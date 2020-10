Microsoft publie un aperçu Edge basé sur Chromium pour Linux

Le mois dernier, les responsables de Microsoft ont annoncé qu’ils publieraient un aperçu du nouveau navigateur Edge basé sur Chromium pour Linux quelque temps en octobre. Le 20 octobre, Microsoft a tenu sa promesse en rendant disponible la version Edge Dev Channel pour Linux. Rapports ZDNet: La nouvelle version prend en charge les distributions Linux Ubuntu, Debian, Fedora et openSUSE. Microsoft prévoit de publier des versions hebdomadaires, comme il le fait avec les versions de Dev Channel pour d’autres plates-formes. Pour commencer, les utilisateurs peuvent télécharger et installer un package .deb ou .rpm directement à partir du site Edge Insider, qui configurera un système pour obtenir les futures mises à jour automatiques. Les utilisateurs peuvent également installer Edge à partir du référentiel de logiciels Linux de Microsoft. Des instructions plus détaillées sont disponibles sur le billet de blog Chredge-on-Linux de Microsoft.