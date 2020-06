South Park : 30 faits sur KennyMcCormick

Kenny McCormick est le personnage de dessin animé inintelligible préféré de tout le monde!

En tant que l’un des quatre enfants principaux de South Park, nous avons regardé Kenny ne pas grandir depuis 1997 – c’est vrai, Kenny McCormick a 10 ans et il est encore plus vieux que toi!

Mais que savez-vous du petit enfant vêtu d’une parka orange?

Savez-vous pourquoi il est immortel? Ou qu’il était basé sur un vrai gamin?

Eh bien, vous ferez une fois que vous aurez lu ces 30 faits sur Kenny McCormick de Parc du Sud!

Kenny est décédé plus de 100 fois!

Lorsque l’on considère les différentes saisons de l’émission, le film, les jeux vidéo, les parodies de canon, les courts métrages d’animation originaux et l’intro de l’émission (où il est mort neuf fois), Kenny est décédé 126 fois au total en 2020!

Sensationnel. Ça fait beaucoup de morts hilarantes.

Kenny est basé sur une vraie personne.

Trey Parker avait un ami d’enfance qui s’appelait Kenny, qui était l’enfant le plus pauvre de son école et portait une parka orange qui empêchait les autres enfants de comprendre ce qu’il disait.

Le vrai Kenny sauterait également l’école, donc Trey et ses amis plaisanteraient que Kenny était mort, puis quelques jours plus tard, il rejoindrait mystérieusement ses camarades de classe.

Kenny a été arrêté quatre fois!

C’est un record impressionnant pour un enfant de 8 à 10 ans.

Sa feuille de rap contient des crimes assez gros et impressionnants, y compris (mais certainement ne pas limité à): meurtre par procuration, tentative de meurtre, agression, vandalisme, enlèvement, cannibalisme, incendie criminel, encadrement / chantage, troubles civils / émeutes, fraude et vigilance – et c’est juste pour nommer un peu!

Kenny est l’enfant le plus pauvre de South Park.

C’est quelque chose que Cartman choisit souvent pour Kenny, même après qu’il soit devenu le pauvre gamin de «skewl», il encore intimide Kenny pour cela quand Kenny revient.

Dans l’épisode Starvin ’Marvin nous voyons Kenny gagner une boîte de haricots verts pour sa famille, mais ils ne peuvent même pas se permettre un ouvre-boîte pour le manger!

Kenny ressemblait à l’origine à Cartman.

Dans le premier court métrage d’animation original L’esprit de Noël (1992), le personnage qui ressemble à Kenny est ne pas en fait Kenny, alors que le personnage ressemblant à Cartman est appelé « Kenny » par les autres enfants et meurt même!

Kenny est… Mysterion!

Dans le premier des épisodes de super-héros, Le Coon, nous sommes initiés à Mysterion et tout le monde veut savoir qui il est – le public surtout après la révélation!

Cependant, dans ce qui suit Coon et ses amis épisodes, nous apprenons que Kenny est Mysterion – étant le seul enfant avec une véritable superpuissance: l’immortalité.

Mais pourquoi Kenny est-il immortel…?

Kenny est immortel à cause de ses parents qui barbotent dans le culte de Cthulhu.

Chaque fois que Kenny meurt, il se réveille le lendemain matin dans son lit portant sa parka orange comme si de rien n’était.

Il est pleinement conscient de ce qui se passe toujours et il garde le souvenir de toutes ses vies passées même si personne d’autre ne semble vraiment se souvenir de toutes ses morts.

Dans l’épisode de la saison 5, Cartman rejoint la NAMBLA, nous voyons Kenny se faire écraser par une ambulance, puis sa mère donne naissance à un enfant en parka.

Kenny, en tant que Mysterion, révèle plus tard que ses parents avaient l’habitude d’aller aux réunions du culte de Cthulhu, c’est pourquoi il renaît en tant que fœtus dans le ventre de sa mère à chaque fois qu’il meurt.

Là encore, ses parents ne sont allés chercher les boissons gratuites que vous ne pouvez pas leur reprocher son immortalité!

Kenny a eu quatre coupes de cheveux différentes.

Cinq, si vous comptez sa perruque / cheveux de princesse Kenny!

Nous voyons d’abord les cheveux de Kenny dans le film, puis nous le voyons avec une nouvelle coiffure dans Le Jefferson’s, une coupe légèrement plus courte The Losing Edge, puis une coiffure mise à jour dans Poux Capades.

Cela fait de lui le personnage avec les coiffures les plus différentes de tous les enfants Parc du Sud!

Nous avons vu le visage de Kenny à plusieurs reprises.

La première fois, c’était Parc du Sud film, juste à la fin quand il enlève complètement sa capuche et dit au revoir aux autres garçons.

Après cela, nous voyons le visage de Kenny quand il fait partie de la petite équipe de South Park en The Losing Edge, dans Tu te fais vieux.

Nous voyons Kenny sans sa capuche sur le côté à la fête d’anniversaire de Stan, et dans Broadway Bro Down nous le voyons dans la piscine avec son visage découvert.

Kenny était un célèbre chanteur d’opéra!

Dans l’épisode Quintuplés 2000, Kenny devient un célèbre chanteur d’opéra en Roumanie – devenu si célèbre que le peuple roumain refuse de le laisser partir et que l’armée américaine doit monter une mission pour l’extraire.

Cependant, à la manière de Kenny, l’armée américaine le tue accidentellement au lieu de le secourir.

Kenny est multilingue.

Aussi, dans l’épisode Quintuplés 2000, nous voyons Kenny parler roumain couramment, et dans l’épisode W.T.F. L’alter ego de lutte de Kenny, El Pollo Loco (espagnol pour «The Crazy Chicken»), parle couramment l’espagnol.

Un chanteur d’opéra et multilingue – c’est un enfer d’un enfant de corbeille de remorque bien cultivé!

Kenny est apparu un peu partout en dehors de Parc du Sud.

Kenny est apparu dans toutes sortes de culture pop au fil des ans; de l’anime aux dessins animés, aux mangas et aux bandes dessinées, aux morceaux de comédie de Jeff Dunham, plusieurs références à Kenny dans un couple différent Tomber jeux et plusieurs références musicales au fil des années.

Cependant, mon préféré de toutes les références Kenny dans la culture pop doit être les combinaisons spatiales dorées dans le film de Danny Boyle en 2007 Ensoleillement, inspirée de la parka de marque Kenny.

Kenny a eu le plus d’absences parmi les quatre personnages principaux.

Cependant, celui-ci a du sens, étant donné qu’il fait mourir dans la saison 5 et n’est pas revenu depuis un certain temps!

Kenny est l’enfant le plus doué pour manier des armes.

Nous voyons Kenny utiliser des armes à distance avec une grande précision à quelques reprises, et dans l’épisode Du bon temps avec les armes on voit qu’il a un jeu de shuriken moyen quand il parvient à retirer l’œil du professeur Chaos.

Kenny a été exprimé par plusieurs personnes différentes.

La voix étouffée régulière de Kenny est faite par Matt Stone parlant dans sa main lors de la lecture des lignes.

Cependant, la voix parlée de Kenny du film a été faite par Beavis et Butthead et roi de la colline créateur Matt Judge.

Parc du Sud le producteur Eric Stough a également exprimé le Kenny non étouffé dans les épisodes Le Jefferson’s et Poux Capades.

Kenny aime absolument NASCAR.

Dans l’épisode Pauvre et stupide, Cartman commence à ruiner la réputation de NASCAR et Kenny essaie de tuer Cartman avec un fusil de sniper juste pour le faire arrêter.

C’est un amour fou pour NASCAR!

Kenny a sauvé le monde de Saddam Hussein.

Pendant le Parc du Sud film, Kenny est celui qui convainc Satan que Saddam Hussein l’utilise, ce qui a poussé Satan à rejeter Saddam en enfer – sauvant le monde entier des plans sinistres de Saddam.

Merci Kenny!

Kenny ne porte pas beaucoup sous sa parka.

Dans quelques épisodes différents, ainsi que dans le film, nous voyons Kenny sans sa parka de marque et la seule chose qu’il porte habituellement en dessous est un t-shirt blanc.

Peut-être qu’il est trop pauvre pour se permettre d’autres vêtements pour y aller.

Kenny a les yeux bleus.

Bien qu’il ait les mêmes yeux que tous les autres personnages de Parc du Sud, dans l’épisode Starvin ’Marvin une dinde mutante attire l’œil de Kenny.

Nous pouvons ensuite voir un gros plan de l’œil et son iris bleu est à l’écran pendant une seconde rapide.

Kenny aime se coucher.

Chaque fois que nous voyons Kenny faire des choses avec les autres enfants, comme jouer à des jeux vidéo ou jouer avec des jouets, il s’allonge sur le devant plutôt que de s’asseoir.

Kenny jure le plus.

De tous les dialogues de la série, Kenny’s est généralement rempli des propos les plus explicites.

C’est peut-être un bon travail que nous ne pouvons pas trop bien l’entendre…

Kenny aime le poulet frit du Kentucky.

Dans l’épisode La mort d’Eric Cartman, les garçons aident tous Sharon à faire les courses dans la voiture et Cartman épluche toute la peau de poulet du KFC et la mange.

Lorsque les garçons découvrent que Kenny fond immédiatement en larmes. Pauvre Kenny!

Kenny est droitier.

Chaque fois que nous voyons Kenny écrire en classe ou utiliser des armes, il est toujours droitier.

Kenny est catholique romain.

Bien que, avouons-le, ce n’est pas le gamin le plus fervent religieux.

Là encore, comme quelqu’un qui a réellement été au paradis et l’enfer, a rencontré Satan et Jésus, il est logique qu’il soit catholique!

Kenny est le favori du rappeur Eminem Parc du Sud personnage.

Le rappeur extraordinaire est assez connu pour ses références en matière de culture pop, et il a nommé Kenny dans les paroles de plusieurs de ses chansons.

Eminem a fait référence à Kenny mourant dans sa chanson Les enfants de The Marshall Mathers LP, ainsi que de dire sur Sans titre de Récupération que les gens sont «Me regardant comme si j’avais tué Kenny. »

Dans W.T.P., également de Récupération, il dit « Mais en ce qui concerne les bandes-annonces dans les parcs du sud / Muffle it, « car le camarade est plus serré que Kenny »« .

Kenny est un patron du jeu.

Maintes et maintes fois, nous voyons que Kenny est le véritable maître du jeu parmi les enfants Parc du Sud.

Dans l’épisode Meilleurs amis pour toujours, Kenny est le seul enfant capable d’atteindre le niveau 60 dans le Heaven vs Hell Jeu PSP, devenant le propre des anges Keanu Reeves.

Nous voyons également Kenny jouer à une pléthore d’autres jeux vidéo de la série, tous sur lesquels il se balance, tout en étant le plus qualifié Humain joueur de Magic the Gathering dans la saison 18.

Kenny est un musicien génial.

Tout au long de Parc du Sud, les garçons ont plus que quelques aventures dans le monde de la musique.

On voit Kenny jouer de la batterie dans les épisodes Christian Rock Hard, jouant de la batterie sur Rock Band dans l’épisode 11 de la saison 13, et jouant à la fois de la batterie et de la flûte dans L’insigne rouge.

Kenny est apparenté à la famille de Stan

Dans l’épisode de la saison 1 Volcan, L’oncle de Stan, Jimbo, appelle Kenny son «neveu honoraire».

Kenny a obtenu le moins nombre de personnes tuées

Les deux seules personnes que Kenny a directement tuées sont lui-même (dix fois) et Sarah Jessica Parker.

Le reste du gang a tous une longue liste de personnes qu’ils ont tuées – Kenny inclus!

Lorsqu’il porte sa parka, Kenny ne dit jamais simplement «oui» ou «non»

Au lieu de dire «oui», il dit habituellement des choses comme «ouais» ou «yuh-uh», et au lieu de dire simplement «non», il dira des choses comme «nuh-uh» ou «non».

Peu importe si vous aimez Parc du Sud ou pas, tout le monde sait qui il est et quoi répondre quand quelqu’un dit « Oh mon Dieu, tu as tué Kenny! »

Nous espérons que vous avez apprécié ces faits, faites-nous savoir votre préféré dans les commentaires, ou si vous connaissez un fait sur Kenny que nous n’avons pas mentionné ici, faites-le nous savoir!