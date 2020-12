Examen de DIRT 5 PS5 – Crashes de meilleure apparence et de meilleure sensation

SALETÉ 5 devrait figurer sur la liste restreinte de tous les fans de course à jouer pendant les vacances (et au-delà), comme le montre notre revue PS4 publiée plus tôt cette année. Mais comment se déroule le jeu sur la dernière et meilleure console Sony, la PlayStation 5? Il est temps de découvrir les performances de la nouvelle entrée de Codemasters dans notre SALETÉ 5 Revue PS5.

DIRT 5 PS5 Review – Mises à niveau gratuites pour tous

Si vous avez acheté SALETÉ 5 sur une PS4, alors il y a de bonnes nouvelles pour si vous avez réussi à accrocher une console PS5 insaisissable; une mise à jour gratuite vous attend sur le PlayStation Store! Un simple téléchargement de droits d’accès peut être trouvé sur la page du jeu et les fichiers requis sont téléchargés et installés en quelques minutes sur la PS5. Malheureusement, les jeux de sauvegarde ne sont pas reportés, ce qui signifie que vous repartirez de zéro avec la version mise à niveau de SALETÉ 5. Compte tenu du plaisir de la course, cependant, ce n’est pas la pire chose au monde de revenir en arrière et de tout re-gagner.

Quelle différence font quelques rayons lumineux. SALETÉ 5 comporte le lancer de rayons sur la PS5, et il a fière allure. Alors que des choses comme les réflexions en temps réel sur les carrosseries des véhicules semblent bonnes pendant les courses de jour, la nuit et surtout après des intempéries, c’est là que les effets brillent vraiment. Des panneaux lumineux le long des virages éclairent de manière réaliste leur environnement immédiat, jusqu’à quelques cailloux le long de la route. Les feux d’artifice qui partent au loin sont également capturés par le métal des véhicules, à moins bien sûr que leurs travaux de peinture ne soient mats.

Tout cet éclairage extra sophistiqué ne semblait pas non plus coûter cher en termes de graphismes sur le reste du jeu, car en mode Qualité d’image, la fréquence d’images maintient toujours 60 mises à jour presque constantes par seconde. Étrangement, le seul ralentissement réel a été rencontré pendant notre temps avec SALETÉ 5 C’était pendant les courses solo de Pathfinder, et ensuite seulement pendant les sauts Dynamo, qui sont des sauts plus grands avec de la fumée violette de chaque côté de la piste et parfois des pièces pyrotechniques. Ces mêmes effets se manifestent sans problème lors d’un événement chargé de 12 coureurs, donc c’était certainement un problème étrange à voir.

DIRT 5 PS5 Review – Sentez la route

Alors que le modèle de conduite et de conduite reste le même sur la PS5, ce qu’il faut ressentir pour le croire est SALETÉ 5haptiques. Codemasters a choisi d’utiliser à la fois le retour haptique et les déclencheurs adaptatifs dans leur jeu, et le résultat est un jeu de course objectivement meilleur. Attendez-vous à être capable de «ressentir» chaque cours d’une manière unique avec ces technologies. Au niveau par défaut de moyen pour le retour haptique et de déclenchement, les choses sont intenses, et à haut, vos mains peuvent en fait faire un peu mal après une course. C’est quelque chose auquel on s’adapte rapidement, mais le frisson de redescendre au sol après un saut ne vieillit jamais.

Le retour haptique est suffisamment précis pour que pendant les courses qui comportent des flaques d’eau, vous pouvez réellement dire quel côté du véhicule est touché par l’eau en fonction de quel côté du contrôleur vibre. Pendant ce temps, les déclencheurs adaptatifs deviennent fous lorsqu’ils réagissent à tout ce que fait votre véhicule, et à mesure que les pneus perdent et gagnent en adhérence sur la surface sur laquelle vous glissez actuellement, les déclencheurs offrent plus ou moins de résistance en fonction de l’efficacité de la transmission à ce moment. C’est impressionnant, et rivalise même avec certains volants en ce qui concerne le retour localisé. Je sais que Codemasters eux-mêmes ont déclaré qu’ils n’étaient pas satisfaits de la mise en œuvre actuelle du retour haptique dans SALETÉ 5, et bien que ce ne soit pas aussi nuancé que WRC 9l’utilisation de, il ne doit pas être. SALETÉ 5 est un coureur d’arcade bruyant et sauvage. Ses haptiques reflètent cela d’une manière excellente. Toute modification du feedback devrait impliquer la texture plutôt que l’intensité, car dans l’état actuel des choses, les courses sont physiquement encore plus amusantes.

Les temps de chargement sont également considérablement réduits sur la version PS5 de SALETÉ 5. Bien qu’ils n’aient pas été très longs pendant notre séjour avec le coureur sur une PS4 Pro, le SSD personnalisé sur la PS5 brille vraiment ici. Les temps de chargement pour la plupart des cours sont inférieurs ou égaux à dix secondes, tandis que le redémarrage d’un cours est bien sûr instantané. Outre le mode en ligne, tout mode que vous choisissez entraînera un chargement si rapide qu’il semble un peu irréel venant du pays des disques durs ordinaires de la génération précédente.

DIRT 5 PS5 Review – Douleurs croissantes

Malheureusement, alors que SALETÉ 5 semble et joue mieux sur la PS5, elle semble avoir des difficultés de croissance au lancement, et certains de ces problèmes peuvent être décisifs pour le moment. Première, SALETÉ 5 a tendance à s’écraser sur l’écran d’accueil de la PS5 toutes les quatre ou cinq courses. Il est toujours au même endroit, une fois la course terminée et l’écran des résultats affiche le temps d’arrivée de chaque coureur. Étant donné que le jeu se charge si rapidement sur la PS5, vous ne regardez qu’environ 15 secondes pour revenir dans l’action. Cependant, lorsque le jeu plante, il n’enregistre généralement pas les résultats de la dernière course, ce qui signifie que vous devrez recommencer cet événement. Pire encore, ce crash entraîne parfois un fichier de sauvegarde corrompu. La plupart du temps, cela perd la progression des joueurs pour cette seule course, mais parfois la sauvegarde de la partie perd plusieurs heures de progression et, dans les cas extrêmes actuellement signalés sur Internet, toute la progression de la carrière est perdue.

Personnellement, je n’ai vu qu’un seul cas où j’ai perdu quelques heures de progrès, et à ce moment-là, j’ai trouvé un plan de sauvegarde. Vous voyez, les joueurs avec un abonnement PlayStation Plus actif ont de la chance, car la sauvegarde d’un bon fichier de sauvegarde connu sur le cloud est rapide et facile. Cependant, les sauvegardes automatiques doivent être désactivées pour SALETÉ 5, sinon vous risquez de voir un nouveau fichier de sauvegarde en écrasant un avec plus de progrès. Lorsqu’un jeu plante fréquemment, il faut se demander comment un tel problème a pu être manqué lors du contrôle qualité, et la gestion manuelle des sauvegardes de jeu est une nuisance dont la plupart préfèreraient se passer. (Note de l’éditeur: le problème de plantage peut être lié à la console PS5, et non au jeu lui-même

SALETÉ 5 sur la PS5 est la meilleure version du jeu à obtenir sur les consoles PlayStation, quand cela fonctionne. C’est une grande mise en garde, et la plupart des joueurs ne voudront pas avoir à se souvenir constamment de télécharger de manière préventive leur sauvegarde après quelques courses, ou risquer de perdre des heures de progression en raison d’un accident malheureux. Cela nécessite également un abonnement PlayStation Plus, car la copie de sauvegardes PS5 sur un stockage USB n’est malheureusement pas une option pour le moment. En supposant que ces problèmes soient corrigés, il est facile de recommander de l’acheter sur la PS5, car SALETÉ 5 est un jeu de course de démonstration pour la prochaine génération de consoles avec son utilisation intelligente du retour haptique et du lancer de rayons, tout en offrant des performances fluides.

