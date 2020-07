Le football féminin américain doit attendre 2021 pour un procès devant un jury – Football

Si les footballeuses américaines veulent un procès devant jury sur leur allégation de conditions de travail discriminatoires, elles doivent attendre l’année prochaine.

Le juge de district américain R Gary Klausner a déclaré mercredi aux joueurs et à la Fédération américaine de football que les jurés n’étaient pas disponibles pendant la pandémie du nouveau coronavirus. Il a informé les parties si elles voulaient s’en tenir à la date de leur procès le 15 septembre, elles devraient accepter avant le 6 août un procès au banc dans lequel il déciderait du verdict.

S’ils veulent un procès devant jury, il reportera le début au 26 janvier.

« Les joueurs sont convaincus qu’ils l’emporteront au procès et envisagent les options présentées par le tribunal pour procéder », a déclaré la porte-parole des joueurs, Molly Levinson, dans un communiqué.

Les joueurs ont intenté une action en mars 2019 en vertu de la loi sur l’égalité de rémunération et du titre VII de la loi sur les droits civils de 1964, et ils ont demandé plus de 66 millions de dollars de dommages-intérêts.

Klausner a jugé le 1er mai que les femmes ne pouvaient pas prouver la discrimination en matière de rémunération et a accueilli en partie la requête de l’USSF pour un jugement sommaire partiel. Il a déclaré que le syndicat de l’équipe nationale féminine avait rejeté une offre de paiement selon la même structure de rémunération au jeu que la convention collective de l’équipe nationale masculine et que les femmes acceptaient des salaires garantis et des avantages plus importants ainsi qu’une structure de bonus différente.

Il a également refusé de laisser aller au procès les allégations selon lesquelles les femmes auraient été victimes de discrimination parce qu’elles jouaient plus de jeux sur gazon artificiel.

Klausner a laissé intactes les affirmations que l’USSF a fait preuve de discrimination dans son utilisation des avions charters et dans l’argent qu’elle a dépensé pour les billets d’avion commerciaux, l’hébergement à l’hôtel et les services de soutien médical et de formation.

