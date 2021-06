Emma Watson et Tom Felton sont-ils en couple ? Que se passe-t-il entre les deux acteurs d’Harry Potter ?

Les acteurs de Harry Potter se sont rencontrés alors qu’ils n’avaient que 10 ans et, installation après installation, ils ont grandi ensemble jusqu’à leur majorité. Au moment de la sortie de Harry Potter et les reliques de la mort 2ème partie, ils avaient tous atteint la vingtaine et, entre les deux, avaient passé l’adolescence, une période pleine d’hormones et d’amours de jeunesse. Nous ne savons pas ce qui s’est passé dans les coins et recoins du plateau de tournage, mais une amitié très spéciale s’est développée entre Tom Felton et Emma Watson.

Récemment, l’acteur qui a joué le rôle de Drago Malfoy a parlé de sa partenaire avec des mots très gentils qui ont donné lieu à toutes sortes de commentaires et de rumeurs quant à savoir s’il y a quelque chose de plus que de l’amitié entre eux.

Tom Felton et Emma Watson en couple ?

Nous formons quelque chose. Si cela a un sens. Nous sommes proches depuis longtemps. Je l’adore. Je pense qu’elle est fantastique. J’espère qu’elle vous dira la même chose de moi.

Tom Felton a ajouté que Emma Watson était la seule fille du casting et aussi la plus petite, alors voir ce qu’elle est devenue est assez incroyable. « Pour ce qui est du côté romantique, je pense que c’est plus un truc entre Serpentard et Gryffondor que Tom et Emma. Je pense que le fait de faire partie de ce dont nous avons tous fait partie, mais le fait qu’elle soit la seule fille et la plus jeune sur le plateau, de grandir avec ce qu’elle a dû grandir est incroyablement excitant. Vous allez me faire pleurer, mais je pense qu’elle a une influence fantastique sur le monde. »

Bien sûr, la carrière de Emma Watson est excellente. Elle est titulaire d’un diplôme en littérature de l’université de Brown. Pendant ses études, elle a tourné Le Monde de Charlie, My Week with Marilyn et The Bling Ring, ainsi que le final de la franchise Harry Potter. Elle est également professeur de yoga, l’égérie de Lancôme, a travaillé avec CAMFED, une ONG visant à éradiquer la pauvreté en Afrique, et a été ambassadrice de bonne volonté de l’ONU Femmes. Tom Felton a tout à fait raison de se réjouir de voir ce qu’est Hermione aujourd’hui.

Alors que Emma Watson a fait tout cela, Tom Felton a également eu sa part de rôles après la fermeture de la saga magique. Il a joué dans First Murder, il a été Julian Albert dans The Flash et Logan dans Origin. Il a plus d’une production en développement, comme Canyon Del Muerto, un biopic sur l’archéologue Ann Axtell Morris, ou Save the Cinema, où il tient le premier rôle.

Pendant tout ce temps, les deux sont restés en contact. Il a apporté son soutien à sa partenaire dans des projets comme La Belle et la Bête, dont il a assisté à la première aux côtés de Matthew Lewis (Neville Longbottom), ils ont patiné ensemble sur les plages de Californie et sont partis en vacances ensemble, comme en 2019 en Afrique du Sud. En les voyant partager ces moments, de nombreux fans ont commencé à fantasmer sur une éventuelle relation ensemble. Et non pas parce qu’ils se sont entichés de l’idée, mais parce que Emma Watson elle-même a admis avoir eu le béguin pour Tom Felton lorsqu’ils étaient enfants.

« Dans les deux premiers films, j’avais le béguin pour Tom Felton. C’était mon premier coup de foudre. Il le sait. Nous en avons parlé et nous en rions encore. Nous sommes de grandes amies maintenant », avait déclaré l’actrice à l’époque.

Il n’a pas dit la même chose d’elle, mais il n’en avait pas besoin. La bonne alchimie entre eux parle d’elle-même. Cependant, la romance dont rêvent les fans devra attendre. Emma Watson est en couple avec l’homme d’affaires Leo Robinson et, selon Elle, les deux sont très heureux ensemble. Au-delà de l’amour, ce qui est clair, c’est qu’il existe entre Watson et Felton une relation très étroite et une belle amitié centrée sur le soutien mutuel.