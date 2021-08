La fin de Hit & Run expliquée : Qui a tué Danielle Azulai ? Qui est Sophie Dreyer ?

La série dramatique d’action de Netflix Hit & Run suit Segev Azulai (Lior Raz de Fauda), un guide touristique au passé trouble dont la vie est plongée dans les limbes lorsque sa femme est tuée de manière inattendue dans un accident. Alors qu’il tente de retrouver les hommes responsables de sa mort, Segev découvre une conspiration serpentine aux conséquences géopolitiques majeures. En fuite avec de dangereux secrets d’État, le passé trouble de Segev est lentement révélé alors qu’il renoue avec des contacts de ses jours en tant que mercenaire impitoyable.

Le scénario en couches et les silhouettes sombres qui tourmentent notre héros d’une seule armée semblent toujours avoir deux longueurs d’avance, nous laissant deviner jusqu’à la toute fin. Même maintenant, à la fin de la saison 1, nous nous retrouvons avec une myriade de questions brûlantes. Examinons de plus près la saison 1 de “Hit & Run” et assurons-nous que nous avons récupéré tous les indices en cours de route.

Récap de la saison 1 de Hit & Run

La série s’ouvre avec Segev se faisant agresser en prison, où il reste blessé et saigne sur le sol. L’histoire se déroule ensuite il y a 3 semaines, à Tel Aviv, en Israël, où lui et sa fille regardent sa femme Danielle se produire lors d’un récital de danse. Le lendemain, elle envisage de partir pour une audition à New York mais semble troublée lorsqu’elle reçoit des messages répétés d’une personne inconnue lui demandant de la rencontrer d’urgence.

Danielle les ignore et se dirige vers l’aéroport avec l’ami de Segev. Cependant, alors qu’elle ramassait du café en chemin, elle est mortellement heurtée par une voiture à grande vitesse qui s’éloigne. Un Segev au cœur brisé appelle plus tard ses parents pour les informer, et bien qu’ils promettent de venir en Israël immédiatement, ils restent visiblement absents des funérailles de leur fille.

La cousine de Segev, Tali, est officier de police et retrouve bientôt un gangster local à qui appartient la voiture qui a tué Danielle. Cependant, le don local prétend que la voiture a été volée, et on découvre bientôt que les deux hommes qui conduisaient la voiture étaient de petits criminels américains qui sont depuis retournés à New York. Le guide touristique en deuil se rend alors compte que l’homme derrière la mort de sa femme est très probablement Isaac, un ancien mercenaire et marchand d’armes que Segev a trahi dans le passé et qui cherche maintenant très probablement à se venger. Notre héros se rend aux États-Unis, où il retrouve ses vieux amis Ron, un petit criminel, et Naomi, une journaliste établie.

Segev apprend alors qu’Isaac et les hommes qui ont tué sa femme (qu’il traque et tue) ne travaillaient que sur les ordres d’une organisation puissante et obscure. Il est alors révélé que Danielle elle-même n’était pas seulement une danseuse américaine, mais un agent infiltré de la CIA posté en Israël pour recueillir des renseignements. Les messages frénétiques qu’elle a reçus le jour de sa mort se sont révélés provenir d’Assaf, un agent des renseignements israéliens avec qui elle avait une liaison pour obtenir des informations privilégiées. Son père, Martin Wexler, se révèle être son gestionnaire d’agence, qui s’appelle en fait Reese Wakefield.

Hit & Run Saison 1 : Qui a tué Danielle Wexler Azulai ?

Segev, réalisant que sa défunte épouse détenait des informations explosives, trouve des pages d’informations codées dans le journal qu’elle utilisait pour noter ses routines de danse. L’information en main mais incapable de la déchiffrer, il se retrouve pourchassé sans relâche par la CIA et le Mossad, tous deux désireux de mettre la main sur l’information. Dans un flash-back, nous voyons comment Danielle a volé cela et bien d’autres informations à Assaf et à son patron alors qu’elle était en Israël. Après avoir finalement été attrapé et emprisonné pour les 2 meurtres (des assassins de sa femme), Segev passe un accord avec Reese, le responsable de la CIA de Danielle, mais le trompe et s’échappe avec le journal crucial.

Pendant ce temps, son amie Naomi, qui est en train de publier un reportage sur la façon dont un agent de la CIA (Danielle) a été tué à Israël, découvre que les informations découvertes par Danielle impliquent le Mossad pour avoir espionné le président américain et révélé un fuite active dans le cercle restreint du président. Elle est bientôt kidnappée par un agent du Mossad et détenue en captivité. Dans la finale haletante de la saison, Segev arrive pour sauver Naomi et y trouve des agents de la CIA et du Mossad. L’agent de la CIA, Reese, tue son homologue du Mossad mais est ensuite maîtrisé par Segev, qui s’échappe avec Naomi et le journal. En fuite, Segev reçoit alors un appel téléphonique de sa cousine Tali lui disant que son ex-femme Shira est morte et que sa fille Ella est portée disparue.

Peu de temps après son arrivée aux États-Unis, Segev traque les deux petits criminels qui conduisaient la voiture qui a tué sa femme et les met brutalement à mort. Quelques instants avant que son cou ne se brise, l’un des assassins révèle qu’il a tué Danielle pour vingt mille dollars. Par conséquent, les vrais assassins de Danielle restent largement inconnus même après que le mari en deuil a tué les hommes directement responsables de sa mort.

Il est révélé qu’Assaf, l’officier du renseignement israélien avec qui Danielle avait une liaison, a sans le savoir divulgué de nombreux détails classifiés à l’agent secret de la CIA alors qu’ils étaient ensemble. À un moment donné, nous voyons Segev déterrer une pile de journaux intimes ayant appartenu à Danielle, signifiant essentiellement la grande quantité d’informations qu’elle a recueillies sur les opérations secrètes du Mossad. Lorsque cela est enfin révélé, elle est tuée par le Mossad. Le responsable du Mossad qui interroge Assaf et tente plus tard de conclure un accord avec Segev pour les journaux l’admet dans la finale de la saison.

Tragiquement, il dit aussi que c’était peut-être une erreur de la tuer puisque le complot qu’elle a découvert est tout aussi explosif pour les deux pays impliqués. Peu de temps après cette révélation, il est abattu par l’agent de la CIA Reese, empêchant toute autre explication de la mort de Danielle. Par conséquent, pour le moment, il semble que le Mossad soit entièrement responsable de la mort de Danielle. Cependant, étant donné que le complot n’est toujours pas complètement démêlé, il pourrait y avoir d’autres forces en jeu qui seront éventuellement révélées. Il est possible que la CIA ait également été impliquée d’une manière ou d’une autre dans la mort de leur agent, étant donné que Reese et le responsable du Mossad semblaient être en bons termes avant que le premier ne tire sur le second.

Qui est Sophie Dreyer ?

Sophie Dreyer se révèle être le nom utilisé par Danielle lorsqu’elle vivait à New York. Son nom Danielle Wexler s’avère être un alias, tout comme le nom de son père, Martin Wexler, qui s’avère être à la place Reese Wakefield de la CIA. Segev remarque une photo de sa femme dans la fenêtre d’une école de danse avec le nom de Sophie Dreyer en dessous, et visite même la maison Dreyer où il trouve les photos d’enfance de sa défunte épouse. La logeuse de Danielle, à qui l’agent de la CIA maintenant décédé avait envoyé ses journaux intimes, la connaît également sous le nom de Sophie.

Par conséquent, Sophie Dreyer est le vrai nom de Danielle Wexler. Cependant, étant donné que Segev trouve ensuite une pile de passeports dans son appartement de New York, tous portant des noms différents, nous ne pouvons pas être complètement certains du temps écoulé depuis qu’elle a utilisé son vrai nom. Comme c’est le cas avec la série, et pour éviter toute confusion, nous continuerons à désigner la défunte épouse de Segev sous le nom de Danielle.

Où est Segev maintenant ? Qu’est-il arrivé à sa famille?

Nous voyons pour la dernière fois Segev à pied, dévalant un pont à New York après avoir reçu un appel de son cousin Tali. Son ex-femme Shira vient d’être retrouvée morte et sa fille Ella est portée disparue et probablement kidnappée. La mère et la fille se cachaient dans une cabane à l’extérieur de Tel Aviv, où elles ont été rejointes par Tali, que le Mossad traquait. Bien que cela ne soit pas expressément indiqué, les hommes qui attaquent la cabane la nuit et tuent Shira appartiennent probablement à l’agence secrète israélienne. Ella n’est pas montrée en train de se faire kidnapper, il y a donc encore une lueur d’espoir qu’elle s’est peut-être enfuie. Cependant, compte tenu de la nature impitoyable des hommes qui ont attaqué la cabane, il est fort probable que la jeune fille de Segev ait été kidnappée.

Bien que cela semble très probablement être l’œuvre du Mossad, nous ne pouvons exclure la possibilité que la cabane ait été attaquée par un autre groupe. C’est parce que nous voyons l’un des patrons du Mossad demander que Tali soit amenée parce qu’elle en sait trop. Par conséquent, si des agents du Mossad ont attaqué la cabane, ils auraient dû également s’occuper de Tali. Ils suivent son téléphone et savaient donc qu’elle était là aussi. Encore une fois, tous les doigts pointent vers le Mossad, mais nous ne devons pas négliger l’implication d’autres parties.

En ce qui concerne le prochain mouvement de Segev, il semble très probable qu’il tentera de retourner en Israël pour retrouver sa fille. La sécurité d’Ella a toujours été sa plus grande préoccupation, et maintenant que l’impensable s’est produit, il y a peu de choses qui empêcheront l’ex-mercenaire déchaîné de faire tout ce qu’il peut pour localiser sa fille. Considérant qu’il est toujours traqué par la police et la CIA, prendre un vol pour rentrer chez lui semble hors de question. La sécurité de sa fille étant en jeu, Segev pourrait très bien utiliser le journal (avec des secrets d’État explosifs) qu’il a en sa possession comme monnaie d’échange.

Qu’est-ce que « Chronos, Cheetah, Cobra, Rat » ?

“Chronos, Cheetah, Cobra, Rat” est la première chaîne de mots déchiffrée du journal de Danielle dans laquelle elle enregistrait des secrets d’État explosifs. Sa signification reste opaque jusqu’à ce qu’un des contacts de Naomi lui dise que les trois premiers mots sont, en fait, des codes qui font référence au président des États-Unis et à sa famille. Comme il l’explique, le président a reçu tellement de menaces ces derniers temps que son indicatif d’appel change souvent. Chronos fait référence au POTUS, Cheetah fait référence à sa fille et Cobra fait référence à son gendre (qui, il est révélé, a divulgué des secrets d’État). Cependant, aucune autre information à ce sujet n’est fournie.

Rat s’avère être l’acronyme RAT qui signifie « Remote Access Trojan », un virus informatique mortel qui confie le contrôle des systèmes informatiques infectés à des pirates externes. Bien que le rôle de ce virus informatique ne soit pas non plus élaboré, il est très probablement lié aux fuites d’informations à la Maison Blanche que le Mossad a découvertes en espionnant le président américain.

Qu’y a-t-il dans le passé de Segev ? Comment connaît-il Ron, Isaac et Naomi ?

Au cours de la saison 1, nous apprenons à connaître l’histoire mouvementée et violente de Segev au fil du temps. Nous ne le voyons que comme un guide touristique, mais ses compétences au combat, ses tatouages ​​​​et son comportement général témoignent d’un passé très différent. Segev a d’abord fait partie de l’armée israélienne et de la police des frontières, après quoi il a été enrôlé dans le Yamam, l’unité nationale de lutte contre le terrorisme d’Israël. L’homme chargé de déterrer des informations sur Segev décrit Yamam comme « SWAT pour les terroristes ».

Segev a ensuite disparu du radar et est devenu un mercenaire au Mexique, où il a entraîné les forces mexicaines à combattre les gangs de drogue. À cette époque, il a été recruté par Isaac et a également rencontré son ami Ron (qui héberge Segev à New York avant d’être abattu par un agent du Mossad). Ron et Segev étaient tous deux lieutenants d’Isaac mais l’ont finalement abandonné lorsque les crimes de ce dernier sont devenus trop brutaux. Quelque temps après cela, Segev a incriminé son ancien chef et a fait jeter Isaac en prison pendant 9 ans, c’est pourquoi il soupçonne d’abord Isaac d’avoir tué Danielle pour venger sa trahison.

Bien que cela ne soit pas précisé, Segev et Ron ont également rencontré Naomi à un moment donné, et les trois ont passé beaucoup de temps à vivre étroitement ensemble (et à partager des brosses à dents, comme Ron se souvient). Lorsque la crédibilité de son reportage sur la mort de Danielle est remise en question par son patron, Naomi mentionne également qu’elle et Segev ont eu une brève liaison il y a 20 ans.

Pour rappel, la saison 1 de Hit & Run est dispo sur Netflix en intégralité.