Vaccins : 40 faits surprenants que tout le monde ignore

Les vaccins sont extrêmement nécessaires pour notre corps. Ces préparations biologiques miraculeuses préparent notre corps à lutter contre certains microbes les plus meurtriers que nous connaissions. Il existe des anti-vaxxers partout dans le monde qui rejettent le concept même de vaccination. Cependant, la vaccination fait partie intégrante de notre vie. Dans cet article sur les faits relatifs aux vaccins, nous apprendrons quelques faits fantastiques sur les vaccins et saurons pourquoi ils sont importants. Allons-nous commencer…?

Faits sur les vaccins : 1 à 10

1. Un vaccin est une préparation biologique qui confère au corps une immunité acquise pour lutter contre cette maladie particulière.

2. Un vaccin contient en fait une partie du microbe ou un microbe affaibli. Cette partie du microbe ou du microbe affaibli lorsqu’elle est injectée dans notre circulation sanguine stimule le système immunitaire de notre corps à produire des anticorps contre le microbe.

3. Une fois les anticorps créés, le microbe est détruit dans notre corps.

4. Tout semble bien mais à quoi sert ce vaccin? Ce vaccin conduit à la création d’anticorps dans notre corps.

5. Cela signifie que la prochaine fois que nous serons infectés par le microbe puissant ou plein, nous pourrons rester immunisés contre la maladie mortelle grâce aux anticorps créés dans notre corps contre la maladie.

6. Lorsque la vaccination est administrée à un enfant, l’enfant tombe généralement malade et devient fiver. Pourquoi en est-il ainsi? C’est la réaction du corps au microbe affaibli ou mort. Il n’y a rien à craindre de la fièvre ou des douleurs musculaires ou des douleurs autour de la zone injectée.

7. La vaccination est devenue célèbre lorsque la petite vérole a été éradiquée presque partout dans le monde. De plus, la vaccination a réussi à limiter les maladies comme la polio, le tétanos, la rougeole, etc.

8. Edward Jenner est celui qui a inventé le terme vaccin. Il l’a nommé d’après le virus qui cause la variole de la vache (Variole vaccinae). Il l’utilisa en 1798.

9. En 1881, Louis Pasteur propose que toutes les inoculations protectrices soient nommées vaccin en l’honneur d’Edward Jenner.

10. À ce jour, il existe des vaccins pour 25 différentes maladies évitables.

Vaccin triple contre la rougeole

Faits sur les vaccins : 11 à 20

11. Les vaccins préviennent plus de 2,5 millions de décès chaque année!

12. Il n’y a aucun soutien scientifique pour prouver que les vaccins et l’autisme sont liés.

13. Les maladies qui sont contrôlées par le vaccin sont extrêmement rares aux États-Unis (c’est-à-dire que les maladies sont là mais il est rare de voir ces maladies affectant les Américains). Si la population n’avait pas été vaccinée, ces maladies auraient infecté des centaines de milliers de personnes et tué des milliers de personnes chaque année.

14. Selon les Centers for Disease Control and Prevention, il y a une réduction de 99% de la méningite bactérienne depuis l’introduction du vaccin contre la maladie en 1988.

15. Il existe des vaccins contre la pneumonie et le rotavirus qui tuent chaque année près de 3 millions d’enfants (de moins de cinq ans).

16. Le taux de mortalité par rougeole a diminué de 78% dans le monde entre 2000 et 2008. Dans le même laps de temps, le taux de mortalité par rougeole a diminué de 92% en Afrique subsaharienne.

17. Les vaccins provoquent l’immunité collective. Cela signifie que lorsque la plupart des personnes dans une zone donnée sont immunisées contre une maladie, toute personne non vaccinée est également moins susceptible de contracter la maladie parce que d’autres sont immunisées et ne tombent pas malades et ne propagent pas la maladie.

18. Si la vaccination est arrêtée, il y a de bonnes chances que des maladies presque éradiquées reviennent dans nos vies.

19. Rien qu’en 2016, près de 116,5 millions d’enfants de moins d’un an avaient été vaccinés contre la diphtérie, la coqueluche et le tétanos.

20. Le vaccin contre la dengue a été autorisé dans divers pays. Un vaccin contre le paludisme a également été mis à l’essai dans trois des pays africains en 2018.

Faits sur les vaccins : 21 à 30

21. Les Amériques ont été déclarées indemnes de rougeole par l’OMS en 2016. La méningite A est presque éradiquée en Afrique depuis l’introduction du vaccin contre cette maladie en 2010.

22. Selon une étude de 2014, 85% des Américains qui ne sont pas allés se faire vacciner contre la rougeole l’ont fait pour des raisons religieuses, personnelles ou philosophiques.

23. Les vaccins contiennent très peu de milligrammes du microbe. Le microbe a juste besoin d’attaquer le système lymphatique du corps pour stimuler la réaction de notre système immunitaire.

24. La variole est une maladie que beaucoup de gens tiennent pour acquis aujourd’hui à cause de la vaccination, mais saviez-vous qu’elle est extrêmement contagieuse et a un taux de mortalité de plus de 30%?

25. Les effets secondaires graves des vaccins sont plus rares que les effets secondaires observés lors de l’utilisation de médicaments administrés aux enfants.

26. Il existe deux types de vaccins au sens large – vivants atténués et inactivés.

27. Le vaccin vivant atténué utilise un virus affaibli et le vaccin inactivé utilise un virus mort.

28. Le vaccin vivant atténué est plus efficace et nécessite un stockage au froid. Le vaccin inactivé n’a besoin d’aucune chambre froide.

29. Les vaccins sont plus anciens que l’anesthésie et les antibiotiques!

30. Nous vous avons dit que lorsque le virus mortel attaque après avoir été immunisé contre la maladie, vous ne souffrez pas de la maladie. Au lieu de cela, notre corps produit des anticorps contre le virus. Le corps peut produire des anticorps car les globules blancs ont la capacité de se souvenir des micro-organismes qu’ils ont rencontrés plus tôt.

Flacon de vaccin avec seringue

Faits sur les vaccins : 31 à 40

31. Maurice Hilleman est responsable de la création de 8 des 14 vaccinations infantiles aux États-Unis. C’est certainement un héros méconnu.

32. La Suisse a vacciné les renards et la rage presque éradiquée. Les objectifs du pays, n’importe qui?

33. Les fourmis sont connues pour utiliser la vaccination sociale. Cela signifie que lorsqu’une fourmi est infectée par un champignon ou un micro-organisme, d’autres fourmis lèchent et propagent le champignon dans toute la colonie, ce qui rend la colonie immunisée contre le champignon.

34. Le roi d’Espagne Charles IV voulait diffuser le vaccin dans le monde entier. Comme la réfrigération n’était pas présente à l’époque, ils ont choisi 22 orphelins. Ces orphelins ont été vaccinés et leur sang a été utilisé pour préparer les vaccins partout où ils ont voyagé.

35. On pense que l’Inde et la Chine ont été les premiers pays à introduire des vaccins (pas comme nous le savons cependant) pour la petite vérole. Ils avaient l’habitude de couper le bras d’un enfant et ils frottaient du matériel infecté (de petite vérole) sur l’incision.

36. Lorsque le vaccin contre la variole a été introduit, les scientifiques ne savaient presque rien des virus.

37. Près de 14 millions d’enfants n’ont pas été vaccinés correctement.

38. Heureusement, 9 sur 10 pensent que les vaccins et la vaccination sont importants.

39. L’interdiction de l’inoculation a commencé en France en 1763. Le Parlement français a déclaré qu’aucune nouvelle inoculation ne devait être donnée aux personnes à Paris.

40. L’anti-vaccination a commencé aux États-Unis en 1879 lorsque William Tebb, un anti-vaccination britannique, s’est rendu aux États-Unis d’Amérique.