelligence). Selon une étude, les hommes qui ont un faible QI ne sont pas vraiment fidèles.

49. Les testicules sont à l’extérieur du corps car ils doivent être environ 2 degrés plus froids que la température du corps.

50. 107 bébés garçons naissent pour 100 naissances de bébés filles.