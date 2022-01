Harry Potter Retour à Poudlard : où regarder la réunion spéciale du casting du 20e anniversaire en France ?

Harry Potter est apparu pour la première fois il y a 20 ans. C’est un autre anniversaire depuis la première fois que les fans de la franchise ont vu la première de la saga fantastique, et pour cette raison, HBO Max a préparé une réunion spéciale de la distribution originale intitulée Retour à Poudlard. Mais où la regarder en France ?

Harry Potter a droit à une réunion spéciale

Harry Potter et son premier film intitulé Harry Potter à l’école des sorciers, auront 20 ans depuis leur première en 2001, et HBO Max célébrera cette fête avec style en rendant hommage à la saga à succès. Pour cela, la chaîne de transmission prépare une réunion spéciale de son casting, dont la date a déjà été confirmée. Par chance, nous pourrons également la voir en France.

HBO Max a publié mardi un teaser révélant ce que les fans de Harry Potter soupçonnaient. La réunion spéciale des acteurs ramène Daniel Radcliffe, Rupert Grint et Emma Watson, rejoints par le cinéaste Chris Columbus et d’autres acteurs des huit films Harry Potter.

Harry Potter 20th Anniversary: Return to Hogwarts | First Look Teaser | HBO Max

Les stars reviendront avec leur voyage à Poudlard pour la première fois, afin de célébrer l’anniversaire du vingtième anniversaire du premier film de la franchise, sorti un jour comme aujourd’hui en salles.

Date de sortie de la réunion spéciale des acteurs de Harry Potter et où la voir en France ?

Le clip diffusé par HBO Max révèle que la réunion spéciale sera disponible sur la plateforme à partir de minuit le 1er janvier 2022. En France, c’est Salto qui diffuse en streaming la réunion spéciale de Harry Potter depuis le 2 janvier 2022.

20 ans plus tard. Le moment qu’on attendait tous.

Harry Potter 20th Anniversary : #ReturnToHogwarts sera disponible le 2 janvier, seulement sur #SALTO. pic.twitter.com/uUPDtCAXyn — Salto (@Salto_fr) December 16, 2021

La rétrospective spéciale Harry Potter 20e anniversaire : Retour à Poudlard racontera à travers de nouvelles interviews et conversations de la distribution, une histoire enchanteresse sur la façon dont elle a été faite en profondeur, invitant les fans à un voyage magique à la première personne à travers l’une des franchises. cinémas les plus appréciés de tous les temps, selon le communiqué.

Il est important de noter que le spécial fera également ses débuts sur TBS et Cartoon Network au printemps 2022 avant les débuts en salles de Les Animaux fantastiques 3 : Les Secrets de Dumbledore par Warner Bros. Pictures et sera diffusé dans le monde entier avec plus de détails à signaler.

Outre Emma Watson, Daniel Radcliffe et Rupert Grint, d’autres stars du casting de Harry Potter dont Helena Bonham Carter, Robbie Coltrane, Ralph Fiennes, Jason Isaacs, Gary Oldman, Imelda Staunton et Tom Felton, se joindront à l’hommage rendu aux fans de la franchise. attendre des années. James Phelps, Oliver Phelps, Mark Williams, Bonnie Wright, Alfred Enoch, Matthew Lewis, Evanna Lynch et Ian Hart, entre autres, seront également présents à cette réunion spéciale pour commémorer la vingtième année.

Rendez-vous donc sur Salto pour assister à la réunion spéciale du casting de Harry Potter pour fêter les 20 ans de la saga.