Comment réclamer le programme de 50 £ du gouvernement pour réparer votre vélo

Le programme de bons de vélos gratuits du gouvernement, conçu pour aider des milliers de Britanniques à dépoussiérer leurs vieux vélos et à se remettre sur deux roues, a été mis en service.Les Britanniques peuvent désormais réclamer un bon gratuit d’une valeur de 50 £ pour les réparations essentielles et services à leur vélo existant.Les 50000 premiers bons ont été remis à ceux qui se sont inscrits en ligne, avec jusqu’à un demi-million de bons disponibles au total.Le bulletin d’information a coupé le bruitComment le programme fonctionneLe gouvernement espère que le programme encouragera plus de gens de reprendre le vélo plutôt que de prendre les transports en commun alors que le pays est aux prises avec les effets de l’épidémie de coronavirus. Une piste cyclable pop-up sur Park Lane à Londres dans le cadre de la réponse de la ville au verrouillage (Photo: PA) Si vous souhaitez demander un bon, vous peut le faire via le site Web des entreprises qui se sont inscrites pour participer au programme.Une liste des ateliers de réparation de vélos et des mécaniciens participants est disponible sur le site de l’Energy Saving Trust. Halfords est l’un des principaux centres de réparation qui desservira les vélos dans les mois à venir, et sa page d’inscription est disponible ici. Je me suis inscrit au programme. Une fois que vous aurez entendu, vous pourrez réserver votre évaluation gratuite de vélo dans un magasin et à l’heure qui vous convient.Prenez votre vélo, une pièce d’identité et le bon pour l’évaluation, où ils ‘ Je validerai votre bon. Le mécanicien identifiera les pièces de votre vélo qui nécessitent l’attention la plus urgente, diagnostiquera les défauts et vous donnera un prix pour la réparation complète (dont 50 £ sont couverts par le bon). En savoir plus J’ai surmonté ma terreur du cyclisme et appris à rouler en toute confiance à Londres. Vous pouvez soit laisser votre vélo au magasin, soit visiter plus tard. Une fois les réparations terminées, vous pourrez le récupérer et payer tout montant impayé.Les détaillants de cyclisme ont été inondés de demandes de nouveaux vélos pendant le verrouillage alors que les Britanniques expérimentent des alternatives de voyage plus saines.Le gouvernement encourage également les gens à envisager de faire la navette. à vélo pour faciliter le verrouillage pour éviter un retour massif aux transports en commun dans les villes.

