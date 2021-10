Outlander saison 6 : Sam Heughan révèle ce qui attend Jamie Fraser dans la suite de la série

Nous sommes nombreux à attendre avec impatience la sortie de la sixième saison de Outlander après un final choquant. L’acteur Sam Heughan a révélé un indice sur ce à quoi il faut s’attendre dans le prochain épisode.

Après un final de saison choquant comme celui d’Outlander, il pourrait y avoir quelques problèmes anticipés pour la famille Fraser, et l’acteur Sam Heughan l’a récemment confirmé.

Lors d’une interview, l’acteur Sam Heughan s’est assis avec la créatrice Diana Gabaldon, le producteur exécutif Maril Davis et le showrunner pour discuter de tout ce qui concerne Outlander.

En parlant de la finale, l’acteur a exprimé ses bons vœux pour ce sur quoi il a travaillé et la réceptivité des fans, mais il a également exposé ce qui attendait Jamie :

“Jamie est allé sauver Claire, mais manifestement elle ne s’était pas remise de ce traumatisme et je pense que Jamie en est très conscient et qu’il la surveille, je pense que ces fissures commencent à apparaître non seulement pour Jamie et Claire, mais aussi pour le reste des habitants de Fraser’s Ridge.”

De plus, l’acteur a prévenu que la guerre arrive, qu’elle semble toujours arriver, mais qu’elle arrive et que Jamie, quant à lui, doit faire preuve d’une grande loyauté, il sait qu’il est du mauvais côté avec les Britanniques et qu’à un moment donné, il devra changer de camp.

Jamie devra se préparer à lutter contre ses principes

Alors que la tension monte pour les personnages de la série, il est difficile de discerner qui fera les frais de la guerre imminente. Jamie pourrait littéralement se battre pour sa vie dans la saison 6 dans une guerre contre les Écossais et les Britanniques.

Cependant, l’acteur Sam Heughan a laissé entendre que son personnage Jamie Fraser devrait choisir et finalement changer de camp, mais il reste à voir où il finira dans Outlander.