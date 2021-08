Hit & Run : un homme en quête de vérité dans la nouvelle série Netflix

Le nouveau thriller d’action Hit & Run de Netflix raconte l’histoire passionnante d’un homme qui se retrouve dans une mission dangereuse pour découvrir la vérité sur l’amour de sa vie. L’histoire suit Segev Azulai (Lior Raz), un guide touristique de Tel Aviv qui s’occupe de sa jeune fille (Neta Orbach) et de sa femme américaine Danielle (Kaelen Ohm). Leur vie est belle jusqu’au jour où Danielle est tuée dans un horrible accident avec délit de fuite alors qu’elle se rendait à l’aéroport pour New York. Son désarroi et son chagrin se transforment rapidement en rage lorsqu’elle réalise que ce n’était pas un accident.

L’idée de cette série de neuf épisodes, qui vient de sortir ce 6 août, vient de Lior Raz et Avi Issacharoff. Les deux showrunners sont surtout connus pour leur précédent succès, Fauda, qui est actuellement diffusé sur Netflix et qui est l’un des plus grands succès de la télévision israélienne. Le thriller politique, qui met également en vedette Lior Raz, est basé sur leur vie et sur celle de plusieurs de leurs amis qui ont servi avec eux dans les forces de défense israéliennes. Pour Hit & Run, ils ont été rejoints par les co-créateurs et showrunners Dawn Prestwich et Nicole Yorkin, plus connus pour The Killing.

Dans une interview conjointe, Lior Raz et Avi Issacharoff ont expliqué qu’ils avaient tendance à trouver des idées pour la télévision et le cinéma un peu par hasard. Dans ce cas, Lior Raz dit qu’ils étaient assis dans un restaurant de Tel Aviv lorsqu’ils ont eu l’idée du projet. “Nous jouions avec l’idée de la perte et de la confiance et de ce qui arrive aux gens quand leur monde s’effondre autour d’eux”.

Ils se sont ensuite concentrés sur l’idée d’un homme qui a perdu sa femme dans un accident de voiture. “Nous nous sommes demandés ce que cela pouvait lui faire”, ajoute Avi Issacharoff.

“Nous avons imaginé l’histoire de ce couple et comment sa mort n’était pas un accident. Cet homme voudrait savoir ce qui s’est passé. Il aurait besoin de connaître la vérité.”

Un processus de guérison

Avec l’aide de son cousin inspecteur de police israélien (Moran Rosenblatt), d’un vieil ami (Gal Toren) et d’une ancienne amante américaine (Sanaa Lathan), qui est une journaliste d’investigation avisée, Segev découvre des vérités troublantes sur sa femme et les secrets qu’elle lui a cachés. Raz et Issacharoff ont souffert de la perte d’une personne très proche d’eux. Raz parle de la dévastation qu’il a ressentie en tant que jeune homme après que sa petite amie ait été tuée dans une attaque terroriste en Israël et Avi Issacharoff parle de la perte de son père.

“Nous comprenons ce qu’est la perte”, dit Lior Raz. “L’écriture est un processus de guérison pour nous et nous écrivons avec le cœur.” Avi Issacharoff souligne qu’en plus du chagrin qui suit la perte d’un être cher, celle-ci porte également sur la confiance et l’identité. “Savons-nous vraiment tout sur les personnes qui font partie de notre vie ? Certainement pas.

La saison 1 de Hit & Run est disponible depuis ce vendredi 6 août en streaming sur Netflix.