Hugh Keays-Byrne, méchant de 2 films «  Mad Max  », décède à 73 ans

L’acteur australien Hugh Keays-Byrne, qui a joué deux méchants différents dans la franchise «Mad Max» est décédé mardi matin, selon son représentant. Keays-Byrne avait 73 ans.

Keays-Byrne a joué Toecutter dans «Mad Max» de 1979, puis 36 ans plus tard, a joué Immortan Joe dans «Mad Max: Fury Road» en 2015.

Keays-Byrne est né en 1947 au Cachemire, en Inde. Il a déménagé en Grande-Bretagne en tant que garçon, a suivi une formation d’acteur de théâtre et a rejoint la Royal Shakespeare Company en 1968. Il a réservé de petits rôles dans «Stone» en 1974, «Mad Dog Morgan» et «The Trespassers» en 1976.

Lisez aussi: Anya Taylor-Joy jouera ‘Furiosa’ dans le spin-off ‘Mad Max: Fury Road’ avec Chris Hemsworth, Yahya Abdul Mateen II

Keays-Byrne a réservé son premier rôle principal dans le téléfilm de 1978 «Le train de la mort» avant de réserver son rôle d’évasion en tant que méchant Toecutter face à un jeune Mel Gibson dans le film apocalyptique de science-fiction de 1979 «Mad Max», qui est devenu un succès culte et a engendré une franchise.

Hugh Keays-Byrne a continué à travailler dans de plus petits rôles à la télévision et est connu pour sa performance en tant que M. Stubb dans la mini-série télévisée de 1998 «Moby Dick» (1998) et «Farscape».

Selon Business Insider, en 2007, Keays-Byrne a reçu un appel de son directeur de «Mad Max» George Miller et lui a offert le rôle d’Immortan Joe, le chef d’un village post-apocalyptique dans lequel il règne en limitant l’approvisionnement en eau et utilisant de belles femmes pour donner naissance à ses adeptes, a inventé «War Boys» dans «Fury Road» en 2015 aux côtés de Tom Hardy et Charlize Theron.

Les représentants de Keays Byrne n’ont pas répondu à la demande de commentaires de TheWrap.