Bande-annonce des Animaux Fantastiques 3 : Mads Mikkelsen en Grindelwald déclare la guerre aux moldus !

Warner Bros. publie la bande-annonce officielle de Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, qui offre un aperçu plus approfondi du préquel d’Harry Potter. Le film à venir est le troisième volet de la série Les Animaux Fantastiques.

Le vétéran de la franchise David Yates est de nouveau aux commandes, avec un scénario de l’auteur J.K. Rowling et Steve Kloves. Les animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore reprend quelques années après les événements de son prédécesseur, à l’approche de la participation du monde des sorciers à la Seconde Guerre mondiale. Le professeur titulaire de Poudlard confie à Norbert Dragonneau et à ses amis une mission qui les opposera au sorcier noir Gellert Grindelwald et à son armée grandissante.

Un casting toujours au top

Eddie Redmayne est une fois de plus à la tête de l’ensemble du casting de Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, aux côtés de Katherine Waterston, Dan Fogler, Alison Sudol, Ezra Miller, Callum Turner, William Nadylam, Poppy Corby-Tuech, Jessica Williams et Jude Law. Le film connaîtra un grand changement dans son casting avec l’introduction de Mads Mikkelsen dans la franchise dans le rôle de Grindelwald, la star remplaçant l’ancien acteur Johnny Depp en raison de poursuites judiciaires concernant son mariage avec Amber Heard. Après des retards dus à la pandémie en cours, Les animaux fantastiques 3 a commencé à être tourné en septembre 2020 et se terminera finalement en février 2021.

À quelques mois de l’arrivée du film, Warner Bros. a révélé la version officielle de Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore. La vidéo offre un aperçu plus approfondi de la dangereuse mission dans laquelle Newt et ses amis s’embarquent, et donne un premier aperçu du Grindelwald de Mads Mikkelsen.

Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore – Bande-Annonce Officielle (VF)

La guerre aux Moldus est déclarée

La première édition de Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore est accompagnée de nombreuses révélations et d’annonces pour le public, notamment un aperçu du Grindelwald de Mads Mikkelsen après avoir été présenté dans le bref teaser de la semaine dernière. La refonte du sorcier noir a été l’un des éléments les plus discutés du film l’année dernière et son nouveau design est certainement un changement radical par rapport aux cheveux blancs, à la peau pâle et à la moustache fine de Johnny Depp. Le Grindelwald de Mikkelsen semble également être une version beaucoup plus abrasive et pragmatique du personnage, qui cherche à déclarer la guerre aux Moldus.

A la découverte du passé de Dumbledore

Certains des éléments les plus amusants à retenir du film Les animaux fantastiques : Les Secrets de Dumbledore, on apprend que Jacob, le moldu de Dan Fogler, se voit offrir une baguette par Dumbledore et que Norbert poursuit son travail de magicien. La bande-annonce laisse également entrevoir de nouvelles explorations de Poudlard à l’époque des années 30 et du travail de Dumbledore en tant que professeur, avec un retour à la grande salle à manger vue dans les films originaux de Harry Potter, ainsi qu’un joli clin d’œil à son avenir en tant que directeur de l’école, avec une mention des points d’émission de l’ancienne maison de Norbert Dragonneau, Poufsouffle. L’attente pour Les Animaux Fantastiques : Les Secrets de Dumbledore n’est plus très longue puisque le troisième volet arrive au cinéma en France le 13 avril 2022.