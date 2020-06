Des affiches de personnages de Hamilton dévoilées alors que le début n’est que dans quelque jours

Hamilton frappe Disney + dans dix jours, et l’excitation est dans l’air. Après avoir révélé que le film serait PG-13 hier et montré la bande-annonce de l’événement, Hamilfans et les débutants ne peuvent cesser de parler de ce que nous allons vivre le 3 juillet. Disney a dévoilé dix nouvelles affiches pour l’événement en streaming ce matin, mettant en vedette les personnages de la série complétant l’étoile sur le logo emblématique de la série. Hamilton est le type d’événement qui permettra aux personnes qui ne se sont pas inscrites à Disney + d’obtenir le service, un «vendeur de services», si vous voulez. Découvrez toutes les affiches ci-dessous.













« Hamilton » est alors l’histoire de l’Amérique, racontée par l’Amérique maintenant. Avec une partition mêlant hip-hop, jazz, R&B et Broadway, « Hamilton » a repris l’histoire du père fondateur américain Alexander Hamilton et créé un moment révolutionnaire dans le théâtre – une comédie musicale qui a eu un impact profond sur la culture, la politique, et l’éducation. Tourné au Richard Rodgers Theatre de Broadway en juin 2016, le film transporte son public dans le monde du spectacle de Broadway d’une manière particulièrement intime. Une performance cinématographique inoubliable, la version filmée de la production originale de Broadway de « Hamilton » combine les meilleurs éléments du théâtre en direct, du film et du streaming pour amener le phénomène culturel dans les foyers du monde entier pour une expérience palpitante et unique. expérience de vie. »









Je ne pourrais pas être plus excité à ce sujet. Je n’ai jamais vu le spectacle sur scène, jamais entendu la musique, rien. Je voulais attendre quelque chose comme ça, avec la distribution originale. Que j’ai réalisé mon souhait, comme beaucoup d’autres, est incroyable. Je ne doute pas que je vais en profiter et regarder Hamilton plusieurs fois pendant qu’il est sur le service, et encore s’il sort toujours dans les salles, ce que je pense que Disney fera toujours.

Le post Hamilton Character Posters Revealed que le début est à seulement 10 jours est apparu en premier sur Bleeding Cool News And Rumors.