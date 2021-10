Nouveautés Netflix : 3 séries et films à regarder ce week-end du 15 octobre

Comme chaque semaine, Netflix ajoute des nouveautés à son catalogue, notamment le vendredi. Bien que les cinémas soient de nouveau ouverts proposant un large choix de long-métrages, ce week-end du 15 octobre ne déroge pas à la règle et la plateforme de streaming nous propose de nouveaux contenus. Entre documentaires, films et séries, tout le monde y trouvera son bonheur.

Nous avons sélectionné pour vous 3 programmes originaux Netflix à regarder ce week-end d’octobre sur la plateforme de streaming ! On vous propose de voir la saison 2 d’une série télévisée basée sur un roman pour enfants, Les Baby-sitters, un film thriller psychologique intitulé Toxique et la saison 3 d’une série thriller psychologique qui n’est autre que You. Voici donc les meilleures nouveautés films et séries TV disponibles sur Netflix ce week-end du 15 octobre.

Les Baby-sitters saison 2

Les Baby-sitters | Bande-annonce officielle VOSTFR | NETFLIX FRANCE

La série télévisée Les Baby-sitters de Netflix est une comédie dramatique basée sur la série de romans pour enfants du même nom d’Ann M. Martin. Elle raconte l’histoire de cinq collégiennes – Kristy Thomas (Sophie Grace), Claudia Kishi (Momona Tamada), Stacey McGill (Shay Rudolph), Mary Anne Spier (Malia Baker) et Dawn Schafer (Kyndra Sánchez) – qui créent leur propre entreprise de baby-sitting à Stoneybrook, dans le Connecticut. La demande pour leur club ne cessant de croître, les filles accueillent dans leurs rangs Mallory Pike (Vivian Watson) et Jessi Ramsey (Anais Lee). Avec la nouvelle année scolaire viennent des affaires florissantes, de nouvelles relations, des parcours personnels et des leçons importantes, mais à travers tout cela, le club est là les uns pour les autres à chaque étape du chemin.

Toxique

Toxique | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

Toxique est un film Netflix de thriller psychologique réalisé par Claudia Llosa et basé sur le roman du même nom de Samanta Schweblin, Distancia de escate en titre original. C’est l’histoire d’une femme nommée Amanda (María Valverde) qui est en vacances dans un village argentin endormi avec sa jeune fille Nina (Guillermina Sorribes Liotta). Soucieuse du bien-être de sa fille, Amanda calcule constamment la “distance de sauvetage” nécessaire pour protéger son enfant, et elle découvre bientôt que les choses autour d’elle ne sont pas ce qu’elles semblent être. Un garçon du coin, David (Emilio Vodanovich), interroge Amanda alors qu’elle s’efforce de comprendre ce qui l’entoure.

You saison 3

You - Saison 3 | Bande-annonce officielle VF | Netflix France

La saison 3 de You est désormais disponible en streaming sur Netflix ce week-end. You est une série télévisée de thriller psychologique basée sur le roman du même nom publié en 2014 par Caroline Kepnes. You suit Joe Goldberg (Penn Badgley), un gérant de librairie et tueur en série qui tombe amoureux d’une cliente et développe une obsession délirante toxique et extrême. La saison 2 a vu Joe déménager de New York à Los Angeles et tomber amoureux de l’héritière locale Love Quinn (Victoria Pedretti), et la saison 3 verra le couple maintenant marié et élevant leur bébé. Joe et Love ont également déménagé dans l’enclave nord-californienne de Madre Linda, où ils sont entourés d’entrepreneurs technologiques privilégiés, de blogueurs critiques et de biohackers célèbres sur Insta. Joe est désormais engagé dans son nouveau rôle de mari et de père, mais il craint l’impulsivité mortelle de Love – et puis il y a son cœur. La femme qu’il a cherchée pendant tout ce temps pourrait-elle vivre juste à côté de chez lui ?