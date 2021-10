Panne Facebook et Instagram : combien de temps cela va-t-il durer ?

Facebook et Instagram, deux des applications sociales les plus populaires de la planète, sont actuellement hors service. Les deux services sont tombés spontanément en panne vers 16 h 45 heure française et l’entreprise n’a pas révélé la cause.

Facebook est dans une position unique en tant que l’une des plus grandes destinations numériques, non seulement parce que sa base d’utilisateurs est énorme, mais aussi parce qu’elle gère un certain nombre de services tout aussi populaires comme Instagram, Facebook Messenger et WhatsApp. Quand l’un d’eux tombe en panne, les autres ont tendance à suivre.

À l’heure actuelle, Facebook, Instagram et Facebook Messenger ne répondent pas, ce qui entraîne des erreurs d’adresse IP sur le web et ailleurs. Il en va de même pour WhatsApp, qui ne parvient pas à se charger en ligne. Les applications de ces services ne répondent pas non plus, laissant les utilisateurs en plan, sans aucun moyen d’obtenir des mises à jour sur le statut du réseau Facebook. Même la page d’état de Facebook Business est hors service, ce qui laisse penser que la situation pourrait être assez grave, quelle que soit la raison pour laquelle le géant social est hors service.

Facebook, Instagram, Facebook Messenger et WhatsApp ont tous connu des pannes dans le passé, et parfois le temps d’arrêt est aussi bref que quelques minutes. Cette panne particulière semble être un peu différente, car tous les services sont restés hors service pendant près d’une demi-heure à l’heure où nous écrivons ces lignes et aucun des sites ou applications ne montre de signes indiquant qu’ils essaient de revenir en ligne. Comme on pouvait s’y attendre, les utilisateurs ont afflué sur Twitter pour se plaindre du temps d’arrêt, WhatsApp étant déjà en tête des listes de tendances avec les hashtags #Instagramdown et #facebookdown et les autres applications et services n’étant pas loin derrière.

Combien de temps devrons-nous attendre ?

Dans ce genre de situation, il est vraiment impossible de prédire la durée de l’indisponibilité sans que l’entreprise ne fournisse des informations sur ce qui se passe exactement. Souvent, les sites et les services qui tombent en panne souffrent d’autres problèmes liés à Internet qui ne sont pas directement liés à leur activité ou à leur entreprise. Dans ce cas, ce n’est souvent pas aux responsables des sites ou des applications d’arranger les choses, mais à d’autres personnes qui travaillent sur l’épine dorsale de ces réseaux sociaux, applications et autres services basés sur Internet.

Pour l’instant, la meilleure chose à faire est d’entrer en contact avec les personnes que vous devez contacter par SMS ou même par Twitter, car ces deux services semblent fonctionner correctement. Si vous comptez sur Facebook, WhatsApp, Instagram ou Facebook Messenger pour travailler, j’ai une bonne nouvelle : vous venez de bénéficier d’un temps de repos supplémentaire ! Revenez de temps en temps pour voir si les applications reviennent en ligne, ou attendez que Facebook fasse une annonce quelconque. Ironiquement, l’entreprise pourrait être amenée à utiliser Twitter pour expliquer ce qui se passe réellement.

Nous vous tiendrons bien sûr informés lorsque nous en saurons plus sur le problème de connexion à Instagram et Facebook.