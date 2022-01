Yellowstone : combien Kevin Costner a gagné pour chaque épisode de la saison 4 ?

Yellowstone a récemment terminé sa saison 4. Depuis sa première création, le drame de cow-boy a subi des changements majeurs, qui ont donné d’excellents résultats non seulement pour la série, mais pour son principal protagoniste Kevin Costner.

Yellowstone est le drame de cow-boy à succès qui a été créé en 2018 sur le réseau américain Paramount. Actuellement, c’est l’une des séries les plus regardées à la télévision, et pour y parvenir, elle a dû subir des changements importants. Le programme vient de terminer sa saison 4 qui a été diffusée dès les premiers jours de novembre dernier.

Les fans qui regardent Yellowstone en ligne savent que la série mettant en vedette Kevin Costner dans le rôle de John Dutton était initialement diffusée le mercredi de chaque semaine. Cependant, le drame n’atteignait pas les niveaux d’audience prévus pour un spectacle avec un budget d’environ 80 millions de dollars. Pour cette raison, Chris McCarthy, président et PDG de ViacomCBS Media Networks, a apporté de grands changements en 2019, selon le Wall Street Journal.

L’un des plus grands changements que Yellowstone a subis a été son changement d’heure. La série qui raconte l’histoire de John Dutton, le propriétaire du plus grand ranch de bétail des États-Unis, de la saison 3 a commencé à être diffusée le dimanche soir dans le but d’augmenter les niveaux d’audience. Un exploit qui a heureusement réussi à produire des résultats significatifs non seulement pour la série, mais également pour l’acteur principal Kevin Costner.

Selon McCarthy, lors d’une interview, il a révélé qu’en premier lieu, le changement d’heure attirerait non seulement le public du centre des États-Unis, mais aussi ceux qui vivent dans la zone côtière. La stratégie a fait gagner en popularité à Yellowstone, ce qui a entraîné d’énormes gains financiers.

Kevin Costner a fait 1,2 million de dollars pour chaque épisode de la saison 4 de Yellowstone

En ce sens, en raison de l’énorme succès de Yellowstone, l’interprète de John Dutton dans la série de cow-boys, qui gagnait 500 000 $ par épisode lorsqu’il a commencé à jouer dans la série de la saison 1, a renégocié son salaire qui se situait dans le quatrième versement en 1,2 million de dollars par épisode.

Ce nombre devrait augmenter pour la saison 5 de Yellowstone, car Kevin Costner est prêt à renégocier avant le début du tournage des prochains épisodes. Vous pouvez également obtenir un accord sur les frais généraux en échange d’une négociation pour les saisons futures.

Pour rappel Yellowstone est dispo en streaming sur Salto.