Le droit de quarantaine s’applique également en Allemagne

Serrure 3 points KESO 4000S OMEGA vertical tirage cylindre de 45mm droite avec tringle - JPM - 510000-82-1AFB

Serrure 3 points en applique 4000 S, avec coffre et gâche en acier embouti couleur or 15/10 ème. Cylindre de sûreté 4000 S, de longueur extérieure de 45 mm et de 27 mm de diamètre. Fourni avec 4 clés 4000 S , réversibles incopiables avec mobile en bout de clé et carte de propriété. Protecteur en acier