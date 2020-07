Nioh 2: Le DLC Disciple de Tengu est maintenant disponible sur PS4

Le premier des trois morceaux de DLC pour Nioh 2 a été lancé aujourd’hui sur le PlayStation Store, apportant avec lui un tout nouvel espace de combat et une autre histoire à suivre. Intitulé The Tengu’s Disciple, vous pouvez l’acheter seul pour 7,99 £ / 9,99 $ ou dans le cadre du pass saisonnier Nioh 2 qui coûte 19,99 £ / 19,99 $.

La liste indique: « Voyagez dans la nouvelle région côtière de Yashima et remontez dans le temps jusqu’aux dernières années de la période Heian. Là, vous rencontrerez de nouveaux alliés, affronterez les redoutables yokai et découvrirez le lien entre le légendaire Sohayamaru et Otakemaru. » Le DLC débloquera l’accès à plus de 10 nouvelles missions à travers trois étapes différentes, des boss plus uniques et Yokai, et un tout nouveau type d’arme nommé SplitStaff. Avec deux autres packs de contenu à venir dans les mois suivants, ces ajouts à Nioh 2 semblent assez charnus. Nous sommes sûrs qu’ils rendront encore meilleur ce qui était déjà un excellent jeu.

Avez-vous hâte de Nioh 2: Le disciple de Tengu? Améliorez votre position dans les commentaires ci-dessous.