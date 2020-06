Sa saison 2 de Dark Materials sort bientôt !! En savoir plus pour connaître l’intrigue, la date de sortie du spectacle ici !!

Un drame fantastique qui a été réalisé avec de grandes attentes est His Dark Materials. L’émission est renouvelée pour une deuxième saison et voici ce que vous devez savoir sur l’intrigue de l’émission et la date de sortie de la deuxième saison!

Ses Dark Materials sont basés sur le roman de Philip Pullman du même nom et parlent d’un univers alternatif, de créatures surnaturelles et de mystère. Le spectacle a été produit par Bad Wolf et New Line Productions. BBC One et HBO se sont réunis pour diffuser cette émission alors que BBC One l’a diffusée au Royaume-Uni, HBO a rendu sa sortie internationale possible. L’émission a présenté sa première saison le 3 novembre 2019, avec un total de 8 épisodes.

L’émission porte sur des mondes multidimensionnels où les histoires alternent. Dans le monde alternatif, les humains ont des compagnons de chien nommés ‘Daemon’ qui est une manifestation d’autres êtres humains et dans le monde réel, l’histoire d’une jeune fille nommée Lyra se concentre sur. Elle est orpheline et vit avec les universitaires du Jordan College d’Oxford. Elle est à la recherche de son ami disparu mais découvre de nombreux enlèvements et autres événements mystérieux.

La saison 2 de l’émission a été renouvelée avant même la première de la première saison. La raison en est peut-être parce que le réseau tient à tourner toutes les suites des romans en tant que spectacle. Le deuxième roman s’appelle The Subtle Knife et le spectacle pourrait avoir quelques changements dans le scénario, mais pas entièrement. La saison 2 de la série s’est terminée il y a longtemps, lorsque les artistes sont allés sur Twitter pour annoncer le tournage de la saison 2. Il est prévu que la saison 2 soit diffusée en novembre comme la première saison.