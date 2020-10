WNDR Alpine développe des skis à base d’algues pour nettoyer les pentes

La startup de l’Utah, WNDR Alpine, a remplacé les plastiques polluants à base de pétrole généralement utilisés pour envelopper les skis en bois par des bioplastiques à base d’algues qui les rendent « plus prévisibles, stables et durables ». lié au bois à l’aide de résine ou de colle, la version de WNDR Alpine est renforcée et enduite de polyuréthanes d’algues, ce qui signifie qu’au lieu du pétrole brut, les plastiques sont fabriqués à partir d’huiles produites par des micro-algues en cours de fermentation. Le ski Intention 110 est le premier produit de WNDR Alpine. Image du haut: skis Pep Fujas pour la marque « La plupart de l’huile extraite par les humains sous forme de pétrole était autrefois une variété d’algues préhistoriques, vous pouvez donc considérer notre processus comme retournant directement à la source », responsable du développement de la marque chez WNDR Alpine Xan Marshland a déclaré à Dezeen. « Nous n’avons pas besoin de dépendre d’une industrie extractive telle que la fracturation hydraulique ou le forage ou une chaîne d’approvisionnement pétrolière mondiale. Et, contrairement au pétrole, l’huile de microalgues est une ressource renouvelable. » « Même par rapport à d’autres végétaux. huiles sur le marché telles que le soja, le palme ou le maïs, l’utilisation de l’eau, l’utilisation des terres et l’empreinte carbone de l’huile de microalgues sont nettement plus faibles », a-t-il poursuivi. société mère, la start-up d’innovation matérielle basée à Berkley Checkerspot. Premièrement, les microalgues sont génétiquement modifiées pour produire tous les types d’huiles différentes lorsqu’elles sont cultivées et fermentées dans des cuves en acier, « tout comme une brasserie produit des abeilles. r « . Ces huiles sont ensuite utilisées comme éléments de base pour créer de nouveaux matériaux biosourcés. Plutôt que de devoir compter sur une bibliothèque limitée de matériaux existants, cela permet à WNDR Alpine de créer à partir de zéro de nouveaux matériaux spécialement conçus pour le ski.Et par conséquent, la société affirme être en mesure de créer non seulement un produit comparable, mais une performance supérieure à celle obtenue en utilisant des plastiques à base de pétrole. La base du ski présente le logo hibou de WNDR Alpine « L’industrie du ski a toujours été mal desservie par les grands fournisseurs de matériaux », a déclaré Marshland. « Il n’y avait aucun matériau utilisé par le ski. des constructeurs vraiment spécialement conçus pour le ski. L’utilisation de microalgues pour créer des matériaux biosourcés permet une flexibilité sans précédent dans la conception et le développement de nos skis. « Benny Schmitt est un skieur hors-piste qui utilise WNDR AlpinesWNDR Alpine s’adresse spécifiquement aux les skieurs de piste ou de hors-piste, qui préfèrent affronter des pentes inexplorées en dehors des limites soigneusement entretenues d’une station de ski, ce qui signifie que leurs skis doivent pouvoir résister d des chocs violents et des conditions variables sans alourdir l’utilisateur lors de sa montée manuelle en montagne.Pour répondre à ces exigences particulières, le WNDR Alpine a subi 100 formulations chimiques et 13 matériaux prototypes différents.Le corps en bois du ski est renforcé par des lisses en algues hautes -polyuréthane de densité Les skis finaux sont dotés d’un corps en bois de tremble d’origine nationale, qui est renforcé par un noyau en mousse dure dérivée d’algues, similaire au polyuréthane haute densité. « La mousse dure d’algues dans notre noyau d’algues est créée via un réaction chimique de l’huile avec un durcisseur chimique et de l’eau, ce qui aide le matériau à se dilater en un matériau rigide et cellulaire », a expliqué Marshland. Cela aide à stabiliser le ski sans ajouter de poids.La paroi algale est coulée dans un canal en forme de U autour du ski. Au lieu de compter sur des adhésifs pour fixer les parois au corps du ski, WNDR Alpine utilise un polyuréthane coulé liquide à base d’algues qui agit simultanément comme paroi et colle. « Le polyuréthane coulé qui compose notre algue La paroi est versée sous forme de liquide dans un canal le long du côté du noyau du ski « , a-t-il déclaré. » Au fur et à mesure que le liquide durcit, il se lie nativement aux micropores du noyau sans avoir besoin de résines pour maintenir les composants ensemble, ce qui entraîne une plus construction prévisible, stable et durable. « Les skis sont dotés d’un corps en bois de tremble d’origine nationale. Ce processus a également l’avantage supplémentaire de réduire les déchets qui sont normalement générés par la coupe des feuilles de plastique à la taille autour du noyau du ski. » Les déchets sont un gros problème dans l’industrie du ski. Le processus de production implique toujours une certaine quantité de coupe, de parage et de meulage, qui créent tous des déchets », a déclaré Marshland.« Nous sommes loin d’être parfaits, mais nous avons pu éliminer environ deux livres ( 0,9 kilogrammes) d’entrée de décharge par ski fabriqué. Nous faisons cela grâce à notre processus de coulée liquide et en détournant les solins de notre flux de déchets, que nous travaillons actuellement à la réutilisation en produits accessoires et composants de ski. « La production de WNDR Alpine évite que le matériau ne soit mis en décharge. Ceci est particulièrement important car bien que le plastique soit Au-delà du développement de skis dans le cadre de WNDR Alpine, Checkerspot crée également des tissus et des finitions textiles pour l’industrie de la mode sous une ramification appelée Beyond Surface Technologies.D’autres designers ont poussé encore plus loin les références durables des algues, avec la designer new-yorkaise Charlotte McCurdy développant un imperméable carbone négatif fabriqué à partir d’un bioplastique d’algues et Scarlett Yang, diplômée du CSM, confectionne une robe en utilisant un extrait d’algues qui peut se décomposer dans l’eau en 24 heures.Toutes les photographies de ski sont de Carson Meyer et les images de la production sont par Pep Fujas.

