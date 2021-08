Mode durable : comment acheter des vêtements respectueux de l’environnement

Suivre la mode et acheter les produits qui sont à la mode à un moment donné est devenu une action involontaire et inconsciente que nous effectuons sans penser aux conséquences que cette action a sur l’environnement.

La vérité est que l’impact de l’industrie de la mode sur la planète est tel qu’il y a de plus en plus de marques qui proposent des produits respectueux de l’environnement naturel et qui cherchent leur place dans un marché dominé par les grandes marques.

Selon les données publiées par les Nations unies (ONU), la quantité d’eau utilisée chaque année par l’industrie de l’habillement pour sa production, soit 93 000 millions de mètres cubes, suffit à la survie de 5 millions de personnes dans le monde. Et pas seulement ça. Il faut 7500 litres d’eau pour produire une paire de jeans.

En raison de ces chiffres, de plus en plus de marques tentent de faire leur part pour la planète.

Une nouvelle tendance qui non seulement tente de lutter contre le changement climatique et la pollution, mais s’efforce également de faire en sorte que les travailleurs et les consommateurs en tirent un plus grand profit. En d’autres termes, la mode durable consiste à trouver des moyens de garantir le salaire et les conditions des travailleurs et à trouver des tissus qui présentent des avantages pour la santé de la peau du consommateur.

Obtenir de nouveaux matériaux ayant un impact moindre sur l’environnement et développer des collections de plus en plus responsables avec le milieu naturel sont deux des objectifs que se sont fixés les marques qui entament leur parcours dans la fabrication de produits écologiques.

Outre l’utilisation de matériaux durables, l’industrie textile tente d’encourager la réutilisation des produits afin de leur donner une seconde vie, de réduire la production de nouveaux produits et, par conséquent, de réduire les émissions de gaz à effet de serre produites par l’industrie de la mode.

Tissus durables

Coton organique

Fibre de bambou

Chanvre

Tencel

Matériel recyclé

Conseils pour rejoindre la tendance de la mode durable

1. Donnez une seconde chance aux vêtements de votre placard

Si vous pensez que vous n’allez plus utiliser certains des vêtements que vous avez dans votre armoire, rendez-vous sur une plateforme d’achat et de vente de vêtements d’occasion. Il y a sûrement quelqu’un qui peut trouver une utilité à ce vêtement.

2. Recyclez

Si vous considérez que le vêtement ne peut plus être réutilisé, recyclez-le. Mettez-le dans l’une des poubelles à vêtements que vous trouverez autour de vous.

3. Demandez-vous si vous avez vraiment besoin d’acheter des vêtements

N’achetez pas de produits dont vous n’avez pas vraiment besoin, cela contribuera à réduire la production de nouveaux produits.

4. Achetez des vêtements durables

Une fois que vous avez décidé d’acheter quelque chose, optez pour des vêtements ou des chaussures durables. Faites attention aux sceaux et certificats que vous trouverez sur l’étiquette du produit pour savoir quel type de produit vous achetez.