Kitz sur Netflix : la série est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Développée par Vitus Reinbold et Niko Schulz-Dornburg, la série de thrillers de vengeance pour jeunes adultes ‘Kitz’ montre le vrai grain sous les paillettes de la vie d’élite. L’histoire tourne autour de Lisi, qui, après avoir perdu son frère dans un accident, tente de se venger de Vanessa, une riche icône sociale qui passe les vacances à faire la fête dans son chalet à Kitzbühel. Vanessa avait une relation avec Joseph, le frère de Lisi. Lisi la tient responsable de la mort de Joseph.

Maintenant, avec son ami Hans, Lisi tente de pénétrer dans le cercle restreint de Vanessa, l’aliénant ainsi de ses amis. Le passage de Lisi à vivre une double vie devient incontrôlable. Cependant, la vérité sur la mort de Jacob n’a pas encore été révélée. Valerie Huber essaie le rôle de Vanessa contre Sofie Eifertinger dans le rôle de Lisi. Cependant, vous pouvez chercher à savoir si le scénario de Kitz est basé sur une histoire vraie comme Maid. Betanews vous dit tout dans la suite de l’article.

Kitz est-elle une histoire vraie ?

Non, la série Kitz n’est pas basée sur une histoire vraie. La série ne prétend pas être inspirée sur un événement existant. Mais un premier coup d’œil garantit que l’histoire est amplement et suggestivement charmante dans son exploration sombre de la psyché humaine. Le conte, créé par Vitus Reinbold et Niko Schulz-Dornburg, est entièrement fictif. Cette série est la première sortie de Vitus Reinbold en tant qu’écrivain, tandis que Schulz-Dornburg a la série télévisée Just Push Abuba et un épisode de Biohackers dans son sac.

La série se déroule à travers le point de vue à la première personne de Lisi, qui reste un narrateur peu fiable. Elle a eu une offre pour rejoindre le cours de stylisme au prestigieux Saint Martins College. Cependant, la disparition prématurée de Joseph a mis un voile sur ses rêves. Maintenant, elle planifie un casse élaboré pour se venger de Vanessa, l’agent possible de la mort de son frère. Les vacances arrivent comme le jour de la mort de Joseph – l’année boucle la boucle. Perdue dans le brouillard, Lisi envisage de renverser la reine.

Le conte contient de nombreux tropes habituels pour répondre aux besoins des masses, mais reste suffisamment audacieux pour les traverser. L’histoire peut avoir des influences diverses. Nous montrons des aperçus de paradigmes populaires tels que Les Frères Scott et Pretty Little Liars. Une fille d’une éducation modeste se mélangeant avec le who’s who de leurs cercles sociaux pour des agendas personnels est un trope éculé popularisé par Lolita malgré moi. Cependant, la narration complexe et la toile de fond enneigée des Alpes autrichiennes gardent l’histoire rafraîchissante.

L’histoire se déroule dans la célèbre station de ski de Kitzbühel. De plus, la nature même de la ville constitue le cœur de l’histoire. La ville est devenue une destination populaire en été pour son emplacement magnifique au milieu des Alpes. Vous ne savez peut-être pas qu’une tendance mondiale de niche actuelle implique des migrations des plaines vers les régions montagneuses et des villes vers les villages et les villes rurales. La nature d’une telle « migration d’agrément » vous permet d’acheter une deuxième unité de logement hors de votre maison pour plus de sécurité, d’isolement et une belle vue.

Les montagnes alpines ont vu ces taux de migration augmenter régulièrement, provoquant une gentrification dans certains endroits, suggèrent les recherches d’Ernst Steinicke. Si l’afflux est élevé, le prix du terrain augmente. Les indigènes n’ont pas les moyens d’acheter des terres, tandis que le tourisme et d’autres établissements prennent les parcelles. Le professeur Steinicke a nommé ce phénomène l’effet Kitzbühel, du nom de la ville. Par conséquent, bien que l’histoire ne soit pas basée sur la réalité, elle a une base assez réaliste.

Pour rappel, la série Kitz est dispo en streaming sur Netflix.