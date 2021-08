Comment porter le violet, la couleur tendance de cet été

La couleur vedette de cet été est mauve, violette ou lilas. Le violet envahit tout, des vêtements et accessoires au maquillage, pour créer un look élégant et sophistiqué. Mais, savez-vous comment porter le violet dans votre garde-robe ? Nous vous donnons ici les clés pour apprendre à combiner la couleur la plus tendance dans votre garde-robe cette année. Colorez votre vie !

Total look violet

Une tenue monochrome violette est une valeur sûre. Vous pouvez porter un look dans la même nuance de violet ou jouer avec différentes intensités, d’un violet profond à un violet plus doux.

Avec quelles couleurs le violet se marie-t-il ?

Le violet est la couleur complémentaire du jaune sur le cercle chromatique, une combinaison intensément parfaite.

Outre le jaune, les couleurs qui se marient le mieux avec le violet sont, par exemple, le blanc, idéal pour une journée à la plage.

Une chemise sur un bikini est le choix parfait pour cet été, surtout si elle est lilas. La chemise est idéale pour aller à la plage, elle vous protège du soleil si vous attrapez un coup de soleil, si vous êtes fatigué du soleil ou si le temps devient nuageux et frais.

Cet été, vous pourrez utiliser le violet à bon escient, car c’est une couleur qui présente de nombreuses variations. Si vous voulez ajouter de l’intensité à votre look, vous pouvez le combiner avec des couleurs intenses comme l’orange.

Une clé du succès si vous n’osez pas porter des couleurs aussi vives est de les utiliser pour les accessoires, les chaussures ou le maquillage, de cette façon vous donnerez une touche originale à votre look et vous vous sentirez à l’aise dans votre style.