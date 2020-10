Julian Nagelsmann met en perspective la faillite historique de Leipzig à Manchester: « Pas de drame »

Après le meilleur départ en Bundesliga, le RB Leipzig est passé sous les roues de Manchester United en Ligue des champions (les moments forts dans la vidéo). Lors de la plus grande défaite de l’histoire du club, les Saxons ont montré des faiblesses inhabituelles.

Julian Nagelsmann a reçu le soutien de Pep Guardiola pour faire face à la plus grande défaite de l’histoire du club. Même avant le voyage de retour, le RB Leipzig a été autorisé à s’entraîner jeudi matin sur le terrain du vice-champion anglais Manchester City et à analyser ce qui avait terriblement mal tourné à l’autre bout de la ville la nuit précédente.

Les faiblesses inattendues de l’offensive par ailleurs très appréciée et un effondrement inexplicable de la défense en phase finale ont été les déficits les plus évidents dans le 0: 5 (0: 1) en Ligue des champions à Manchester United. Le leader de la Bundesliga, qui avait été si convaincant dans la saison en cours, a été complètement perdu à la fin, et la première défaite de la saison était claire.

Mason Greenwood (21.), le remplaçant et exceptionnel Marcus Rashford (74./78./90.+2) et Anthony Martial (87.) avec un penalty ont transformé le voyage de Leipzig au « Theatre of Dreams » à Old Trafford en tragédie.

Julian Nagelsmann ne veut pas surestimer le résultat

L’entraîneur Nagelsmann a parlé de «meute» et d ‘«apprentissage». Au final, il était plus agacé par les demandes constantes sur sa superbe veste grise à carreaux que par la défaite de son équipe: «Je suis entraîneur de football et non mannequin.

Bien sûr, Nagelsmann a également vu suffisamment d’approche pour la critique. Le résultat s’est senti « pas bon », le match dans le dernier tiers n’était « tout simplement pas bon », a déclaré le joueur de 33 ans à DAZN et a critiqué les actions « impures » et « de nombreuses pertes de balles ».

La défaite n’était pas un drame. « Cela arrive, c’est déjà arrivé à certaines équipes », a déclaré Nagelsmann: « Après le match nul 2-0, nous avons arrêté de défendre. C’est le seul reproche que je puisse faire à l’équipe. Nous devons en tirer des leçons. »

Ligue des champions: le tableau du groupe H

endroit club Jeux S U N Déchiré Points 1. Manchester United 2 2 7: 1 6 2. Paris Saint-Germain 2 1 1 3: 2 3 3. RB Leipzig 2 1 1 2: 5 3 4. Basaksehir 2 2 0: 4

Combatif Kampl de Leipzig: « United vient toujours à nous »

Au cours de la phase de groupes, la phase finale désolée pourrait encore prendre sa revanche. Leipzig s’était imposé contre le champion turc Basaksehir Istanbul (2-0) en début de semaine dernière et est désormais à égalité de points avec le Paris Saint-Germain à la troisième place du tableau. Mais maintenant, RB a la différence de buts clairement pire, et la comparaison directe avec les leaders de Manchester est probablement perdue.

Cependant, rien n’a changé en termes d’objectifs chez RB. Après avoir atteint les demi-finales la saison précédente, les Saxons veulent rester dans la compétition le plus longtemps possible. « Nous avons obtenu trois points en deux matchs, tout est ouvert », a déclaré le milieu de terrain Kevin Kampl: « ManUnited viendra vers nous, nous leur montrerons un visage différent. Nous donnerons tout jusqu’au bout pour réussir. »

Le prochain obstacle attend mercredi prochain. L’entraîneur Thomas Tuchel et le Paris Saint-Germain feront une apparition à Leipzig – dans le remake des demi-finales de la saison précédente, RB a encore une facture à régler.