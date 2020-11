Dirt 5 Critique | Repaire de geek

Chaque terrain de piste, qu’il s’agisse de terre, d’asphalte, de neige ou de glace, est distinct. Toute voiture de rallye sera capable de faire des cercles autour de la compétition sur les pistes de Manhattan par une journée ensoleillée, tandis que conduire sur l’East River gelé est une lutte, même pour le camion de course le plus puissant. Mais la meilleure partie de ces cours réside dans les changements dynamiques que vous progressez. Le soleil se couche ou se lève régulièrement sur nombre d’entre eux, changeant complètement le look de chaque piste. C’est plutôt cool, mais ce qui change vraiment la donne, c’est lorsqu’une tempête de sable se déclenche soudainement sur une piste de Monaco, ou qu’une promenade nocturne calme à travers la Norvège est interrompue par de forts orages. Saleté 5 garde constamment l’expérience fraîche, même à mi-course.

Aussi impressionnants que soient les effets météorologiques dynamiques, les graphiques sont quelque peu inégaux. Les voitures sont suffisamment détaillées, mais il se passe très peu de choses en marge des courses. Les arbres bougent à peine et les spectateurs sont toujours aussi en bois. Bien sûr, c’est difficile à remarquer lorsque vous accélérez à 90 mph. Au crédit de Codemasters, Saleté 5 est évolutif afin que vous puissiez décider si vous voulez de meilleurs graphismes ou une fréquence d’images plus élevée. Sur des réglages ultra élevés, j’ai pu constamment atteindre un 40 FPS stable avec le GPU RTX 2070 Max-Q dans mon ordinateur portable de jeu. Avec des réglages moyens, le jeu avait toujours l’air très bon et fonctionnait bien à environ 70 FPS. J’avais tendance à jouer avec une fréquence d’images plus élevée, mais cela dépend vraiment de mes préférences personnelles.

Date de sortie: 6 novembre 2020Plates-formes: PC (révisé), XSX, PS5, XBO, PS4, StadiaDéveloppeur: Codemasters CheshireEditeur: CodemastersGenre: Racing

Alors que les modes de carrière dans les jeux de course sont sujets à la répétition et au grincement, Codemasters a trouvé un bon équilibre dans Saleté 5. Chaque course attribue jusqu’à trois timbres, et un certain nombre de timbres est nécessaire pour débloquer la course finale dans chaque chapitre. Le moyen le plus simple d’obtenir ces tampons est de prendre la première place, mais chaque course a également trois objectifs qui peuvent être remplis pour obtenir un tampon à la place. Ces objectifs peuvent inclure le fait de tirer un certain nombre de dérives, de rester à la première place pendant un laps de temps déterminé ou de franchir la ligne d’arrivée en sens inverse. Vous pourriez arriver à la dernière place, et toujours obtenir un cachet supplémentaire tant que vous atteignez ces objectifs. C’est un bon moyen de vous assurer que vous continuez à progresser même si vous frappez une série de courses difficiles.

La difficulté est cependant assez bien gérée. J’ai joué tout au long de ma carrière avec le niveau de difficulté moyen par défaut et j’ai obtenu des podiums assez régulièrement, mais j’ai rarement gagné des courses avec de grandes marges. Les courses et les objectifs augmentent en défi dans les deux derniers chapitres, mais quand il y a tellement d’événements auxquels revenir et choisir pour obtenir plus de timbres, le broyage n’est pas vraiment un problème.

L’un des inconvénients du mode carrière est la longueur. Si vous voulez juste arriver à la course finale le plus rapidement possible, cela ne prend que six heures environ. Mais si vous voulez jouer à tous les événements, débloquer les dizaines de livrées, affronter des pilotes plus durs dans les événements bonus «throwdown», cela prendra au moins quelques dizaines d’heures.

