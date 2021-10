Vikings : La véritable origine de Bjorn Côte-de-fer, fils de Ragnar et Lagertha dans la série

Vikings raconte l’histoire du roi viking Ragnar Lothbrok et de ses fils. Et nous avons tous aimé son fils ainé Bjorn Côte-de-fer. Mais le personnage de la série est-il basé sur un vrai roi Viking ?

Il n’est pas surprenant que Vikings, créé sur la chaîne History Channel, ait plusieurs de ses histoires basées sur des faits réels. Il a été créé par l’esprit de Michael Hirst, et pour raconter l’histoire de Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) et de ses fils, l’auteur a mélangé faits historiques et fiction, avec de nombreux personnages inspirés ou vaguement basés sur des figures historiques.

Alexander Ludwig joue Bjorn Ironside dans la série Vikings de History Channel

Dans Vikings, Bjorn Côte-de-fer (Alexander Ludwig) est basé sur le véritable roi viking du même nom. L’histoire de Bjorn et de ses frères, Hvitserk (Marco Ilsø), Ivar le désossé et Sigurd Œil de serpent (David Lindström) est principalement racontée dans le Conte des fils de Ragnar, une vieille histoire nordique écrite au 14e siècle.

Apres un rewatch complet de la S6 de Vikings je peut affirmer sans probleme que Bjorn est le GOAT ultime de Vikings, meme si Ragnar est plus symbolique et evoque plus, Bjorn restera mon personnage préféré. 👑 Bjorn Ironside, Eldest son of the Great Ragnar Lothbrok 🗡 pic.twitter.com/ME5i8pAAfS — ℍ𝕒𝕪𝕜𝕠𝕨 𝙏𝙚𝙢𝙥𝙚𝙨𝙩 / 𝐒𝐀𝐌𝐂𝐑𝐎 (@Haykaow) January 23, 2021

Le conte des fils de Ragnar combine légende, mythe et certains faits historiques, de sorte que ce que nous savons sur Bjorn Côte-de-fer et sa famille peut ne pas être entièrement exact. Bjorn Côte-de-fer était un chef des Vikings nordiques et un roi légendaire de Suède, qui aurait vécu au 9e siècle. Selon les récits scandinaves écrits aux 12e et 13e siècles, Bjorn était le fils du roi viking Ragnar Lothbrok (Travis Fimmel) et d’Aslaug (Alyssa Sutherland). Ses frères étaient Hvitserk, Ivar le désossé et Sigurd Œil de serpent.

Il est également à noter que Bjorn a deux demi-frères et sœurs, Eric et Agnar, qui n’apparaissent pas dans Vikings. En outre, dans la série, Bjorn est présenté comme le fils aîné de Lagertha (Katheryn Winnick) et de Ragnar, et non d’Aslaug, ce qui est historiquement inexact. Selon les Annales Bertiniani et le Chronicon Fontanellense, Bjorn a quitté le Danemark sur les ordres de son père Ragnar et a attaqué l’ouest de la France en 855. Bjorn et sa flotte ont été vaincus en Champagne par Charles le Chauve de l’ouest de la France (Lothaire Bluteau) plus tard dans la même année, comme le montre la série télévisée Vikings.

Malgré la défaite, Bjorn est renforcé par une autre armée viking et reste en France, attaquant et saccageant Paris en 865/857. Bjorn est mentionné dans diverses sources franques, normandes, arabes, scandinaves et irlandaises comme le chef d’une grande armée viking qui a fait des raids en Méditerranée entre 859 et 861. Les Vikings ont attaqué la côte ibérique, le sud de la France et l’Italie. Après la mort de son père, Ragnar, aux mains du roi Aella (Ivan Kaye), Bjorn et ses frères ont formé la Grande armée païenne pour venger sa mort.

La grande armée païenne a attaqué l’Angleterre anglo-saxonne et les fils de Ragnar ont exécuté Aella avec l’aigle de sang brutal. Bjorn et ses frères ont ensuite mis à sac l’Angleterre, la Normandie, la France, la Lombardie et l’Italie. A leur retour en Scandinavie, ils se partagent le royaume. Dans le cadre de cet accord, Bjorn Côte-de-fer a reçu le contrôle d’Uppsala et de la Suède. Plusieurs récits désignent Bjorn comme le fondateur et le premier souverain de la dynastie suédoise des Munsö.

Bjorn aurait de nombreux fils et petits-fils, dont les rois suédois Erik Björnsson et Björn en Haugi. Au début du 18e siècle, un tumulus, appelé barrow, a été découvert sur Munsö et on pense qu’il s’agit du barrow de Bjorn Côte-de-fer. Dans la dernière saison de Vikings, Bjorn Côte-de-fer meurt après avoir été poignardé par son frère Ivar le Désossé. Rien ne permet d’affirmer que cela s’est produit dans la réalité ou que Bjorn est mort au combat, mais on pense qu’il a pu mourir de vieillesse ou de maladie.