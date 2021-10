Fear the Walking Dead saison 7 : Date de sortie, casting, intrigue, où voir les nouveaux épisodes ?

Spin-off de l’adaptation de bande dessinée et de la série de zombies à succès The Walking Dead, Fear the Walking Dead d’AMC est une série télévisée d’horreur post-apocalyptique qui explore le début de l’apocalypse zombie qui met l’humanité en danger. Alors que les gens se démènent pour s’adapter et survivre dans leur nouveau monde horrible, des leaders, des connexions et des méchants inhabituels émergent. Robert Kirkman et Dave Erickson sont les créateurs de cette série très populaire. Il a été créé pour la première fois le 23 août 2015.

Depuis sa création, la série a rassemblé et maintenu une base de fans profondément attachée à l’univers de The Walking Dead. Six saisons plus tard, les fans n’en ont toujours pas assez des zombies terrifiants, des humains durs à cuire, des combats macabres et des paysages sombres. La saison 6 se termine sur une note choquante. Ainsi, la saison 7 explorera sans aucun doute les destins qu’elle a tracés pour tous les personnages. Alors, voici tout ce que vous devez savoir sur la saison 7 de Fear the Walking Dead !

Date de sortie de Fear the Walking Dead Saison 7 Episode 1

L’épisode 1 de la saison 7 de Fear the Walking Dead sera diffusé le 17 octobre 2021 sur AMC aux Etats-Unis. En France, la saison 7 de Fear The Walking Dead sera diffusée à partir du lundi 18 octobre 2021 sur Canal+ uniquement. La saison comprend 16 épisodes d’une durée d’environ 45 à 50 minutes chacun. De nouveaux épisodes seront diffusés chaque semaine le lundi en France.

Strand n’est pas désolé… Fear The Walking Dead, la première partie de la saison 7, à partir du 18 octobre sur @canalplus#FearTWD #FTWD pic.twitter.com/yMcIyi7zM7 — CANAL+ Séries (@CanalplusSeries) October 13, 2021

Où regarder Fear the Walking Dead Saison 7 en streaming ?

Vous pouvez regarder l’épisode 1 de la saison 7 de « Fear the Walking Dead » en vous connectant à AMC si vous êtes aux Etats-Unis. En France, il vous faudra un abonnement à Canal+ pour pouvoir regarder les épisodes de la saison 7 de Fear The Walking Dead. Pour info, les saisons 1 à 5 de Fear The Walking Dead sont dispo en streaming sur Amazon Prime Video . Vous pouvez y accéder via l’abonnement annuel de 49€ ou tester grâce à la période d’essai gratuite de 30 jours.

De quoi parle Fear the Walking Dead Saison 7 épisode 1 ?

Le premier épisode de la saison 7 de Fear the Walking Dead s’intitule “The Beacon”. L’épisode plongera dans un monde où l’air est toxique, les zombies errent librement et la lutte pour les ressources est plus dangereuse que jamais. Nous nous attendons à voir comment les compétences de ruse et de leadership de Strand lui permettront de survivre au milieu des retombées nucléaires.

Dans le premier épisode de la saison 7, nous verrons également qui ont tous survécu aux côtés de Strand et comment ils s’en sortent. D’autres survivants, avec leurs propres motivations, seront présentés. Strand choisira-t-il de s’allier à ces inconnus ou de tracer sa propre voie ? Alors que des secrets du passé font surface, Strand sera obligé de confronter ses croyances et ses sentiments, se rapprochant d’embrasser sa séquence de méchants et son désir de pouvoir.

Casting de la saison 7 de Fear the Walking Dead

La saison 7 de Fear the Walking Dead voit la plupart des acteurs originaux reprendre leurs rôles. Cela inclut Lennie James (Morgan Jones), Colman Domingo (Victor Strand), Alycia Debnam-Carey (Alicia Clark), Maggie Grace (Althea “Al” Szewczyk-Przygocki), Karen David (Grace Mukherjee), Rubén Blades (Daniel Salazar) , Austin Amelio (Dwight), Jenna Elfman (June Dorie), Keith Carradine (John Dorie Senior) et Danay Garcia (Luciana Galvez).

Sont également de retour dans cette nouvelle saison Sydney Lemmon (Isabelle) et Omid Abtahi (Howard). Les nouveaux visages incluent Aisha Tyler (Mickey) et Gus Halper (Will). John Glover (Theodore “Teddy” Maddox), Zoe Colletti (Dakota), Colby Minifie (Virginie) et Garret Dillahunt (John Dorie) ne reviendront pas pour la saison 7, car leurs arcs de personnages se terminent par leur mort dans la saison 6.