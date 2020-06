Drapeaux : 10 faits fantastiques à savoir

Vous ne pensez peut-être pas qu’il y a beaucoup à savoir sur les drapeaux, autres qu’ils sont utilisés pour identifier les pays. Mais ils peuvent être beaucoup plus complexes et intéressants que nous ne le pensons.

Il est facile de regarder un drapeau et d’apprécier ses couleurs, ses formes et ses motifs, mais vous demandez-vous jamais pourquoi les drapeaux sont fabriqués d’une certaine manière?

Voici 10 faits fantastiques sur les drapeaux du monde qui vous donneront envie d’en savoir plus.

Le Népal a le seul drapeau au monde qui n’a pas 4 côtés

Saviez-vous que le drapeau du Népal n’est pas un carré ou un rectangle? Cela en fait le seul drapeau au monde qui n’est pas quadrilatère.

Le drapeau se compose de deux formes triangulaires, souvent appelées fanion ou fanion.

Ceux-ci sont empilés les uns sur les autres pour former le drapeau. Il a été officiellement fait le drapeau du Népal en 1962.

Le drapeau a un fond rouge cramoisi qui représente la bravoure et une bande bleue décrivant le drapeau qui symbolise la paix.

Il y a deux symboles, un dans chaque triangle, d’un croissant de soleil et de lune.

Il n’y a que deux drapeaux carrés dans le monde

C’est vrai; sur les 193 drapeaux souverains du monde, 190 sont rectangulaires, seuls trois sont différents.

L’un des trois est le drapeau du Népal comme mentionné ci-dessus avec ses formes triangulaires, mais les deux autres sont ceux de la Suisse et de la Cité du Vatican.

Tout d’abord, tout le monde ne penserait pas que la Cité du Vatican est son propre pays, mais c’est en fait le plus petit pays reconnu au monde.

Le drapeau utilisé pour la Cité du Vatican a été adopté le 7 juin 1929.

Il est l’un des deux drapeaux carrés du monde et est à moitié jaune ou or et à moitié blanc.

Sur le segment blanc situé sur le côté droit du drapeau, il y a la crête du Vatican.

Le deuxième drapeau carré du monde est le drapeau de la Suisse, qui est souvent confondu avec le drapeau médical utilisé par la Croix-Rouge.

C’est un carré rouge avec une croix blanche au milieu. Ce drapeau est utilisé par la Suisse depuis 1889.

Le drapeau représente la liberté et l’honneur, la croix blanche représente le christianisme et le fond rouge symbolise le sang perdu pour soutenir leur foi.

Les symboles utilisés sur les drapeaux ont normalement une signification spécifique

Il existe de nombreux symboles universels utilisés entre les drapeaux.

Tous les drapeaux n’en ont pas, mais ceux qui le font afficheront normalement l’un des éléments suivants; soleil, lune, étoiles, croix, triangles et carrés.

Certains de ces symboles ont des significations importantes pour chaque pays.

Pour donner un exemple, le Japon est connu comme le «pays du soleil levant», et donc ils ont une forme circulaire au milieu de leur drapeau qui représente le soleil.

L’étoile et le croissant de lune

En tant que symbole sur les drapeaux, il a d’abord été utilisé par l’Empire ottoman, mais il est maintenant utilisé par de nombreux pays islamiques, tels que l’Azerbaïdjan, la Turquie, la Tunisie et la Malaisie.

L’étoile et le croissant de lune sont un symbole reconnu qui représente l’islam; tant de pays qui suivent cette religion ont tendance à l’utiliser sur leur drapeau.

La Croix et les drapeaux

Cela apparaît sur de nombreux drapeaux et renvoie souvent à la religion, pour représenter le christianisme.

Cela peut être vu sur le drapeau de l’Angleterre, de la Géorgie (Pays), de la Norvège, de la Suède et du Danemark.

Il y a aussi la croix nordique, que l’on retrouve sur tous les drapeaux scandinaves, qui représente également le christianisme.

Il existe d’autres symboles utilisés pour représenter le christianisme, mais la croix est le plus couramment utilisé.

Les animaux sur les drapeaux

Certains pays utiliseront leur oiseau national sur leurs drapeaux pour refléter l’héritage du pays, comme le drapeau de l’Équateur qui a un oiseau des Andes appelé Condor.

D’autres pays utiliseront des animaux féroces comme les lions pour représenter le courage et la force.

Il y a aussi des pays qui utilisent des animaux fictifs aussi, comme le drapeau du Pays de Galles, qui a un dragon dessus et le drapeau de l’Albanie qui a un aigle bicéphale dessus.

Les couleurs utilisées pour les drapeaux sont souvent liées à l’histoire du pays

La plupart des drapeaux du monde utilisent des couleurs similaires, celles-ci étant souvent les couleurs primaires, le rouge, le bleu et le jaune, mais il y en a aussi des uniques.

Voici quelques significations de ce que les couleurs les plus fréquemment utilisées peuvent représenter dans les drapeaux.

La couleur rouge

Le rouge peut être associé à de mauvaises choses, et c’est souvent ce qu’il représente dans les drapeaux.

Le Portugal utilise le rouge pour représenter le sang perdu au combat pour garder son pays, tandis que le Maroc utilise le rouge pour représenter la bravoure et la force des habitants du pays.

Ils suggèrent tous deux que le peuple a souffert tout au long de l’histoire, il est donc important pour eux de l’afficher sur son drapeau.

La couleur bleue

Certains d’entre vous pensent peut-être que le bleu représenterait le ciel ou l’océan sur des drapeaux.

Cela peut parfois être le cas, mais l’utilisation du bleu peut également avoir un sens plus profond et symboliser la liberté et la paix.

La couleur jaune ou or

Pendant de nombreuses années, le jaune ou l’or ont été utilisés pour représenter la richesse et l’énergie, car cela peut être lié au soleil.

La couleur verte

Dans la plupart des drapeaux, le vert représente la nature riche d’un pays ou de son agriculture, bien qu’il puisse également être utilisé pour symboliser l’espoir et la jeunesse.

La couleur noire

Ce n’est pas aussi couramment utilisé, mais quand c’est le cas, il peut être utilisé pour symboliser l’héritage ethnique, la défaite des ennemis ou la détermination d’un pays. Il peut également être utilisé pour symboliser la mort et le deuil.

Le violet est la couleur la plus rare à utiliser sur un drapeau

La couleur la plus rare qui peut être trouvée sur un drapeau est le violet. Il n’est utilisé que sur deux drapeaux du monde!

Le violet représente souvent la royauté ou la richesse, il peut donc être surprenant qu’il ne soit pas utilisé sur plus de drapeaux aujourd’hui.

Il peut être trouvé sur le drapeau du Nicaragua et le drapeau de la Dominique.

Une des raisons pour lesquelles ce sont les deux seuls pays qui utilisent la couleur est que le colorant violet, tout au long de l’histoire a toujours été coûteux et difficile à obtenir.

Par conséquent, d’autres couleurs sont plus favorables.

Les deux drapeaux n’ont été fabriqués qu’à la fin des années 1900, ce qui signifie que l’accès aux colorants aurait été beaucoup plus facile qu’il y a des centaines d’années lorsque la majorité des autres drapeaux ont été conçus.

Cela signifiait que les deux pays pouvaient utiliser la couleur pour un moindre coût et moins de travail.

Le drapeau du Belize a le plus de couleurs de tous les drapeaux du monde

Il y a beaucoup de drapeaux avec des designs complexes qui impliquent beaucoup de couleurs et on pourrait dire qu’il y a tellement de drapeaux colorés qu’il est difficile de dire exactement lequel est le plus coloré.

Cependant, le drapeau du Belize a 12 couleurs au total, ce qui en fait le drapeau avec le plus de couleurs.

Le drapeau est bleu, avec un cercle blanc au milieu qui contient une crête, et il y a des bandes rouges en haut et en bas du drapeau.

La crête au centre représente deux humains tenant des outils, de chaque côté d’un blason.

Il y a un arbre en arrière-plan, un motif floral et une bannière avec du texte. Le drapeau a été adopté le 21 septembre 1981.

Le Danemark possède le drapeau le plus ancien du monde

Les drapeaux sont utilisés depuis des centaines d’années, mais changent toujours à mesure que les pays se développent.

Cependant, le drapeau du pays le plus utilisé au monde est le drapeau du Danemark.

Le fond rouge avec une seule bande blanche à travers le milieu horizontalement, a été utilisé pour la première fois en 1625 et est toujours le même aujourd’hui.

Le design lui-même a cependant été créé en 1219. Au Danemark, il est connu sous le nom de Dannebrog, qui se traduit par «tissu danois».

Le Soudan du Sud a le drapeau le plus récent au monde

Le drapeau le plus récent au monde est le drapeau du Soudan du Sud. Il a été adopté le 9 juillet 2010.

Elle a été faite après la fin de leur deuxième guerre civile; Cependant, le drapeau a été conçu en 2005 mais n’a été officialisé que lorsque le Soudan du Sud a accédé à l’indépendance en 2011.

Le drapeau est composé de vert, rouge, noir, bleu et d’un symbole d’étoile jaune. Le drapeau a trois bandes horizontales, un triangle bleu sur le côté gauche avec une étoile jaune au milieu.

Pour le Soudan du Sud, le rouge représente le sang versé pour que leur pays accède à l’indépendance, le vert représente la nature et les richesses naturelles du pays et le noir représente le peuple.

Le bleu est un symbole du Nil et l’étoile jaune qui s’y trouve représente l’unité.

Il y a des rayures blanches entre chaque couleur et celles-ci représentent la paix.

Il existe trois groupes de drapeaux

Vous pouvez penser que chaque drapeau est unique à son pays, et ils le sont généralement, mais il existe des motifs et des couleurs cohérents que nous pouvons voir dans les pays de liaison.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, les pays islamiques utiliseront souvent l’étoile et le croissant de lune pour représenter leurs croyances religieuses, mais il existe de nombreux autres liens comme ceux-ci à travers le monde.

Il existe 3 catégories principales utilisées pour regrouper les pays qui utilisent les mêmes couleurs dans leurs drapeaux.

Couleurs pan-slaves

Ce sont les drapeaux des pays qui utilisent le rouge, le blanc et le bleu et sont situés en Europe de l’Est.

Ils étaient autrefois unis par l’Union soviétique, mais depuis leur indépendance, ils ont créé leurs propres drapeaux en utilisant les mêmes couleurs.

Ces pays comprennent: la Croatie, la Tchéquie, la Russie, la Serbie, la Slovaquie et la Slovénie.

Couleurs panafricaines

Les drapeaux des pays de cette catégorie n’utilisent que le rouge, le jaune et le vert et sont tous basés en Afrique.

Les pays de cette catégorie sont: Bénin, Cameroun, République du Congo, Éthiopie, Ghana, Guinée, Guyane, Mali, Mozambique, Sénégal, Togo, Zambie et Zimbabwe.

Couleurs panarabes

Cette catégorie est composée de drapeaux qui n’utilisent que du blanc, du rouge, du vert et du noir dans leurs drapeaux.

En règle générale, ces pays sont basés au Moyen-Orient et sont: l’Iraq, la Jordanie, le Koweït, le Soudan, la Syrie, les Émirats arabes unis et le Sahara occidental.

Il y a 4 drapeaux dans le monde qui comportent des armes à feu

Vous pouvez regarder les drapeaux et penser qu’ils représentent l’histoire d’un pays à travers le choix des couleurs, les symboles et les formes.

Mais certains drapeaux utilisent des armes à feu pour symboliser la guerre ou les combats qu’ils ont subis avant de trouver la paix.

Beaucoup auront des objets tels que des haches, des flèches, des canons, des épées, des poignards, un bouclier, des lances, etc. dans leurs emblèmes ou leurs écussons, mais seulement 4 ont des armes à feu.

Mozambique

Le drapeau du Mozambique représente un AK-47 croisé avec une matte d’élevage sur le dessus d’un livre.

Le drapeau du Mozambique a été adopté le 1er mai 1983 et l’utilisation du fusil représente la défense et la vigilance du pays.

Guatemala

Le drapeau du Guatemala représente deux fusils croisés derrière un rouleau, ce qui représente pour eux leur volonté de se défendre en tant que pays.

Le drapeau du Guatemala a été adopté en 1871.

Haïti

La représentation des armes à feu sur le drapeau d’Haïti est très différente de celle du Mozambique et du Guatemala.

Plutôt que les fusils traversés, ils sont présentés comme un trophée au sommet d’une colline verte.

Cela symbolise leur indépendance et ils utilisent ce drapeau depuis le 26 février 1986.

Bolivie

Enfin, il y a la Bolivie, qui a subtilement deux armes à feu croisées à l’arrière-plan des armoiries.

Il montre des fusils croisés, qui, comme le Guatemala, représentent la volonté des pays de se défendre.

En bref,

Le drapeau a été adopté à l’origine en 1851

Comme vous pouvez le voir, il y a tellement de pièces qui composent un drapeau, le choix de la couleur pour représenter l’histoire du pays, l’utilisation des écussons, des armoiries ou des emblèmes et même la forme.

Alors maintenant, vous avez une meilleure compréhension des drapeaux du monde, pourquoi ne pas regarder l’histoire de votre drapeau et d’où il vient!