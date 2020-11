Les Hugo Awards 2021 auront une catégorie de meilleur jeu vidéo

Les jeux vidéo seront honorés dans une catégorie spéciale lors des Hugo Awards de l’année prochaine. Cela marquera la première inclusion formelle du médium dans l’organisme de récompenses de science-fiction et fantastique.

Annoncés sur Twitter par DisCon III, la convention d’accueil de Worldcon 2021, la convention où se déroulent les Hugos, les prix de l’année prochaine récompenseront un jeu dans la catégorie Meilleur jeu vidéo. Selon les règles de la World Science Fiction Society, le comité Worldcon d’une année donnée peut introduire un prix pour cette année. Ces récompenses ne sont pas récurrentes, et cette règle est conçue pour des «circonstances spéciales».

« Depuis le début de 2020, nous sommes nombreux à avoir passé plus de temps à jouer que prévu », a déclaré Collette Fozard, coprésidente de Discon III, dans un communiqué. «Ce prix offrira aux fans l’occasion de célébrer les jeux qui ont été significatifs, joyeux et exceptionnels au cours de la dernière année. L’événement spécifie qu’il s’agit d’un accord unique, mais le comité d’étude Hugo examine une catégorie Meilleur jeu ou expérience interactive qui pourrait devenir un élément permanent. Les prix ont principalement tendance à concerner le monde de l’imprimé, comme les livres, les magazines, les bandes dessinées et leurs médias associés tels que les livres audio, donc bien que le jeu s’inspire largement de la littérature, il s’agit d’un nouveau précédent.

DisCon III accueillera la 79e Worldcon l’année prochaine du 25 au 29 août à Washington DC, au Marriott Wardman Mark Hotel. Vous pouvez trouver plus d’informations ici.

En 2021, il y aura un Hugo Award du meilleur jeu vidéo. Le comité DisCon III a choisi de créer cette catégorie spéciale pour 2021 uniquement, comme le prévoient les règles de la World Science Fiction Society. # HugoAwards 1/3 pic.twitter.com/9auCZXo3DW – DisCon III – La 79e Worldcon (@ worldcon2021) 23 novembre 2020

Pas étonnant que l’équipe ait jugé nécessaire de mettre en évidence le jeu d’une manière ou d’une autre cette année, les jeux vidéo ont bondi au milieu des verrouillages en cours. Chaque jour est devenu essentiellement le week-end pour Steam, et les jeux de survie et les matchs de football ont été de grands succès vers avril. Entre des jeux de stratégie comme Crusader Kings 3, des jeux d’action-aventure comme Assassin’s Creed Valhalla, des jeux indépendants comme Hades et au-delà, ce sera un prix très disputé. En plus des favoris établis, voici tous les jeux à venir sur lesquels vous devriez garder un œil, afin que vous soyez totalement au courant lorsque les Hugo Awards 2021 arriveront.