Harry Potter : tous les films de la saga classés dans l’ordre chronologique

Dans le monde actuel, où la culture pop est à son apogée en termes de popularité, il existe une poignée de franchises cinématographiques qui représentent une grande partie de l’esprit du temps, avec des armées de fidèles et une quantité folle de conversations qui les entourent. L’une de ces franchises, aux côtés du MCU et de Star Wars, est le phénomène britannique fantastique Harry Potter. La franchise comporte 8 films basés sur la série de livres emblématiques.

Harry Potter à l’école des sorciers

Pour en revenir à la série de films dont tout le monde est tombé amoureux il y a des années, la première adaptation cinématographique de la célèbre série de livres a eu lieu en 2001 avec Harry Potter et l’école des sorciers. Se déroulant en Grande-Bretagne au tout début des années 1990 (de 1991 à 1992 exactement), le film suit les personnages emblématiques lors de leur première année à Poudlard, établissant amis, ennemis, décors et construction globale du monde des sorciers de manière brillante. Un excellent début pour la série, et une bonne adaptation.

Harry Potter à l'école des sorciers - Regardez les premières minutes du film !

Harry Potter et la Chambre des Secrets

La première suite du film Harry Potter est assez simple : elle commence à la fin de l’été 1992 et se déroule pendant toute une année scolaire à Poudlard, jusqu’au début de l’été 1993. La Chambre des Secrets est un film qui présente des problèmes, notamment en ce qui concerne sa longueur et les deus ex machinas/convenances de l’intrigue qu’il utilise. Néanmoins, il s’agit d’un bon film. Il n’y a pas de films carrément terribles dans la série, juste des films avec des problèmes beaucoup plus importants.

Harry Potter et la chambre des secrets - Redécouvrez les premières minutes du film !

Harry Potter et le Prisonnier d’Azkaban

Le Prisonnier d’Azkaban n’est pas un de ces films de Harry Potter de moindre importance. Il suit la même structure d’année scolaire en année scolaire que les deux films précédents, tout en donnant une nouvelle direction à la série. Ici on est donc en 1993-1994. Avec Alfonso Cuarón aux commandes, ce film adopte un ton plus sombre et marque le début d’une tendance à la maturité et à l’assurance dans la réalisation des films Harry Potter. À l’exception de l’étrange plan final, le film est magnifique, bien interprété et, pour beaucoup, le meilleur de la série.

Harry Potter et le Prisonnier d'Azkaban - Les premières minutes !

Harry Potter et la Coupe de Feu

Aujourd’hui, le grand public commence enfin à apprécier Robert Pattinson pour l’acteur fantastique qu’il est, en reconnaissant tout le travail qu’il a accompli après Twilight. Avant Twilight, cependant, il a fait une excellente sortie dans ce film Potter. Bien sûr, Cedric Diggory n’est pas le sujet principal du quatrième film Potter, mais il en est un élément crucial. Le film se déroule pendant l’année scolaire 1994-1995. De nombreux fans sont déçus par le manque de tournoi que nous avons l’occasion de voir, ce qui est une critique juste. Cependant, ce film, qui se déroule pendant la quatrième année de Harry, est une autre entrée solide dans la franchise.

Harry Potter et la Coupe de Feu - Bande Annonce Officielle (VF) - Daniel Radcliffe / Emma Watson

Harry Potter et l’Ordre du Phénix (1995/96)

L’Ordre du Phénix était le plus long de tous les livres Potter, et il a été condensé de manière impressionnante dans le plus court de tous les films. Cependant, pour beaucoup, c’est le plus gros problème du film. Le film se déroule, une fois de plus, à Poudlard, pendant la cinquième année de Harry, de 1995 à 1996, où Poudlard est un endroit très différent sous le contrôle du ministère de la Magie. Il manque beaucoup de ce que le livre fait brillamment, mais on ne peut nier à quel point il peut être divertissant, et toute cette dernière partie est formidable.

Harry Potter et l'Ordre du Phénix - Extrait Officiel

Harry Potter et le Prince de Sang-Mêlé

Le film Le Prince de Sang-Mêlé se déroule pendant l’année scolaire 1996-1997 et suit les héros dans ce qui est censé être leur avant-dernière année à Poudlard, est un autre film que de nombreux fans de Potter ont contesté. Si L’Ordre du Phénix laisse beaucoup de choses de côté dans le livre, ce film le fait encore plus, en s’écartant de ce qui est exceptionnellement fait dans le roman. En supprimant l’explication du Prince de Sang-Mêlé et une grande partie des origines de Tom Jedusor, il choisit de se concentrer sur une romance adolescente maladroite et douloureuse à regarder.

Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé - Extrait Officiel

Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 1

Le premier des principaux films Potter à ne pas se dérouler à Poudlard, Les reliques de la mort : Partie 1 est un film plus lent et demande une certaine patience de la part du public qui attend avec impatience le dénouement. Il se déroule au cours de ce qui serait la dernière année de Harry (1997-1998), Ron et Hermione à Poudlard, jusqu’au premier semestre 1998. Il donne parfois l’impression d’être un tremplin vers le film suivant, mais il contient tellement de choses intéressantes en lui-même qu’il est bon à regarder pour les fans des films lorsqu’il est associé au final.

Harry Potter et les reliques de la mort - Partie 1 - Les 10 premières minutes du film !

Harry Potter et les Reliques de la Mort, partie 2 (1998)

Là où les deux derniers volets de la série des films Potter diffèrent massivement, c’est au niveau du rythme. La première partie se déroule à un rythme régulier, sombre et délibéré, tandis que la deuxième partie se déroule à une vitesse folle, rendant le produit final d’autant plus impressionnant. Ce film démarre là où le précédent s’est terminé en 1998, avec la célèbre bataille de Poudlard. Il y a certainement des problèmes dans le film pour de nombreux fans, mais dans l’ensemble, c’est une fin satisfaisante, puissante et émotionnelle à un voyage cinématographique que des millions de personnes ont fait ensemble.