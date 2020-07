Le streamer AngelWalks dit que son frère est mort au milieu de son ruisseau

Au cours d’aujourd’hui Call of Duty: Warzone Tournoi MFAM Gauntlet, un streamer du nom d’AngelWalks a déclaré que son frère était mort pendant son stream.

Dans un clip de sa dernière émission, AngelWalks peut être vu jouer avant que des cris forts ne soient entendus en arrière-plan. Au fur et à mesure que ces bruits devenaient plus forts, des coups forts se faisaient entendre à la porte de l’ange. Angel a ouvert la porte et deux individus peuvent être entendus, l’un criant et l’autre disant que quelqu’un était mort.

Le reste de l’équipe d’AngelWalks, qui pouvait entendre le bruit provenant de son micro, semblait inquiet et AngelWalks s’il allait bien. Une fois qu’AngelWalks est revenu dans sa chambre, il a dit: «Les gars, je suis désolé. Mon frère vient de mourir. Je dois y aller. » Le streamer a ensuite quitté sa chambre avant de revenir peu de temps après pour éteindre son flux.

Après le stream, AngelWalks a tweeté «Mon frère est mort» avant de donner plus d’informations sur la situation qui s’est produite pendant qu’il était en direct.

J’étais au milieu du gant quand ma famille est venue à ma porte paniquée, criant que mon frère avait froid et ne bougeait pas. J’ai déjà tellement perdu. Je ne sais pas comment avancer … – Angel (@AngelWalksCA) 27 juillet 2020

«J’étais au milieu du gant quand ma famille est venue à ma porte paniquée, criant que mon frère avait froid et ne bougeait pas», a déclaré Angel. «J’ai déjà tellement perdu. Je ne sais pas comment avancer.

J’ai besoin de vendre mes affaires pour payer les funérailles – Angel (@AngelWalksCA) 28 juillet 2020

Le streamer a tweeté une fois de plus, partageant qu’il aurait maintenant besoin de vendre ses biens pour aider à payer les frais funéraires. Tous les tweets d’AngelWalks ont reçu un soutien écrasant de la communauté, dont beaucoup présentent leurs condoléances. Certains suggèrent également à sa famille de créer un GoFundMe pour couvrir les coûts des funérailles.