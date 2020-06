Le FK Austria Wien s’entend avec l’attaquant de St. Pauli Henk Veerman

Wiener Austria est également active sur le marché des transferts avec des soucis d’argent toujours stressés, du moins en ce qui concerne le moulin à rumeurs. Nom le plus récent: Henk Veerman. L’attaquant néerlandais est le meilleur buteur de St. Pauli en 2ème Bundesliga.

Selon les informations de Ciel en Allemagne, les Viennois sont sur l’attaquant. Avec onze buts en 22 matchs, il est le buteur de son équipe – avec deux points d’avance sur les rangs de relégation, St. Pauli a échappé de peu au passage à la 3e division.

Veerman serait un type de joueur que l’Autriche n’a pas encore dans l’équipe. Avec une hauteur de 2,01 mètres, le joueur de 29 ans est un véritable géant et une présence dans la surface de réparation.

Cependant, le Néerlandais n’est passé de Heerenveen à Hambourg que pour 500000 euros à l’été 2018 et a toujours un contrat valide jusqu’en 2021, donc un transfert serait dû. En raison des problèmes financiers de l’Autriche, les transferts gratuits semblent plus probables, d’autant plus que l’accent mis sur les jeunes joueurs ne convient pas vraiment à un joueur de 30 ans.

Avec Christoph Monschein, Bright Edomwonyi et les prêteurs de retour Sterling Yateke et Alon Turgeman, les violettes ont plus qu’assez d’attaquants dans leurs rangs la saison prochaine. Dans le cas des cessions, cependant, un nouvel engagement pourrait devenir plus réaliste.

Henk Veerman: données de performance 2019/20

compétition Jeux portes modèles 2e Bundesliga 22 11 2e Regionalliga Nord 2e 1 2e