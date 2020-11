Le FK Austria marque un point au SK Rapid

Le 331e derby de Vienne entre le Rapid et l’Autriche s’est terminé par un match nul 1-1 dimanche. Les hôtes ont pris les devants à la septième minute à l’issue du neuvième tour de Bundesliga, Patrick Wimmer a égalisé à la 19e minute. Rapid est toujours troisième, l’écart avec le coureur avant Red Bull Salzburg est passé à quatre points. L’Autriche, huitième, manque d’un point à la sixième place.

Le Hütteldorfer a enregistré une nette augmentation des chances, mais a échoué encore et encore à cause du gardien autrichien Patrick Pentz et de leur propre incapacité. La septième tentative de Grün-Weiß pour vaincre leurs principaux rivaux au stade Allianz a également échoué.

Rapid a commencé sans Taxiarchis Fountas, mais avec Marcel Ritzmaier récupéré et a pris un meilleur départ. À la troisième minute, Ercan Kara est passé d’une bonne position, quatre minutes plus tard, il était 1-0. Après un centre de Maximilian Ullmann, Schick a coulé une volée avec son pied gauche plus faible dans le coin le plus éloigné.

La réponse de l’Autriche a suivi à la 19e minute. Wimmer a dirigé un centre sur coup franc de Manprit Sarkaria dans le coin court, où Rapid, comme si souvent au cours des dernières semaines, a révélé des faiblesses dans les coups arrêtés. Même sur un corner de l’Autriche à la 34e minute, cela devenait difficile, le gardien du Rapid Paul Gartler a sauvé une tentative d’Erik Palmer-Brown juste avant la ligne.

Le Hütteldorfer avait clairement de meilleures chances en première période. À la 23e minute, Christoph Knasmüllner a échoué après le gabarit de Ritzmaier de près à Patrick Pentz, le gardien autrichien était également sur le poteau lorsque Kara a tiré.

Peu avant la pause, la pression de Rapid a augmenté. Kara est parti d’une bonne position (36e), une frappe de Mateo Barac dans la surface de réparation était bloquée par Palmer-Brown (40e). Au cours du corner qui a suivi, Pentz a livré deux autres actes brillants. D’abord, il a paré une tête de Maximilian Hofmann, puis il a repoussé acrobatiquement la marge de Srdjan Grahovac alors qu’il était sur la ligne des buts.

La seconde mi-temps a commencé avec une contre-chance pour l’Autriche – Gartler a bloqué un tir de Benedikt Pichler (51.) – avant que le Rapid ne reprenne le commandement. Pentz s’est à nouveau illustré d’une tête de Hofmann (53e) et a eu la chance que le défenseur central du Rapid rate la cible de près en tombant (54e).

À la 59e minute, Kara a également raté la cible des cinq, à la 76e minute, Pentz a eu du mal avec un tir de Ritzmaier. Six minutes plus tard, le gardien aurait été battu, mais le tir lointain du remplaçant Yusuf Demir a atterri sur le poteau extérieur.

Dans la phase finale, l’Autriche a tremblé pour gagner le point malgré le stockage permanent de ses seize à travers la ligne d’arrivée. Rapid attend maintenant une victoire depuis trois tours. Les « Veilchen » ont échoué pendant cinq matches de championnat.

SK Rapid – FK Austria Wien Note finale: 1: 1

Buts: Schick (7e) ou Wimmer (19e)

Rapide joué avec: Gartler – Stojkovic, Hofmann, Barac, Ullmann – Grahovac, Ritzmaier – Schick, Knasmüllner (78e Demir), Arase (69e Fountas) – Kara

L’Autriche a joué avec: Pentz – Teigl, Handl, Palmer-Brown, Suttner – Sarkaria (65e Fitz), Zwierschitz, Hahn, Jukic (84e Ebner) – Wimmer (55e Monschein), Pichler

Cartons jaunes: Hofmann ou Handl, Hahn, Zwierschitz, Teigl

Bundesliga: tableau après le 9e tour