Istanbul Basaksehir – RB Leipzig 3: 4: Le but de Sörloth dans le temps d’arrêt fait applaudir Leipzig

Le RB Leipzig a gardé son sang-froid dans le thriller d’Istanbul et peut continuer à espérer se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Le demi-finaliste de la saison précédente a célébré une victoire serrée 4: 3 (2: 1) en bas du groupe Basaksehir Istanbul

Cela signifie que RBL entrera dans le dernier match de groupe mardi prochain à domicile contre Manchester United avec neuf points. De plus, les Saxons ont au moins le coffre-fort de la Ligue Europa.

Yussuf Poulsen (26e), Nordi Mukiele (43e), Dani Olmo (66e) et Alexander Sörloth (90e + 2) ont marqué les buts pour Leipzig, Irfan Can (45e + 3 / 72e / 85e) a marqué trois fois pour le champion turc. Le deuxième match du Groupe H entre Manchester United (9 points) et le Paris Saint-Germain (6) ne s’est terminé que tard mercredi soir. Dayot Upamecano a vu son troisième carton jaune à Istanbul et est absent de Leipzig contre Manchester.

Le finaliste de Bundesliga a démarré très puissamment et a poussé pour la première place. L’entraîneur Julian Nagelsmann avait ordonné à ses habitués Marcel Sabitzer, Emil Forsberg et Poulsen de revenir dans la formation de départ. Forsberg est sorti libre après trois minutes de douze mètres, mais s’est déformé.

Les champions de Turquie, qui avaient battu Manchester 2-1 à domicile, ont d’abord laissé l’événement aux invités et se sont retirés. Un tir de Can au-dessus du but de RB a été pendant longtemps la seule scène dangereuse du club préféré du président turc Recep Tayyip Erdogan.

RB Leipzig: Poulsen falsifie le tir de Sabitzer pour mener

Après presque une demi-heure, le Sturm und Drang de Leipzig a finalement été récompensé – avec un peu de chance. Après un tir à longue portée du capitaine Sabitzer, Poulsen a falsifié le ballon pour porter le gardien d’Istanbul Mert Günok 1-0. Avec son premier but de la saison actuelle de Ligue des champions, le Danois s’est récompensé pour son grand engagement.

Istanbul a un peu abandonné sa position défensive. L’ancien Hoffenheimer Demba Ba (37.) est apparu complètement libre devant l’affaire de Leipzig, mais le gardien Peter Gulacsi était là avec une belle action. Peu de temps après, le vétéran Martin Skrtel Poulsen s’est levé et a vu du jaune.

Leipzig est resté bien éveillé et a utilisé les pièces qui s’ouvraient maintenant. C’est encore le très animé Forsberg qui a servi Mukiele à l’automne. Le Français a marqué le 2-0 avec son premier but en Coupe d’Europe. Mais cela restait passionnant. Avant la pause, Basaksehir a donné la réponse. Peut vaincre la défense de RB avec un tir à longue portée placé.

Au fur et à mesure que la saison avançait, les Turcs ont augmenté le pressing et ont à peine laissé l’équipe de Bundesliga se développer. Le jeu est devenu un test de nerfs. RB a commis des erreurs, Basaksehir a bien fait avec un jeu de combinaison agréable. Après une attaque réussie du côté gauche, le capitaine Edin Visca (59e) a pardonné à bout portant.

Ce n’est qu’après une bonne heure que le Nagelsmann-Elf passe à nouveau à la vitesse supérieure, s’approche des hôtes plus tôt et est plus fréquemment invité dans la surface de réparation des hôtes. Forsberg (61e) a visé un peu plus. Olmo est passé à 3: 1 peu de temps après après une solide performance individuelle. Mais Can a maintenu les hôtes dans la course avec les buts numéro deux et trois avant que Sörloth ne libère les invités dans le temps d’arrêt.

