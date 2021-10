Instagram teste les messages d’erreur pour indiquer quand il est en panne

Il peut être frustrant quand Instagram cesse de fonctionner, mais heureusement pour les utilisateurs, l’entreprise teste un système de messages d’erreur pour faire savoir aux gens quand l’application a des problèmes. Cette initiative intervient après que la société mère Facebook a subi une panne prolongée au début du mois, qui a également mis hors service sa famille d’applications comprenant Instagram et WhatsApp entre autres. À l’époque, les utilisateurs d’Instagram ont dû aller ailleurs pour se renseigner sur le problème, ce que l’entreprise entend rectifier avec son nouveau système de notification.

Historiquement, Instagram n’a affiché aucun indicateur spécifique lorsque l’application connaît des problèmes, laissant les utilisateurs aller chercher des réponses eux-mêmes. En effet, lors d’une récente panne de Facebook à l’échelle de l’entreprise, de nombreux utilisateurs d’Instagram se sont rendus sur Twitter pour s’informer du problème, certains disant qu’ils avaient cru que leurs propres appareils étaient en cause.

Instagram affirme que les commentaires de la communauté et des recherches supplémentaires lui ont permis de comprendre à quel point les utilisateurs peuvent être déroutés lorsqu’ils rencontrent des problèmes de service. Pour s’attaquer au problème, la plateforme teste un message d’alerte dans son fil d’activité, notifiant les utilisateurs chaque fois qu’une panne pertinente ou un autre problème technique se produit. Instagram précise que les utilisateurs verront également une mise à jour supplémentaire lorsque tout sera résolu. L’entreprise précise qu’elle ne diffusera pas d’avis à chaque fois qu’elle rencontrera une erreur, mais qu’elle surveillera plutôt le web et réagira en conséquence lorsqu’elle verra que suffisamment de personnes parlent du problème.

Un outil de statut de compte est également prévu

Instagram a également annoncé la création de l’outil Account Status, une page intégrée à l’application qui promet de fournir un meilleur aperçu de la distribution du contenu. Dans un premier temps, l’outil “État du compte” montrera aux utilisateurs les détails des photos et vidéos qu’ils ont postées et qui ne respectent pas les règles de la communauté Instagram. Les utilisateurs pourront voir si leur contenu a été restreint ou supprimé, et ils disposeront d’un bouton pour faire appel s’ils estiment qu’il y a eu une erreur. L’état des comptes affichera également des avertissements pour les comptes qui risquent d’être fermés. Instagram indique qu’il prévoit d’ajouter des informations plus pertinentes au statut du compte au fil du temps, notamment des détails relatifs à la portée des publications.

Si le système d’erreur et l’outil de statut de compte devraient permettre aux utilisateurs d’Instagram de mieux comprendre la situation, l’entreprise n’a pas encore dévoilé tous ses plans de déploiement. Pour l’instant, les messages de notification ne sont testés que pour les comptes basés aux États-Unis. La société a déclaré qu’elle pourrait étendre le projet pilote à d’autres marchés, mais elle n’a pas encore confirmé ces plans. Instagram n’a pas non plus encore dévoilé la date de lancement de Activity Status, ni pour quels pays.