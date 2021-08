Hit & Run saison 2 : Que sait-on de la suite de la série Netflix ?

in

Hit & Run est une série à suspense qui suit Segev Azulai, un guide touristique israélien dont la vie bascule lorsque sa femme est tuée dans un brutal accident avec délit de fuite. À la recherche des hommes responsables de la mort de sa femme, le mari éploré s’embarque dans un voyage qui débouche sur une vaste intrigue au cœur des relations géopolitiques entre l’Amérique et Israël.

L’espionnage international abonde, et le passé trouble de Segev commence à remonter à la surface à mesure qu’il s’enfonce dans la conspiration. La saison 1 de la série d’action dramatique se termine par un clouage de bec, avec notre héros central dans une position très précaire. Si vous faites partie des nombreux fans de la série qui attendent avec impatience la suite de la saison, Betanews a de bonnes nouvelles pour vous ! Voici tout ce que nous savons sur la saison 2 de Hit & Run.

Date de sortie de la saison 2 de Hit & Run

La saison 1 de Hit & Run est diffusée depuis le 6 août 2021 sur Netflix. La première saison se compose de 9 épisodes d’une durée comprise entre 40 et 55 minutes par épisode.

En ce qui concerne la saison 2, le géant du streaming n’a pas encore annoncé officiellement son renouvellement. Cependant, les fans seront heureux d’apprendre que la production devrait commencer en octobre 2021. Lors d’une interview dans les jours précédant la sortie de la saison 1, le co-créateur et coscénariste de la série, Lior Raz, a déclaré qu’ils s’attendent à commencer le tournage de la nouvelle saison en octobre. Lior Raz joue également le personnage principal, Segev, dans la série. La production de la série est une affaire à relativement gros budget qui se déroule en Amérique et en Israël.

Le tournage de la première saison a connu des retards dus à la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une période de production particulièrement longue. Cependant, si l’on considère la fin de la première saison, l’histoire est sur le point de prendre de l’ampleur. En outre, il est probable que des parties de la saison 2 ont déjà été tournées pendant la production de la saison 1. La saison 2 pourrait donc sortir encore plus tôt. Sans tenir compte des retards dus à la pandémie, mais en prenant en considération la complexité évidente de la réalisation d’une série de cette envergure, nous prévoyons que la saison 2 de Hit & Run sortira à la mi-2022.

De plus, les fans peuvent espérer obtenir plusieurs saisons de la série, non seulement en raison de son intrigue profonde, mais aussi parce que “Hit & Run” est présentée comme la première production israélienne originale de Netflix et bénéficiera donc d’un soutien important de la part du géant du streaming.

Casting de Hit & Run saison 2

Le casting est mené par Lior Raz, qui interprète le personnage de l’inarrêtable Segev Azulai. Kaelen Ohm joue le rôle de sa femme Danielle Wexler (alias Sophie Dreyer), qui est tuée dans un accident de voiture. Le cousin de Segev, qui fait partie des forces de police israéliennes, Tali Shapira (Moran Rosenblatt), un vieil ami et complice Ron Harel (Gal Toren), et leur amie journaliste Naomi Hicks (Sanaa Lathan) aident Segev dans sa mission pour découvrir la vérité.

Le père de Danielle, Martin Wexler, s’avère finalement être le maître à penser de la CIA, Reese Wakefield (Gregg Henry). Tamir Edri (Igal Naor) est un agent du Mossad, tandis que le détective Ellis (Kevin Mambo) est le détective américain qui est sur la piste de Segev. Nous pouvons nous attendre à ce que la plupart des membres du casting reprennent leur rôle dans la prochaine saison. Bien que les personnages de Danielle et Ron soient morts, nous ne pouvons pas exclure leur apparition dans la saison 2, car cette série à plusieurs niveaux s’appuie souvent sur des flashbacks.

Intrigue de la saison 2 de Hit & Run

La saison 1 se termine avec Segev en possession du journal intime dans lequel Danielle a noté des secrets d’État israéliens compromettants. Cependant, dans les dernières scènes de la saison, notre héros est informé que son ex-femme a été tuée et sa fille Ella kidnappée. Par conséquent, beaucoup de choses dépendent de la prochaine saison.

La saison 2 commencera probablement avec Segev trouvant un moyen de sauver sa fille, car elle a toujours été sa priorité. Sortir des États-Unis tout en étant un criminel recherché s’avérera une tâche ardue, et il utilisera probablement le journal en sa possession comme monnaie d’échange. Cependant, cela pourrait ne pas être suffisant pour apaiser le dangereux Mossad qui semble être après lui et sa famille.

Dans la prochaine saison, nous en apprendrons également davantage sur la conspiration globale évoquée dans le premier épisode. Le gendre du président américain semble divulguer des secrets d’État et les services secrets israéliens ont été surpris en train d’espionner la Maison-Blanche. Nous aurons probablement plus de détails sur ces deux points de l’intrigue, et il semble que les problèmes de Segev ne feront que s’aggraver dans un avenir proche.

Pour rappel, la saison 1 de Hit & Run est dispo en intégralité sur la plateforme de streaming Netflix.