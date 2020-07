BVB et Hertha BSC apparemment intéressés par Nicolas Gonzalez du VfB Stuttgart

Nicolas Gonzalez (22 ans) a apparemment attiré l’intérêt du Borussia Dortmund et du Hertha BSC. Cependant, le VfB Stuttgart décide de l’avenir de l’attaquant.

Selon le Actualités de Stuttgart BVB et Hertha envisagent un transfert de Gonzalez. Mercredi, le directeur sportif du VfB, Sven Mislintat, a confirmé qu’il y avait aussi de l’intérêt « d’un club allemand ».

Gonzalez a toujours un contrat avec le VfB Stuttgart jusqu’en 2023, c’est pourquoi l’action appartient à la star de la Bundesliga. L’Argentin a cependant clairement exprimé son désir de changer à la mi-juillet et est parti dans l’interview tuttomercatoweb.com Comprenez que le VfB pourrait se conformer à ceci: « C’était un bon moment en Allemagne, mais maintenant j’ai décidé: je veux y aller, j’ai besoin d’un changement d’air. Je veux quitter Stuttgart », a déclaré Gonzalez. Le VfB est apparemment déjà informé: « J’ai déjà parlé au club et je suis prêt pour un nouveau chapitre de ma carrière. Je vais quitter Stuttgart. »

Mislintat avait précédemment annoncé qu’il n’abandonnerait pas l’Argentin. Cela peut avoir changé compte tenu du grand nombre de parties intéressées. En plus du BVB et du Hertha, l’Inter Milan, l’AC Milan, l’AS Roma, la Lazio Rome, l’Atalanta Bergame, le SSC Napoli, Leeds United et la Sampdoria Genoa auraient interrogé le VfB sur Gonzalez. « Je vois un sérieux intérêt venant de l’Italie et de l’Angleterre », a confirmé Mislintat mercredi.

Gonzalez a joué un rôle majeur dans le retour de Stuttgart en Bundesliga avec ses 14 joueurs de championnat. Il a également préparé trois buts. À la mi-octobre 2019, il a fait ses débuts en équipe nationale pour l’Argentine. Le joueur de 22 ans a déjà joué trois fois sous Lionel Scaloni.

© imago images / photo de presse Baumann

BVB: Lucien Favre aura-t-il un attaquant suppléant?

Au VfB Stuttgart, Gonzalez a été utilisé cette saison à la fois comme avant-centre et comme attaquant extérieur. Dans le sprint final de la saison, l’entraîneur Pellegrino Matarazzo l’a utilisé sur l’aile gauche.

Au BVB, Gonzalez serait le joueur de rôle idéal pour l’offensive dynamique de Dortmund. L’entraîneur Lucien Favre aurait donc également un vrai neuf de remplacement pour Erling Haaland (20). En plus du Norvégien, le seul Youssoufa Moukoko, âgé de 15 ans, est le seul avant-centre formé de l’équipe du Borussia. Cependant, il ne devrait apparaître pour les professionnels qu’après son 16e anniversaire en novembre.

A Hertha, Gonzalez pourrait remplacer Matheus Cunha (21 ans) s’il quitte effectivement le club. Le maître français Paris Saint-Germain serait intéressé par le Brésilien. Eric Maxim Choupo-Moting (31 ans) et Edinson Cavani (33 ans) quittent le PSG cet été.