Kitz saison 2 : Que sait-on d’une éventuelle suite de la série Netflix ?

Kitz est une série mystère captivante pour jeunes adultes dispo sur Netflix. Le thriller pour ados scintillant et cérébral suit Lisi, une fille de la petite ville, qui se lance dans une mission itinérante pour venger la mort tragique de son frère. Elle doit maintenant pénétrer dans le château de la reine des abeilles sociale locale Vanessa pour percer de sales secrets sur le passé. L’histoire est froide et cathartique, alors que nous entrevoyons des vies d’élite hédonistes. L’étude remarquable de la nature humaine consiste à trouver des racines et des identités dans un monde en évolution rapide de médias sociaux et de gentrification.

Vitus Reinbold et Niko Schulz-Dornburg ont élevé conjointement la série. Après sa première sur Netflix, le conte a été reconnu par les médias pour son mélange homogène d’anciens tropes avec de nouvelles préoccupations, une cinématographie brillante et la fraîcheur de l’air. Cependant, après la finale du cliffhanger de la première saison, vous devez être impatient de saisir les développements à venir au plus tôt. Si vous êtes curieux de connaître les perspectives d’une suite, Betanews vous dit tout.

Date de sortie de la saison 2 de Kitz

La saison 1 de Kitz a été diffusée dans son intégralité le 30 décembre 2021 dans le monde entier sur Netflix. La première saison contient six épisodes avec des durées comprises entre 41 et 45 minutes par épisode. Entrons maintenant dans les perspectives d’une suite.

Bien que les créateurs n’aient pas divulgué grand-chose sur une deuxième saison à venir, la série a été assez bien reçue lors de sa sortie. Les critiques semblaient aimer la concoction de Noir scandinave et Chick Flick. Et comme la série s’adresse à un public jeune, elle attire déjà la majorité des téléspectateurs de la plateforme de streaming. Après le succès captivant du thriller original espagnol pour adolescents Elite, Netflix a publié une multitude de mystères pour jeunes adultes, tels que Riverdale, Dear White People ou encore Derry Girls. Par conséquent, il est probable que Netflix donne le feu vert à la série pour une saison de plus. Même si rien n’est encore gravé dans le marbre, si la production commence d’ici l’été 2022, la saison 2 de Kitz pourrait être diffusée fin 2022 ou début 2023.

C'est quoi cette fin ? Il faut absolument une saison deux 😭 #kitznetflix #Kitz — Mathilde (@Utoopiiaa) January 5, 2022

la série KITZ sur netflix elle est vraiment trop bien — ⚓️ (@paaullux) January 8, 2022

Casting de la saison 2 de Kitz

Presque tous les acteurs centraux devraient être de retour pour la deuxième sortie. Parmi les acteurs centraux, reprenant leurs rôles peuvent être Sofie Eifertinger (Lisi Madlmeyer), Bless Amada (Dominik Reid), Felix Mayr (Joseph Madlmeyer), Zoran Pingel (Kosh Ziervogel), Ben Felipe (Hans Gassner), Souhaila Amade (Antonia) ), Florence Kasumba (Regine Forsell, la mère de Dominik), Steffen Wink (Ferdinand von Höhenfeld) et d’autres. Valerie Huber pourrait reprendre son rôle de la baronne Vanessa von Höhenfeldt dans des séquences de flashback, bien que son personnage meurt dans la finalité de la première saison. Nous pouvons également voir de nouveaux visages, et il peut y avoir des changements dans la distribution, mais il est trop tôt pour dire quoi que ce soit à cet égard.

Intrigue de Kitz saison 2

La première saison suit le voyage de Lisi vers la vérité. Elle tient initialement Vanessa coupable de la mort de son frère, Joseph. Vanessa et sa famille possèdent un chalet dans le quartier embourgeoisé de la ville, où elle passe les vacances. La voiture de Joseph a sauté d’une falaise sur le chemin de la maison de Vanessa, et la même veille, un an plus tard, Lisi envisage de ruiner la vie de Vanessa. Elle rampe dans les cercles intimes de Vanessa et se rapproche pour découvrir la vérité. Cependant, la mort dévastatrice de Vanessa tire un rideau sur son enquête manipulatrice. En fin de compte, Kosh doit couvrir les secrets de Lisi et la police l’arrête. Lisi consolide également le lien avec Dominik, seulement pour découvrir que Dominik peut avoir un rôle à jouer dans la mort de Joseph.

La saison de suivi décollera peut-être au lendemain de la finale du cliffhanger. La question la plus flagrante à laquelle la série devrait répondre concerne peut-être l’avenir du personnage de Kosh. Il est apparemment devenu sobre avec la promesse d’un foyer avec Hans, mais l’arrestation pourrait le briser davantage. Bien que l’argent de l’hôtel de Kosh le libèrera peut-être, il se tournera peut-être vers l’alcool pour faire face à la situation. Nous devons également voir si Dominik est activement impliqué dans l’envoi des messages à Joseph qui ont conduit à la mort de Joseph. Le dernier plan de la première saison suggère que le mystère ne s’est approfondi qu’après la mort de Vanessa.