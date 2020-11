Si ‘Dash & Lily’ obtient une saison 2, Troy Iwata veut vraiment que Langston quitte l’appartement

(Attention: ce message contient de légers spoilers pour « Dash & Lily » de Netflix à travers sa finale.)

Les fans de «Dash & Lily» aux yeux d’aigle qui se sont déjà frayés un chemin à travers la première saison de huit épisodes de la série savent que tandis que Dash (Austin Abrams) et Lily (Midori Francis) passent la série à courir à New York à Noël, complétant les défis alors qu’ils tombent amoureux via un cahier avec un peu d’aide de leurs amis, un personnage clé ne sort que deux fois: le frère de Lily, Langston.

«Non, vous êtes aussi attentif que moi», a déclaré Troy Iwata, qui joue Langston, à propos de l’assignation à résidence auto-imposée par son personnage pendant les vacances d’hiver. «Le premier jour, lorsque nous avons parcouru le scénario, je suis allé voir (le créateur Joe Tracz), qui l’a écrit, et je me suis dit: ‘Alors Langston ne quitte littéralement jamais sa chambre?’ Et il était comme, ‘Ouais.’ Alors j’ai dit: ‘Super, j’ai quelques idées de costumes. Puisqu’il ne quitte jamais sa chambre, je veux juste que toute ma garde-robe soit une variété de robes et de cols roulés. »

Iwata a dit que le département costumier «Dash & Lily» «a définitivement livré» et qu’il «a vraiment passé un moment très confortable à tourner», ce qui a été fait dans un entrepôt à Brooklyn, où il a tourné «dans un bel ensemble, dans une belle chambre de mon peignoir. »

Langston a quitté la maison pour se rendre dans un parc avec sa sœur et de nouveau à la fin du spectacle pour se remettre avec son petit ami, Benny (Diego Guevara). Mais pour le reste du spectacle, il se détend dans l’appartement familial, qui est un endroit incroyable selon les normes immobilières de New York.

«J’étais comme, est-ce que Langston et Lily sont riches? Et ils disaient: « Non, je pense qu’ils sont comme la classe moyenne. » J’étais comme, mais la classe moyenne du Lower East Side? Parce que c’est riche », a plaisanté Iwata. «Je dirai, cependant, aussi merveilleux que soit cet appartement, il n’y avait pas de salle de bain (dans cet ensemble). Alors peut-être c’est pourquoi le loyer était raisonnable.

Netflix n’a pas encore annoncé de plans de renouvellement pour «Dash & Lily», qui a été lancé mardi, et Iwata a déclaré qu’il n’avait manifestement «aucun pouvoir» sur l’opportunité ou non.

«Mais David Levithan et Rachel Cohn, qui ont écrit les livres ‘Dash & Lily’, ils en ont écrit trois et ce sont des livres vraiment merveilleux et je crois en notre émission et j’approuve le message de renouveler ‘Dash & Lily’, même même si je n’ai aucun pouvoir », dit-il.

Et s’il est choisi pour une saison 2 – FYI, la co-star Abrams a déclaré à TheWrap qu’il avait signé pour plus de saisons potentielles – Iwata ajoute une nouvelle demande à sa liste.

« S’il était renouvelé, je l’aurais dans mon contrat que Langston quitte l’appartement », a déclaré l’acteur. «Parce qu’il doit y arriver.»

La saison 1 de «Dash & Lily» est maintenant diffusée sur Netflix.