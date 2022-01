Décès de Bob Saget de La Fête à la maison : ce que l’on sait de la cause de sa mort

Bob Saget, l’acteur légendaire de la sitcom La Fête à la maison, qui a lancé les jumelles Olsen dans la célébrité, est décédé subitement à l’âge de 65 ans, alors qu’il avait déclaré : “Je suis de retour dans la comédie”. La mort du comédien vétéran est survenue dans le comté d’Orange, en Floride, dans une chambre d’hôtel où la police a répondu à un appel d’urgence parce qu’un client ne répondait pas à la porte.

Qu’a trouvé la police dans la chambre d’hôtel Ritz de Bob Saget ?

Selon le bureau du shérif du comté d’Orange à Orlando, en Floride, les enquêteurs qui se sont rendus dans la chambre de Bob Saget n’ont trouvé aucun signe de consommation de drogue sur les lieux.

“Plus tôt dans la journée, les adjoints ont été appelés au Ritz-Carlton Orlando, Grande Lakes pour un appel concernant un homme inconscient dans une chambre d’hôtel. L’homme a été identifié comme étant Robert Saget et déclaré mort sur place. Les détectives n’ont trouvé aucun signe de consommation de drogue dans cette affaire. #BobSaget”, a tweeté le bureau du shérif.

Qu’avait écrit Bob Saget sur son Instagram quelques heures avant sa mort ?

Quelques heures avant sa mort, Bob Saget avait écrit sur son compte Instagram qu’il était très heureux et “de retour à la comédie comme quand j’avais 26 ans”, après avoir joué dans un set de deux heures au Hard Rock Live.

Dans son message, dans lequel il transmet beaucoup de bonheur et d’enthousiasme, Bob Saget a déclaré se sentir très “reconnaissant” et a dit s’être amusé au spectacle, annonçant également deux prochaines dates pour les 28 et 29 janvier.

“Ok, j’ai adoré le spectacle de ce soir @pontevedra_concerthall à Jacksonville. Un public très enthousiaste. Beaucoup de positivité. C’est arrivé la nuit dernière à Orlando, également la nuit dernière au Hard Rock Live. Un public très appréciateur et amusant. Merci encore à @comediantimwilkins pour l’ouverture. Je ne savais pas que j’avais fait un set de deux heures ce soir. Je suis de retour dans la comédie comme quand j’avais 26 ans. Je suppose que je trouve ma nouvelle voix et que j’aime chaque moment. Eh bien, rendez-vous dans deux semaines, les 28 et 29 janvier, @pbimprov avec mon frère @therealmikeyoung – Et consultez BobSaget.com pour mes dates en 2022 – – Je vais partout jusqu’à ce que j’obtienne la photo spéciale. Et ensuite je passerai probablement à autre chose parce que je suis accro à cette merde. Détendez-vous”, tel était le dernier message de Bob Saget avant sa mort.