Maid : La série Netflix est-elle inspirée d’une histoire vraie ?

Mini-série dramatique, Maid sur Netflix est centrée sur une jeune femme qui se retrouve sans abri après avoir échappé à une relation abusive. Alex (Margaret Qualley) doit alors subvenir aux besoins de sa fille et d’elle-même tout en évitant l’itinérance et le chômage. Un processus bureaucratique alambiqué à chaque coin de rue et une famille sur laquelle elle ne peut pas compter rendent les choses encore plus compliquées voire insurmontable.

La série dépeint également les maisons opulentes dans lesquelles Alex travaille en tant que femme de ménage, montrant non seulement les problèmes de quelqu’un qui lutte contre la pauvreté, mais aussi la vie moins que parfaite des riches. Le contraste frappant dans les modes de vie rend les problèmes d’Alex encore plus apparents, mais fait allusion à un thème plus large sur la façon dont le bonheur ne s’achète pas. Si vous vous demandez à quel point l’histoire de Maid est vraie, Betanews a quelques réponses à vous apporter.

Maid est-elle inspirée de faits réels ?

Oui, Maid est basée sur une histoire vraie. La mini-série est basée sur les mémoires de Stephanie Land de 2019 “Maid: Hard Work, Low Pay, and a Mother’s Will to Survive”, qui a fait ses débuts au n ° 3 de la liste des meilleures ventes du New York Times. Le livre provient d’un article écrit par Land en 2015 et intitulé « J’ai passé 2 ans à nettoyer des maisons. Ce que j’ai vu me donne envie de ne jamais être riche », qui détaille sa lutte contre la pauvreté alors qu’elle soutenait sa jeune fille en travaillant comme femme de ménage.

La protagoniste centrale de la série, Alex, incarne assez précisément l’histoire de Stephanie Land. L’autrice a mentionné avoir échappé à une relation abusive en 2008, après quoi elle a été forcée de déménager dans un refuge pour sans-abri avec sa fille de 9 mois. Elle a décrit travailler pour des salaires relativement bas tout en occupant de manière précaire un emploi dont elle pourrait être licenciée si elle manquait trop d’heures de travail, ce qui la renvoyait, elle et sa fille, dans l’itinérance. Tous ces aspects sont également décrits dans des détails déchirants dans la série.

L’article de 2015 de Stephanie Land se concentre sur la vie apparemment parfaite des riches, dont elle a eu un aperçu inhabituellement profond en nettoyant régulièrement les maisons de clients fortunés. Elle a remarqué que même ceux qui vivaient dans le luxe vivaient avec des problèmes et étaient souvent malheureux. Elle a résumé que plus la maison est grande, plus son propriétaire consomme (ou abuse) de médicaments sur ordonnance.

Cet aspect de la série est largement représenté par le personnage de Regina, une femme colérique et très réussie qui embauche Alex. Initialement considérée comme ayant une vie enviable, lorsque Regina s’ouvre enfin à Alex, ce dernier découvre que la femme autodidacte ne peut pas avoir d’enfants et se sent incapable d’émotion après avoir passé tant d’années à se concentrer sur la réussite. Le personnage de Regina ne faisait pas partie du livre de Land mais a été ajouté au scénario de la série.

La showrunner et créatrice de Maid, Molly Smith Metzler (connue pour ses écrits sur « Orange Is the New Black ») a été inspirée pour faire connaître le sort invisible de la mère célibataire après avoir lu le livre de Stephanie Land. Étant elle-même mère, Metzler a mentionné qu’elle se sentait furieuse lorsqu’elle a lu comment un médecin chez qui Land avait emmené sa fille malade avait dit à la mère déjà surmenée de “faire mieux”. La réalité de la pauvreté d’une pente glissante et des difficultés de naviguer dans un système bureaucratique pour obtenir une aide gouvernementale de base était quelque chose que le showrunner voulait apporter à un public plus large.

Fait intéressant, le personnage de Paula, la mère d’Alex, est interprété par Andie MacDowell, qui est la mère de l’actrice Margaret Qualley dans la vraie vie. Cela apporte une couche supplémentaire d’authenticité à l’une des relations majeures du personnage central dans la série. Maid conserve une grande partie des détails de son livre source et décrit de près le temps épuisant que Land a passé à lutter contre la pauvreté. Cela inclut également l’observation (ou la conclusion) que Land explore dans son article de 2015 sur le fait que les riches sont souvent malheureux.

Cela rend la série fermement basée sur les expériences de la vie réelle de Stephanie Land. Alors que certains aspects ont été modifiés pour un effet dramatique, Maid dépeint fidèlement dans des détails poignants les effets dévastateurs de la pauvreté à travers la perspective d’un personnage qui traverse bon nombre des mêmes situations que Stephanie Land.

La série Maid est dispo en streaming sur Netflix depuis le 1er octobre 2021.