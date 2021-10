Back 4 Blood : une adaptation fidèle, fun mais imparfaite (test)

Back 4 Blood de Turtle Rock Studios est le successeur spirituel de Left 4 Dead et la suite de l’expérience asymétrique ratée Evolve, mais l’exécution de son dernier jeu de tir de zombies en coopération est beaucoup plus proche du premier que du second. En tant que jeu toujours en ligne avec une poignée de problèmes techniques et d’erreurs de calcul multijoueur, il partage certains des défauts d’Evolve, mais son plus grand niveau de finition et d’exhaustivité vaut le prix demandé.

Comme dans Left 4 Dead, les équipes de survivants humains jouables dans Back 4 Blood doivent atteindre la fin des niveaux infestés par les Ridden (zombies) et les Mutations (infectés spéciaux) standard, la progression étant limitée par des objectifs spéciaux et des événements spéciaux. Les actes de lancement et leurs niveaux respectifs, qui incluent des visites familières de cimetières, d’une ferme abandonnée et d’un bar bruyant, ne cassent pas exactement le moule, et leur rythme et leur disposition sont parfois aussi incohérents et sinueux que les précédents travaux de Turtle Rock. Heureusement, ils sont généralement bien conçus et reconnaissables, et certains actifs qui réapparaissent dans les actes suivants sont utilisés efficacement. Bien que les fins d’actes se terminent de manière décevante dans Back 4 Blood, l’ensemble du voyage est soutenu par un arsenal utilisable, des passives spécifiques aux personnages et le système de cartes de signature.

Déverrouillées par un système de progression appelé Supply Lines, les cartes de Back 4 Blood personnalisent la construction du personnage tout au long de la campagne et donnent aux survivants un coup de pouce bien nécessaire dans les difficultés plus difficiles. Ces cartes offrent des bonus permanents, des améliorations situationnelles et d’autres avantages, et certaines peuvent aider toute l’équipe, comme la carte Besoin du plus grand nombre, qui sacrifie la santé d’un joueur en échange d’une vie supplémentaire pour l’équipe. Il existe de nombreuses cartes de ce type, et l’utilisation de certaines des cartes les plus uniques peut être un exercice d’équilibre agréable. La construction de deck dans le hub de Fort Hope est un jeu d’enfant grâce à des filtres utiles et à des cartes distinctives en 3D, mais c’est une occasion manquée de ne pas permettre la personnalisation des decks de Back 4 Blood dans le lobby des joueurs avant de commencer une nouvelle campagne.

Back 4 Blood - Trailer Officiel de l'E3

Lire cette vidéo sur YouTube

Les cartes de joueurs ne sont pas les seules à être activées pendant les tours, car Back 4 Blood joue un certain nombre de cartes de corruption avant le début de chaque niveau. Celles-ci peuvent augmenter la probabilité qu’une horde de Cachés soit alertée par des dangers tels que des systèmes d’alarme de porte, des volées de corbeaux capricieux et les mutations classiques de Sorcières, ou elles transforment les niveaux de manière plus persistante en coupant l’électricité ou en les recouvrant d’un épais brouillard. Certaines des cartes les plus faibles proposent des objectifs facultatifs qui ne sont pas pénalisés en cas d’échec, mais les meilleures cartes renforcent les traits des mutations de Back 4 Blood et se combinent avec le reste du deck Corruption pour rendre la survie encore plus difficile.

Même sans un assortiment de cartes Corruption en jeu, terminer les étapes des modes de difficulté plus élevés Survie et Cauchemar sans épuiser les continues est intimidant lorsqu’il manque un groupe complet d’amis expérimentés et de solides decks. Parfois, les mutations apparaissent par vagues à des endroits apparemment inusités ou inappropriés, ce qui peut décimer une équipe en dehors des grands segments de horde. Qu’il s’agisse ou non du génie de l’IA de Back 4 Blood, cette courbe de difficulté abrupte va certainement bloquer certains joueurs sur la difficulté Survivant, plus facile au lancement, ce qui est dommage car il y a peu de compromis entre celle-ci et Vétéran.

Au-delà de l’absence de campagne versus Back 4 Blood, le titre présente des problèmes plus identifiables. Le mode JcJ Swarm, dans lequel les survivants et les infectés s’affrontent à tour de rôle dans un espace de jeu de plus en plus réduit, est conceptuellement intéressant et utilise efficacement le bac à sable d’objets et de cartes. Cependant, il n’offre pas les embuscades stratégiques contre les zombies et le jeu d’équipe improvisé des survivants de la campagne versus, et ses tours rapides apparaissent plus comme une réponse mal adaptée aux autres expériences multijoueurs que comme un moyen d’exploiter les capacités défensives des survivants.

Bien que Turtle Rock ait confirmé que ce problème serait résolu après le lancement, le jeu solo de Back 4 Blood est actuellement toujours en ligne, ce qui signifie que les parties ne peuvent pas être mises en pause. Le jeu utilise un système de ping avec beaucoup d’effet ailleurs, mais les joueurs robots IA ne peuvent pas communiquer avec eux par ping et sont trop agressifs dans leur propre utilisation de la mécanique, ce qui réduit parfois le mystère de l’exploration. Le jeu se comporte généralement assez bien à l’œil nu, mais il y a quelques légers problèmes de stabilité, y compris des plantages semi-fréquents et des problèmes visuels plus rares.

Back 4 Blood est un jeu multijoueur haut de gamme qui semble assez complet au lancement, ce qui est rare sur le marché actuel des jeux. Il rate la cible avec Swarm et a besoin d’un mode hors ligne, mais ses mécanismes de tir de base et son gameplay basé sur les cartes constituent une excellente évolution de la formule coopérative. La profondeur du soutien post-lancement qu’il recevra dépendra du succès des offres multijoueurs de Back 4 Blood, ce qui n’est pas garanti à l’heure actuelle, mais cette dernière tentative échappe facilement à l’ombre du flop d’Evolve et s’appuie sur ce qui a fait de Left 4 Dead un classique.

Vous pouvez acheter Back 4 Blood pour PC, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series X/S depuis le 12 octobre.