La planification des Jeux Olympiques dans une pandémie fait écho aux Jeux de 1920 – Football

Des athlètes olympiques en compétition pour des médailles d’or dans un monde sous le choc d’une pandémie? Ce ne sera pas la première fois. Un siècle avant le report des Jeux de Tokyo à cause du coronavirus, les Jeux olympiques se sont déroulés dans la ville belge d’Anvers à la suite de la pandémie de grippe espagnole. Les Jeux de 1920 étaient censés symboliser une reprise de la Première Guerre mondiale, pas une crise sanitaire. La Belgique, champ de bataille des puissances opposées, était le pays hôte et les cinq anneaux du drapeau olympique ont volé pour la première fois lors d’une cérémonie d’ouverture.

« Ils ont relâché des colombes, bien que ce ne soient pas nécessairement des colombes de la paix, car c’étaient des colombes qui avaient servi pendant la guerre et elles ont été libérées par des militaires », a déclaré Roland Renson, un historien du sport belge, à l’Associated Press.

La pandémie et la guerre ont été incarnées par Aileen Riggin, une plongeuse américaine de 14 ans qui a remporté une médaille d’or.

Riggin a commencé la natation de compétition après être tombée malade de la grippe espagnole, et elle a fait le tour d’un champ de bataille de la Première Guerre mondiale après avoir remporté l’or au tremplin de 3 mètres. Elle a pris un casque allemand et des balles comme souvenirs, mais a eu un choc en examinant l’une des nombreuses bottes gisant dans la boue barattée.

«J’en ai pris un qui avait un pied dedans, alors je l’ai laissé tomber à la hâte», se souvient-elle plus tard.

Le coronavirus a bloqué la tentative d’Anvers de marquer le centenaire. Une cérémonie en mars, qui devait présenter le roi de Belgique et le président du Comité international olympique, a été annulée.

Bien qu’elle se soit déroulée à la suite d’une guerre majeure, la réconciliation aux Jeux Olympiques d’Anvers avait ses limites. L’Allemagne et ses alliés du temps de guerre n’ont pas concouru, ni la Russie contrôlée par les bolcheviks. Ils n’étaient pas officiellement interdits, simplement pas invités. Un patineur artistique suédois (alors aux Jeux olympiques d’été avant le début des Jeux d’hiver en 1924) aurait été interdit de jouer de la musique allemande.

Il y avait aussi des problèmes financiers. Des raccourcis ingénieux comme créer une piscine à partir d’un fossé dans les fortifications de la ville – Riggin et d’autres athlètes détestaient l’eau froide et sombre – ont contribué à réduire les coûts, mais le comité d’organisation belge a encore perdu de l’argent et laissé des dettes impayées.

« Anvers n’a jamais chéri son héritage olympique à cause de la débâcle », a déclaré Renson.

On estime que le report des Jeux olympiques de Tokyo à 2021 coûtera au Japon au moins 2 milliards de dollars.

La grippe espagnole a balayé le monde de 1918 au début de 1920, tuant environ 50 millions de personnes, bien que la guerre et la pauvreté aient rendu un décompte précis impossible.

Les personnes âgées représentent une part importante du bilan des décès dus aux coronavirus, mais la grippe espagnole était une menace particulière pour les jeunes. Cela incluait les soldats rassemblés dans des conditions souvent sordides à la fin de la Première Guerre mondiale. Les troupes grippales en France et en Belgique ont ensuite fait du stop lors de leur démobilisation. Les fêtes d’accueil des soldats sont devenues des points chauds pour les infections.

Selon les archives fournies par l’historien olympique et médecin Bill Mallon, sept athlètes olympiques seraient morts de la grippe espagnole.

Parmi eux, trois vétérans de la Première Guerre mondiale ainsi que Martin Sheridan, un policier new-yorkais né en Irlande et qui a remporté des médailles d’or pour les États-Unis au disque et au lancer du poids lors de plusieurs premiers Jeux olympiques.

« Ce drapeau ne tombe à aucun roi terrestre », aurait déclaré Sheridan aux Jeux olympiques de Londres de 1908 lorsque l’équipe américaine a refusé d’abaisser son drapeau en signe de respect pour la famille royale britannique. Le commentaire a été publié pour la première fois des décennies plus tard et sa véracité est contestée, mais les États-Unis perpétuent la tradition de ne pas plonger le drapeau lors des cérémonies olympiques.

Mallon et d’autres chercheurs ont identifié 48 cas de COVID-19 parmi les Olympiens, avec 19 décès attribués à la maladie.

Pour la Belgique, la grippe espagnole a été un autre revers dans la reconstruction après la dévastation de la Première Guerre mondiale. Cependant, Renson a déclaré qu’il n’avait trouvé aucun impact direct de la pandémie sur les préparatifs olympiques.

Les Jeux olympiques d’Anvers étaient censés marquer de nouveaux débuts, mais de nombreuses traditions d’avant la guerre sont restées.

Les athlètes devaient être des amateurs, mais cette règle signifiait souvent des compétitions médiocres entre riches messieurs. Les gens de la classe ouvrière étaient aliénés et de nombreux événements étaient peu fréquentés, à l’exception du football.

Les Belges adoraient le cyclisme mais ont snobé les courses olympiques pour des événements professionnels plus passionnants, a déclaré Renson. Certaines classes de voile n’avaient qu’une seule inscription, ce qui signifie que l’équipage devait simplement terminer pour gagner une médaille d’or.

Les temps changeaient cependant. C’était les débuts olympiques du coureur de fond finlandais Paavo Nurmi, dont l’approche scientifique de l’entraînement et de la stratégie de course l’a aidé à décrocher neuf médailles d’or dans sa carrière, dont trois à Anvers. Le sport était de plus en plus une occupation à plein temps, même si cela signifiait contourner les règles de l’amateurisme.

«L’équipe américaine d’aviron, c’étaient tous des hommes de la Marine et ils s’entraînaient tous les jours. Vous pouvez donc poser des questions, qu’ils soient amateurs ou non », a déclaré Renson. «L’amateurisme était un moyen d’exclure les gens de la classe ouvrière, aussi simple que cela. Paavo Nurmi n’était pas un saint. C’était un pur professionnel.

Les Jeux olympiques de 1920 ont également exclu de nombreuses femmes. Deux ans plus tard, les athlètes féminines ont organisé leurs propres Jeux olympiques féminins séparatistes. Cela a finalement forcé le Comité international olympique à se rapprocher de l’égalité des sexes.

On se souvient peu aujourd’hui de nombreux champions olympiques de 1920, mais les jeux étaient une résurrection symbolique du sport dans l’adversité.

«En un minimum de temps, ils ont organisé les jeux, mais c’étaient des jeux relativement improvisés», a déclaré Renson. «Ils devaient le faire avec les moyens dont ils disposaient, et ils étaient à l’époque loin d’être abondants dans une ville si durement touchée par la guerre.

